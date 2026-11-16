NVIDIA Aktie setzt ihre Talfahrt fort - Gewinnmitnahmen bei AMD - Neues Rekordhoch bei Coca-Cola

AMD (-8,8%) habe einen Teil seiner kräftigen Wochengewinne wieder abgegeben. Der Chipkonzern habe zuvor als möglicher Profiteur der Unsicherheit bei NVIDIA gegolten, zeitweise habe das Wochenplus bei rund 30% gelegen. Am Freitag hätten dann im Zuge der breiten Chipschwäche Gewinnmitnahmen durchgeschlagen.