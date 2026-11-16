Der Verkaufsdruck hält an, doch UBS bleibt auf der Käuferseite: Timothy Arcuri senkt in seiner NVIDIA-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 300 auf 240 USD und bestätigt das Rating "buy" für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA), die am 13. November mit einem Verlust von 3,34 USD beziehungsweise 2,01% bei 162,85 USD geschlossen hat.
NVIDIA Aktie: Rubin macht Hoffnung - Einstieg für Geduldige?
UBS senkt das NVIDIA-Kursziel auf 240 USD, sieht nach dem Kursrutsch aber rund 52% Potenzial und eine Kaufchance für geduldige Anleger.
Auch vorbörslich setze sich die Schwäche fort. Beim angegebenen Kursstand von 9:03 Uhr EST liege das Papier bei 157,45 USD und damit weitere 5,40 USD beziehungsweise 3,32% unter dem Freitagsschluss. Dennoch sehe Timothy Arcuri in der jüngsten Korrektur eine attraktive Kaufgelegenheit für Anleger mit Geduld. Das Kursziel 240 USD liege rund 52,4% über dem genannten vorbörslichen Kurs.
Kursziel um 20% gekappt – warum UBS trotzdem zum Kauf rät
Die Anpassung falle deutlich aus: UBS reduziere die Zielmarke um 60 USD beziehungsweise 20%. Das Rating "buy" bleibe jedoch bestehen. Timothy Arcuri verbinde damit eine vorsichtigere Bewertung der Risiken mit einer weiterhin positiven Einschätzung der operativen Perspektiven.
Die NVIDIA-Aktienanalyse von UBS zeige somit zwei Seiten: Das Geschäft könne die Erwartungen übertreffen, während politische Einschränkungen die längerfristigen Umsatzchancen belasten könnten. Für Timothy Arcuri reichten diese Risiken aus, um seine Schätzungen zu reduzieren, nicht aber, um die Kaufempfehlung aufzugeben.
Quartalsbericht: Timothy Arcuri erwartet positive Überraschungen
Beim bevorstehenden Zahlenwerk rechne Timothy Arcuri damit, dass NVIDIA die Umsatzerwartungen für das dritte Geschäftsquartal übertroffen habe. Auch der Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal dürfte nach seiner Einschätzung über dem Analystenkonsens liegen.
Damit erwarte UBS sowohl beim Rückblick auf das abgeschlossene Quartal als auch beim nächsten Ausblick positive Signale. Es handle sich dabei um die Prognose des Analysten vor der Veröffentlichung und nicht um bereits bestätigte Unternehmensergebnisse.
Konkrete Umsatzschätzungen oder eine Größenordnung für das erwartete Übertreffen des Konsenses enthalte die vorliegende Zusammenfassung nicht. Die Richtung der Einschätzung sei jedoch eindeutig: Timothy Arcuri traue NVIDIA weiterhin eine stärkere Geschäftsentwicklung zu, als sie im Marktkonsens abgebildet sei.
Rubin als Hoffnungsträger für weiteres Wachstum
Ein wichtiges Argument in der NVIDIA-Aktienanalyse sei der starke Anlauf der Rubin-Mikroarchitektur. Timothy Arcuri gehe davon aus, dass NVIDIA dadurch letztlich sogar die eigene Zielsetzung übertreffen könne.
Für UBS liefere Rubin damit einen wesentlichen operativen Grund, am Rating "buy" festzuhalten. Die Erwartung beruhe darauf, dass sich der starke Anlauf in entsprechendem Geschäft niederschlagen könne.
Welche konkrete Unternehmenszielsetzung Timothy Arcuri damit meine und um welchen Betrag NVIDIA diese übertreffen könnte, werde in der vorliegenden Zusammenfassung nicht näher erläutert. Zusätzliche Umsatz- oder Gewinnzahlen ließen sich daraus deshalb nicht seriös ableiten.
Exportkontrollen: Das größte Risiko liegt außerhalb des Produktgeschäfts
Die derzeit größte Sorge von Timothy Arcuri betreffe neue Exportkontrollen und Lizenzpflichten. Diese könnten Umsätze beispielsweise in Singapur und Malaysia gefährden.
Im schlimmsten Fall sehe der UBS-Analyst ein Risiko für 10% der Gesamtumsätze. Dabei handle es sich um ein negatives Szenario und nicht um einen bereits eingetretenen Umsatzverlust. Ebenso wenig bedeute die Aussage, dass UBS einen solchen Rückgang zwingend als wahrscheinlichsten Verlauf erwarte.
Timothy Arcuri habe seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 dennoch zurückgenommen. Die NVIDIA-Aktienanalyse berücksichtige damit, dass starke Nachfrage und leistungsfähige Produkte allein nicht ausreichen würden, wenn regulatorische Vorgaben den Zugang zu einzelnen Märkten erschwerten.
Für Anleger sei genau diese Unterscheidung entscheidend: Eine operative Stärke könne bestehen bleiben, während die Möglichkeiten, daraus Umsätze zu erzielen, politisch begrenzt würden.
Chefsuche: Ein Kandidat von der Konkurrenz?
Auch die künftige Unternehmensführung spiele in der Einschätzung eine Rolle. NVIDIA werde nach Erwartung von Timothy Arcuri wohl versuchen, einen neuen Konzernchef bei einem Wettbewerber abzuwerben.
Dies sei eine Einschätzung des Analysten, keine bestätigte Personalentscheidung. Einen konkreten Kandidaten oder einen verbindlichen Zeitplan nenne die vorliegende Zusammenfassung nicht.
Die Besetzung der Führungsspitze bleibe damit ein weiterer Punkt, bei dem Anleger auf Klarheit warten müssten. Für die Bewertung komme es darauf an, ob NVIDIA seine Produktentwicklung und operative Umsetzung auch während des Führungswechsels verlässlich fortsetzen könne.
240 USD im Visier: Eine Kaufthese für geduldige Anleger
Gegenüber dem Freitagsschluss von 162,85 USD eröffne das Kursziel 240 USD rechnerisch rund 47,4% Aufwärtspotenzial. Bezogen auf den vorbörslichen Kurs von 157,45 USD steige dieser Abstand auf rund 52,4%. Diese Werte würden die Differenz zum Analystenziel beschreiben, keine garantierte Rendite.
UBS halte trotz der kräftigen Zielkorrektur an einer positiven Haltung fest. Timothy Arcuri sehe in der jüngsten Kursschwäche eine attraktive Einstiegsmöglichkeit für Anleger, die Geduld mitbringen würden.
Die Chancen würden aus möglichen positiven Quartalsüberraschungen und dem starken Rubin-Anlauf entstehen. Dem stünden Exportbeschränkungen, mögliche Lizenzpflichten und die noch offene Führungsfrage gegenüber. Die NVIDIA-Aktienanalyse von UBS sei damit optimistisch, ohne die erheblichen Unsicherheiten auszublenden.
Timothy Arcuri von UBS bestätigt das Rating "buy" mit dem gesenkten Kursziel 240 USD – teile diesen Artikel mit deinen Freunden, denn Geduld lässt sich leider noch nicht per NVIDIA-Chip beschleunigen, die Weiterleitung im Gruppenchat aber schon.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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