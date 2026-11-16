NVIDIA Aktie: Rubin macht Hoffnung - Einstieg für Geduldige?

Der Verkaufsdruck hält an, doch UBS bleibt auf der Käuferseite: Timothy Arcuri senkt in seiner NVIDIA-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 300 auf 240 USD und bestätigt das Rating "buy" für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA), die am 13. November mit einem Verlust von 3,34 USD beziehungsweise 2,01% bei 162,85 USD geschlossen hat.