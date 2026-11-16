NVIDIA Aktie: Rosenblatt setzt nach Huang-Rücktritt auf Zusammenhalt!

Die Chance liege darin, dass NVIDIA seine operative Stärke während des Führungswechsels bewahren und das Vertrauen der Geschäftspartner bestätigen könne. Das Risiko bestehe darin, dass die Unsicherheit länger anhalte oder die von Rosenblatt erwartete Unterstützung nicht ausreiche, um die Bewertung der Aktie zu stabilisieren.