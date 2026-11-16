Deutlich niedrigeres Kursziel, unveränderte Kaufempfehlung: Rosenblatt senkt in seiner NVIDIA-Aktienanalyse vom 13.11.2026 das Kursziel von 390 auf 300 USD und bestätigt das Rating "buy" für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA), die beim angegebenen Kursstand um 3,13 USD beziehungsweise 1,92% auf 159,72 USD fällt.
NVIDIA Aktie: Rosenblatt setzt nach Huang-Rücktritt auf Zusammenhalt!
Rosenblatt senkt das NVIDIA-Kursziel auf 300 USD, bleibt aber bei "buy" und sieht trotz Führungswechsel rund 88% Aufwärtspotenzial.
Die Zielkorrektur falle erheblich aus: Rosenblatt reduziere seine bisherige Zielmarke um 90 USD beziehungsweise rund 23,1%. Dennoch liege das Kursziel 300 USD weiterhin rund 87,8% über dem aktuellen Aktienkurs. Das Analystenhaus halte damit an einer optimistischen Einschätzung fest, setze für die Bewertung der Aktie aber einen vorsichtigeren Maßstab an.
Nach Huangs Rücktritt: Rosenblatt erwartet Zusammenhalt
Im Mittelpunkt der NVIDIA-Aktienanalyse stehe die Situation nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang. Rosenblatt erwarte, dass sich Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden hinter NVIDIA stellen würden.
Diese Einschätzung richte den Blick auf die Verbindungen, die das Unternehmen über seine bisherige Führung hinaus trügen. Ein solcher Zusammenhalt könne dazu beitragen, die operative Kontinuität während des Führungswechsels zu unterstützen.
Dabei handle es sich um eine Erwartung des Analystenhauses. Die vorliegende Meldung nenne weder konkrete Unterstützungszusagen noch einzelne Kunden oder Lieferanten. Wie sich der Führungswechsel tatsächlich auf die Zusammenarbeit auswirke, bleibe deshalb zu beobachten.
Solide Fundamentaldaten, niedrigerer Bewertungsmultiplikator
Die zentrale Unterscheidung der NVIDIA-Aktienanalyse von Rosenblatt liege zwischen dem operativen Geschäft und dessen Bewertung an der Börse. Die Fundamentaldaten des Unternehmens seien aus Sicht des Hauses weiterhin solide. Gleichzeitig lege Rosenblatt für die Aktie einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator zugrunde.
Damit müsse die Kurszielsenkung nicht automatisch bedeuten, dass das Analystenhaus einen entsprechenden Einbruch des Geschäfts erwarte. Ein niedrigerer Multiplikator könne auch bei unveränderten operativen Annahmen zu einer geringeren rechnerischen Unternehmensbewertung führen.
Welche konkrete Bewertungskennzahl Rosenblatt verwende und wie stark der angesetzte Multiplikator sinke, gehe aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht hervor. Auch Änderungen einzelner Umsatz- oder Gewinnschätzungen würden darin nicht genannt.
Das Kursziel 300 USD spiegele somit eine vorsichtigere Bewertung wider, während das Rating "buy" bestehen bleibe.
Warum Rosenblatt an der Kaufempfehlung festhält
Die bestätigte Kaufempfehlung beruhe auf dem weiterhin positiven Blick auf die fundamentale Verfassung von NVIDIA. Hinzu komme die Erwartung, dass Beschäftigte und Geschäftspartner das Unternehmen nach dem Rücktritt von Jensen Huang unterstützen würden.
Die NVIDIA-Aktienanalyse von Rosenblatt zeichne deshalb kein Bild eines operativen Zusammenbruchs. Vielmehr verbinde das Analystenhaus Vertrauen in das Geschäft mit einem niedrigeren Bewertungsansatz.
Für Anleger sei diese Kombination entscheidend: Rosenblatt bleibe hinsichtlich der Aktie optimistisch, räume ihr aber nicht mehr dieselbe Bewertung wie zuvor ein. Das Rating "buy" sei daher gemeinsam mit der deutlichen Kürzung des Kursziels zu betrachten.
Aktie im Minus – rund 88% Abstand zum Kursziel
Beim angegebenen Kurs von 159,72 USD verliere NVIDIA 1,92%. Das Kursziel 300 USD liege damit um 140,28 USD über der aktuellen Notierung. Rechnerisch entspreche dies rund 87,8% Aufwärtspotenzial.
Dieser Abstand verdeutliche die positive Haltung von Rosenblatt, sei jedoch keine garantierte Rendite. Ebenso lasse sich der aktuelle Kursrückgang anhand der vorliegenden Kurzmeldung nicht eindeutig auf einen bestimmten Auslöser zurückführen.
Die Chance liege darin, dass NVIDIA seine operative Stärke während des Führungswechsels bewahren und das Vertrauen der Geschäftspartner bestätigen könne. Das Risiko bestehe darin, dass die Unsicherheit länger anhalte oder die von Rosenblatt erwartete Unterstützung nicht ausreiche, um die Bewertung der Aktie zu stabilisieren.
Vertrauen in das Geschäft, Vorsicht bei der Bewertung
Die Botschaft der NVIDIA-Aktienanalyse bleibe damit differenziert: Rosenblatt sehe die Fundamentaldaten weiterhin als solide an und erwarte Zusammenhalt im Umfeld des Unternehmens. Gleichzeitig reduziere das Haus den Bewertungsmultiplikator und damit die Zielmarke deutlich.
Ob sich das Kursziel 300 USD als erreichbar erweise, werde auch davon abhängen, ob NVIDIA seine operative Verlässlichkeit in der neuen Führungssituation unter Beweis stellen könne. Das unveränderte Rating "buy" bringe die Zuversicht von Rosenblatt zum Ausdruck, ohne die jüngste Neubewertung aufzuheben.
Rosenblatt bestätigt für NVIDIA das Rating "buy" mit dem gesenkten Kursziel 300 USD – teile diesen Artikel mit deinen Freunden, denn für dieses Update im Gruppenchat brauchst du weder einen KI-Supercomputer noch 300 Dollar, sondern nur einen Daumen.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 16. November 2026
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