Nach Börsenschluss am Dienstag legte Nvidia die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2027 vor. Der Umsatz stieg auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit 109,1 Milliarden Dollar gerechnet, die Lücke zur Erwartung beträgt damit rund 6,7 Milliarden Dollar. Allein das Rechenzentrumsgeschäft kam auf 107,6 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 110 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 74,9 Prozent.

Der Ausblick fiel noch eindrucksvoller aus: Für das vierte Quartal peilt Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz an, mit einer Schwankungsbreite von drei Prozent nach oben und unten. Der von LSEG erhobene Konsens lag laut CNBC bei 125,1 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hob zudem sein Wachstumsziel für das Geschäftsjahr 2028 von 70 auf 75 Prozent an. Die Prognose klammert Rechenzentrumsumsätze mit Compute-Chips in China aus.