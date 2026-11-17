Jay Goldberg von Seaport Research senkt in seiner NVIDIA-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 180 USD auf 130 USD und bestätigt das Rating "sell" für NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Die Aktie notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 155,33 USD, ein Minus von 0,81 USD beziehungsweise 0,52%. Damit liegt die neue Zielmarke deutlich unter dem angegebenen Aktienkurs.