Jay Goldberg von Seaport Research senkt in seiner NVIDIA-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 180 USD auf 130 USD und bestätigt das Rating "sell" für NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Die Aktie notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 155,33 USD, ein Minus von 0,81 USD beziehungsweise 0,52%. Damit liegt die neue Zielmarke deutlich unter dem angegebenen Aktienkurs.
NVIDIA Aktie: Risiken in Asien und bei Neoclouds - Seaport senkt Kursziel auf 130 USD!
Seaport Research senkt das NVIDIA-Kursziel auf 130 USD und bleibt bei "sell" – Jay Goldberg warnt vor Absatzrisiken und möglichen weiteren internen Turbulenzen.
Die Botschaft von Seaport Research falle unmissverständlich aus: NVIDIA sei nach Einschätzung des Analystenhauses "noch nicht über den Berg". Jay Goldberg sehe erste Risse und verweise auf Risiken beim Absatz in Asien, bei der Nachfrage von Neocloud-Anbietern sowie auf mögliche zusätzliche interne Turbulenzen.
Kursziel 130 USD: Seaport Research verschärft seine Warnung
Die Anpassung sei erheblich. Jay Goldberg reduziere das bisherige Kursziel um 50 USD beziehungsweise rund 27,8%. Vom angegebenen Aktienkurs von 155,33 USD bis zum Kursziel 130 USD ergebe sich ein rechnerisches Abwärtspotenzial von rund 16,3%.
Mit dem unveränderten Rating "sell" bleibe Seaport Research bei seiner Verkaufsempfehlung. Die NVIDIA-Aktienanalyse enthalte somit keine neue Herabstufung des Ratings, wohl aber eine deutlich niedrigere Zielmarke.
Diese Unterscheidung sei wichtig: Jay Goldberg habe bereits zuvor eine negative Einschätzung vertreten. Mit der Kurszielsenkung werde der Bewertungsansatz nun nochmals vorsichtiger. Das Kursziel stelle allerdings eine Analystenerwartung und keinen sicheren künftigen Börsenkurs dar.
Asiengeschäft: Jay Goldberg sieht Absatzrisiken
Ein zentraler Punkt der NVIDIA-Aktienanalyse von Seaport Research betreffe die Verkäufe nach Asien. Jay Goldberg sehe hier Risiken für das Unternehmen.
Welche Länder, Kundengruppen oder Produkte besonders betroffen sein könnten, erläutere die vorliegende Kurzmeldung nicht. Auch konkrete Umsatzbeträge oder neue regionale Prognosen würden darin nicht genannt.
Die Warnung lasse sich deshalb nicht mit einer bereits feststehenden Umsatzbelastung gleichsetzen. Sie zeige vielmehr, dass Seaport Research die Absatzperspektiven in dieser Region als einen Unsicherheitsfaktor betrachte. Weitergehende Aussagen über die Ursachen wären auf Grundlage der vorliegenden Meldung nicht belastbar.
Neocloud-Nachfrage als weiterer Prüfstein
Der zweite Schwerpunkt liege auf der Nachfrage von Neocloud-Anbietern. Gemeint seien spezialisierte Cloud-Unternehmen, die Rechenkapazitäten insbesondere für KI-Anwendungen bereitstellen würden.
Für die Einordnung sei entscheidend, dass Jay Goldberg Risiken bei dieser Nachfrage sehe. Die Kurzmeldung belege dagegen weder konkrete Auftragsstornierungen noch einen bereits bezifferten Rückgang.
Sollte sich die Nachfrage schwächer entwickeln als erwartet, könnte dies die Umsatzperspektiven von NVIDIA belasten. Wie groß ein solcher Effekt ausfallen würde, bleibe jedoch offen. Seaport Research nenne in der vorliegenden Zusammenfassung keine entsprechenden Größenordnungen.
Mit dem Kursziel 130 USD und dem Rating "sell" berücksichtige das Analystenhaus damit ein Szenario, in dem die weitere Nachfrageentwicklung weniger verlässlich erscheine, als optimistischere Marktteilnehmer möglicherweise unterstellen würden.
Mögliche interne Turbulenzen erhöhen die Unsicherheit
Zusätzlich verweise Jay Goldberg auf das Potenzial für weitere interne Turbulenzen. Dieser Punkt ergänze die absatzbezogenen Risiken um eine unternehmensinterne Unsicherheit.
Die vorliegende Meldung beschreibe allerdings keine konkreten neuen Vorfälle. Ebenso wenig benenne sie bestimmte Personen oder organisatorische Veränderungen. Die Aussage sei daher als Risikoeinschätzung und nicht als Bestätigung eines zusätzlichen Ereignisses zu verstehen.
Für Anleger könne eine solche Unsicherheit dennoch relevant sein: Sie erschwere die Einschätzung, wie zuverlässig ein Unternehmen seine operativen Ziele umsetzen könne. Ob und in welchem Umfang daraus tatsächlich Belastungen entstünden, lasse sich aus der NVIDIA-Aktienanalyse nicht ableiten.
"Noch nicht über den Berg": Eine klar negative Einschätzung
Die Formulierung "noch nicht über den Berg" fasse die Haltung von Seaport Research zusammen. Jay Goldberg sehe weiterhin erhebliche Unsicherheiten und erkenne nach der vorliegenden Meldung erste Risse.
Dabei müsse zwischen der Einschätzung des Analysten und bereits nachgewiesenen Geschäftseinbußen unterschieden werden. Die Kurzmeldung enthalte keine detaillierten neuen Umsatz- oder Gewinnprognosen und keine quantifizierte Darstellung der einzelnen Risiken.
Die negative Richtung sei gleichwohl eindeutig: Seaport Research bestätige das Rating "sell" und reduziere das Kursziel auf 130 USD. Jay Goldberg erwarte damit eine Entwicklung, die deutlich hinter dem angegebenen Aktienkurs zurückbleibe.
Was die Warnung für Anleger bedeutet
Die NVIDIA-Aktienanalyse von Seaport Research richte den Blick vor allem auf die Belastbarkeit der Nachfrage und die Stabilität innerhalb des Unternehmens. Sollten sich die genannten Risiken konkretisieren, könnte dies die vorsichtige Bewertung von Jay Goldberg stützen.
Umgekehrt könnten robuste Verkäufe in Asien, eine belastbare Neocloud-Nachfrage und ausbleibende zusätzliche interne Turbulenzen die negative Einschätzung infrage stellen. Entscheidend seien daher konkrete Geschäftsdaten und Entwicklungen.
Das aktuelle Kursminus von 0,52% lasse sich anhand der vorliegenden Informationen nicht eindeutig auf die Studie zurückführen. Die zentrale Aussage bleibe dennoch klar: Mit dem Kursziel 130 USD und dem Rating "sell" positioniere sich Seaport Research deutlich skeptisch.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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