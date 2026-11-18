Jens Klatt verfolge das beispiellose Drama und die geschäftliche Entwicklung beim KI-Giganten für dich ganz genau. NVIDIA habe nach dem plötzlichen Rücktritt von Mitbegründer Jensen Huang in der vergangenen Woche nun seinen neuesten Geschäftsbericht vorgelegt. Wer gedacht habe, der Konzern strauchle, sei eines Besseren belehrt worden: NVIDIA habe am Dienstag nach Börsenschluss die Erwartungen hinsichtlich Gewinn und Umsatz deutlich übertroffen und zudem eine äußerst positive Prognose abgegeben. Daraufhin habe die NVIDIA-Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 3% zugelegt. Für antizyklische Anleger, die nach dem massiven Kursrutsch der letzten Wochen überlegen würden, ob sie nun diese Aktien kaufen sollten, liefere dieser Bericht essenzielle Fakten. Im Folgenden präsentiere der Finanzexperte die drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Quartalszahlen.