Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) steht am Freitag, dem 20. November 2026, im Zentrum der politischen und regulatorischen Aufmerksamkeit: Reuters berichtet, SEC-Ermittler prüften mögliche Bilanzierungsprobleme bei dem Chipkonzern. Die Aktie notierte um 14:50 Uhr New Yorker Zeit (20:50 Uhr MEZ) bei 128,70 US-Dollar, ein Minus von 17,28 Dollar oder 11,84 Prozent (Yahoo Finance). Damit steuert sie laut Yahoo auf den schlechtesten Tag seit dem DeepSeek-Ausverkauf im Januar 2025 und den siebten Verlusttag in Folge zu. Für Chipaktien, den Nasdaq und die gesamte KI-Branche ist die Frage, wie weit die Prüfung reicht.
Nvidia Aktie: SEC prüft Bilanzierung, Aktie verliert rund 12 Prozent – was bedeutet die Untersuchung für den KI-Marktführer?
Reuters meldet, die US-Börsenaufsicht SEC prüfe mögliche Bilanzierungsprobleme bei Nvidia. Die Nvidia Aktie fiel am Freitag um rund zwölf Prozent, die schlechteste Woche ihrer Geschichte. Was bekannt ist, was offen bleibt und was die Prüfung für Nasdaq, Chipaktien und KI-Werte heißt.
Was ist passiert?
Was berichtet Reuters über die SEC-Untersuchung bei Nvidia?
Nach Reuters, wiedergegeben von Investing.com (Meldung 20.11.2026, 14:24 Uhr, aktualisiert 14:34 Uhr), prüfen Mitarbeiter der SEC-Vollzugsabteilung mögliche Bilanzierungsprobleme bei Nvidia. Reuters beruft sich auf zwei Personen, die mit der vertraulichen Untersuchung vertraut seien. Welche Rechnungslegungspraktiken betroffen sind und seit wann geprüft wird, nennt der Bericht nicht. Nvidia reagierte auf Anfragen zunächst nicht, die SEC lehnte einen Kommentar ab. Investing.com weist darauf hin, dass eine solche Untersuchung kein Fehlverhalten beweist und ohne Verfahren enden kann.
Laut Yahoo Finance hatte zuvor schon das Wall Street Journal am Dienstag über die Untersuchung berichtet. Die Quellen widersprechen sich darin, worauf sich die Prüfung konzentriert: Yahoo schreibt, sie umfasse auch die Frage, ob Angaben Anleger in die Irre führten; Investing.com schreibt, das WSJ habe die Prüfung bestätigt, aber ihren Schwerpunkt nicht bestimmt.
|Punkt
|Stand laut Berichten
|Singapur-Einheit
|Laut Financial Times rund 104 Mrd. US-Dollar Umsatz, etwa die Hälfte der Umsätze 2025
|Kunde Megaspeed
|Laut WSJ werfen US-Behörden dem Singapur-Kunden vor, Chips nach China umzuleiten
|Forderungen
|64 Tage Umsatz, höchster Stand seit 2022
|Quartalsbericht (10-Q)
|soll laut Mitteilung „in den kommenden Wochen“ folgen; zudem prüft ein unabhängiger Board-Ausschuss
Yahoo: Unklar, welcher dieser Punkte, wenn überhaupt, im Fokus der SEC steht.
Quelle: Yahoo Finance, Investing.com, 20.11.2026
Der Hintergrund
Warum ist die Nvidia Aktie so stark unter Druck?
Yahoo zufolge hat Nvidia seit dem Rekordhoch vom 6. Oktober über 2,5 Billionen US-Dollar Börsenwert verloren und liegt in den USA nur noch auf Platz vier hinter Apple, Microsoft und Alphabet. Für die Woche rechnet Yahoo mit einem Verlust von mehr als 750 Milliarden Dollar, laut Dow Jones Market Data ein Rekord (Vorwoche: 573 Milliarden). Dazu kommen laut Yahoo die Fragen nach dem Abgang von Konzernchef Jensen Huang; US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Dienstag, man brauche binnen zehn Tagen Antworten von Verwaltungsrat und externen Anwälten. Details zu Huangs Abgang liefern die beiden Quellen nicht.
Auch der Gesamtmarkt leidet: Der DAX schloss laut dpa-AFX bei 24.802,78 Punkten (minus 2,60 Prozent) und fiel unter 25.000 Punkte; als Belastung nennt die Agentur unter anderem die „Krise des KI-Motors Nvidia“.
Das große Bild
Was heißt die SEC-Prüfung für KI-Aktien und den Nasdaq?
Nvidia gilt als Taktgeber des KI-Booms. Wer Chips, Server und Rechenzentren plant, rechnet mit seinen Produkten. Der Baird-Stratege Ted Mortonson sagte laut Yahoo am Donnerstag, jedes zirkuläre Finanzierungsgeschäft von Nvidia werde unter die Lupe genommen. Eine Untersuchung, die Bilanzierung und Kundengeschäfte berührt, kann daher auf Zulieferer, Rechenzentrumsbetreiber und KI-Startups ausstrahlen. Wie weit das tatsächlich reicht, ist offen; Einschätzung der Redaktion: Solange die SEC nichts veröffentlicht, bleibt der Markt auf Gerüchte und Teilmeldungen angewiesen.
Ausblick
Worauf sollten Anleger bei Nvidia jetzt achten?
Ob Nvidia oder die SEC die Berichte bestätigen oder konkretisieren.
Ob der Quartalsbericht (10-Q) tatsächlich in den kommenden Wochen erscheint.
Ob Bessents Zehn-Tage-Frist für Antworten von Board und Anwälten Ergebnisse bringt.
Wie sich Chipwerte und der Nasdaq in der Folgewoche entwickeln.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie und zur SEC
Was wirft die SEC Nvidia vor? Bisher gar nichts öffentlich. Reuters berichtet nur, dass mögliche Bilanzierungsprobleme geprüft werden.
Wie stark fiel die Nvidia Aktie? Um 14:50 Uhr New Yorker Zeit stand sie laut Yahoo Finance bei 128,70 Dollar, minus 11,84 Prozent. Investing.com nennt zeitweise etwa 11,5 Prozent.
Gibt es eine Stellungnahme von Nvidia? In den vorliegenden Berichten nicht.
Was ist ein 10-Q? Der Quartalsbericht, den börsennotierte US-Unternehmen bei der SEC einreichen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.