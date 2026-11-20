Nach Reuters, wiedergegeben von Investing.com (Meldung 20.11.2026, 14:24 Uhr, aktualisiert 14:34 Uhr), prüfen Mitarbeiter der SEC-Vollzugsabteilung mögliche Bilanzierungsprobleme bei Nvidia. Reuters beruft sich auf zwei Personen, die mit der vertraulichen Untersuchung vertraut seien. Welche Rechnungslegungspraktiken betroffen sind und seit wann geprüft wird, nennt der Bericht nicht. Nvidia reagierte auf Anfragen zunächst nicht, die SEC lehnte einen Kommentar ab. Investing.com weist darauf hin, dass eine solche Untersuchung kein Fehlverhalten beweist und ohne Verfahren enden kann.

Laut Yahoo Finance hatte zuvor schon das Wall Street Journal am Dienstag über die Untersuchung berichtet. Die Quellen widersprechen sich darin, worauf sich die Prüfung konzentriert: Yahoo schreibt, sie umfasse auch die Frage, ob Angaben Anleger in die Irre führten; Investing.com schreibt, das WSJ habe die Prüfung bestätigt, aber ihren Schwerpunkt nicht bestimmt.