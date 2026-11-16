Die Aktie von NVIDIA (-2%) setzte ihre Talfahrt nach dem Rücktritt von CEO Jensen Huang am Freitag fort, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
NVIDIA Aktie setzt ihre Talfahrt fort - Gewinnmitnahmen bei AMD - Neues Rekordhoch bei Coca-Cola
Unternehmensmeldungen
Seit Aufkommen der Berichte über seine Affäre habe der Chipkonzern fast USD 600 Mrd. an Börsenwert eingebüßt. JPMorgan habe das Kursziel von USD 320 auf USD 215 gesenkt. Am Dienstag lege NVIDIA die ersten Quartalszahlen ohne Huang vor.
AMD (-8,8%) habe einen Teil seiner kräftigen Wochengewinne wieder abgegeben. Der Chipkonzern habe zuvor als möglicher Profiteur der Unsicherheit bei NVIDIA gegolten, zeitweise habe das Wochenplus bei rund 30% gelegen. Am Freitag hätten dann im Zuge der breiten Chipschwäche Gewinnmitnahmen durchgeschlagen.
Obwohl Cisco (-6,2%) einen Rekordumsatz von USD 18,5 Mrd. gemeldet und seine Jahresprognose angehoben habe, habe die Aktie des Netzwerkausrüsters deutlich nachgegeben. Anleger hätten sich an der rückläufigen Bruttomarge gestört.
Auch Dell (-7,2%) sei unter Druck geraten, da Anleger die starke Abhängigkeit des Computerherstellers von KI-Servern auf Basis von NVIDIA-Chips kritisch gesehen hätten.
Die Aktien von Coca-Cola (+1,9%) hätten hingegen von der Umschichtung in defensive Konsumwerte profitiert und ein neues Rekordhoch erreichen können.
An der Wiener Börse habe Rosenbauer (-4,6%) belastet. Der Feuerwehrausrüster habe schwache Auftragseingänge gemeldet und seine Prognose gesenkt.
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