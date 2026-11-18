Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) unter die Lupe.
NVIDIA Aktie schlägt zurück: Rekordzahlen nach dem Huang-Beben – Jetzt Aktien kaufen?
Nvidia steigert den Quartalsumsatz auf 115,84 Milliarden US-Dollar und hebt die Wachstumsprognose für das im Januar 2028 endende Geschäftsjahr auf 75% an.
Jens Klatt verfolge das beispiellose Drama und die geschäftliche Entwicklung beim KI-Giganten für dich ganz genau. NVIDIA habe nach dem plötzlichen Rücktritt von Mitbegründer Jensen Huang in der vergangenen Woche nun seinen neuesten Geschäftsbericht vorgelegt. Wer gedacht habe, der Konzern strauchle, sei eines Besseren belehrt worden: NVIDIA habe am Dienstag nach Börsenschluss die Erwartungen hinsichtlich Gewinn und Umsatz deutlich übertroffen und zudem eine äußerst positive Prognose abgegeben. Daraufhin habe die NVIDIA-Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 3% zugelegt. Für antizyklische Anleger, die nach dem massiven Kursrutsch der letzten Wochen überlegen würden, ob sie nun diese Aktien kaufen sollten, liefere dieser Bericht essenzielle Fakten. Im Folgenden präsentiere der Finanzexperte die drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Quartalszahlen.
📌 Die 3 Key Takeaways zu den NVIDIA-Zahlen
1. 📊 Gigantisches Wachstum: Umsatz verdoppelt
Schätzungen pulverisiert: Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) habe bei 2,68 US-Dollar gelegen, während lediglich 2,48 US-Dollar erwartet worden seien. Der Umsatz sei auf unfassbare 115,84 Milliarden US-Dollar gestiegen und habe damit die Analystenschätzung von 109,10 Milliarden US-Dollar weit hinter sich gelassen.
Kerngeschäft als Motor: Gegenüber dem Vorjahreswert von 57 Milliarden US-Dollar habe sich der Umsatz damit mehr als verdoppelt, was die anhaltende Stärke im Kerngeschäft mit Rechenzentren beweise. Für das laufende Quartal rechne NVIDIA mit einem weiteren Umsatzsprung auf rund 130 Milliarden US-Dollar (die Konsensschätzung habe bei 125,1 Milliarden gelegen).
2. 👩💼 Das Leben nach Huang: "Business as usual"
Kress am Steuer: Finanzchefin Colette Kress agiere nun als Interim-CEO und habe die Führung der Telefonkonferenz übernommen, was ihre Aufgaben weit über die reinen Finanzkennzahlen hinaus ausweite. Vorstandsvorsitzender Harvey Jones habe dabei unmissverständlich klargestellt, dass der Vorstand nicht beabsichtige, Jensen Huang wieder als CEO zu berufen.
Fokus auf die Roadmap: Kress habe in der Fragerunde betont, dass bei NVIDIA "alles wie gewohnt läuft". Die Führungsspitze habe sich entschlossen für die Mitarbeiter eingesetzt, und das Unternehmen verfüge über die besten Technologen der Welt sowie eine mehrjährige Weltklasse-Roadmap.
3. 🚧 China-Risiko eingepreist & Jahresprognose steigt
Der Elefant im Raum: Die größte Unsicherheit bleibe das China-Geschäft nach Huangs angeblicher Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Das US-Handelsministerium plane Änderungen, die es vollständig verhindern würden, dass NVIDIAS Chips an chinesische Unternehmen vermietet würden.
Konservativer Ausblick, höheres Ziel: NVIDIA reagiere darauf konsequent und habe den Investoren erklärt, dass man im Ausblick gar nicht erst von Umsätzen im Bereich Rechenleistung für Rechenzentren aus China ausgehe. Dennoch – und das sei das eigentlich Beeindruckende – sei die Wachstumsprognose für das im Januar 2028 endende Geschäftsjahr von bisher 70% auf starke 75% angehoben worden.
💼 Expertenfazit von Jens Klatt: Fundamentale Stärke vs. politisches Rauschen
Die jüngste Kursentwicklung sei brutal gewesen: Die NVIDIA-Aktie sei in diesem Monat um 24% eingebrochen, habe sechs Wochenverluste in Folge verzeichnet (die längste Verlustserie seit 2012) und notiere auf dem tiefsten Stand seit Juli 2025. Das Führungsvakuum um Huang, allgemeine Bedenken über eine KI-Abschwächung und der politische Wandel in Washington hätten tiefe Spuren im Chart hinterlassen.
"Allen Führungsquerelen zum Trotz bleibt das operative Geschäft eine absolute Maschine: Mit einem verdoppelten Umsatz von fast 116 Milliarden US-Dollar pulverisiert NVIDIA die Analystenschätzungen. Zudem hebt der Konzern die ohnehin ambitionierte Wachstumsprognose für das kommende Geschäftsjahr nochmals auf starke 75 Prozent an."
Doch die fundamentalen Zahlen würden einen Teil dieser Panik als übertrieben entlarven. Ein verdoppelter Umsatz von fast 116 Milliarden US-Dollar und eine auf 75% angehobene Jahresprognose würden zeigen, dass das Unternehmen operativ eine absolute Maschine bleibe. Wenn Sie überlegen würden, nach diesem Ausverkauf Aktien kaufen zu gehen, biete das aktuelle Niveau ein äußerst spannendes Risiko-Chance-Profil. Da das China-Risiko bereits konservativ aus der Prognose gestrichen worden sei, habe das operative Geschäft den Weg für eine Erholung geebnet – die nachbörsliche Gegenbewegung von über 3% sei hierfür das erste starke Signal. (Analyse vom 18.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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