Die Nvidia-Aktie (Handelssymbol NVDA, ISIN US67066G1040) liefert das Paradox des Börsenjahres: Der Konzern meldet einen Rekordumsatz von 115,8 Milliarden Dollar und stellt für das Schlussquartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht – und die Aktie schließt am Mittwoch bei 150,96 Dollar, dem tiefsten Stand seit Juni 2025. Zahlen glänzen, Vertrauen bröckelt. Denn in der Chefetage von Nvidia klafft eine Lücke.
Nvidia-Aktie: Rekordumsatz, aber Schlusskurs-Tief seit Juni 2025 – wer führt den KI-Giganten jetzt?
Nvidia-Aktie schloss am Mittwoch bei 150,96 Dollar – trotz 115,8 Mrd. Dollar Umsatz und 130-Mrd.-Ausblick. Der Druck kommt von der offenen CEO-Nachfolge und neuen Terminen in Washington.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Börsenwert
- rund 3,64 Bio. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 148,80 bis 243,37 USD
Stand: 18.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, laut Gotrade (Quelle Yahoo Finance)
Die Zahlen
Wie stark waren die Nvidia-Quartalszahlen wirklich?
Nach Börsenschluss am Dienstag legte Nvidia die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2027 vor. Der Umsatz stieg auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit 109,1 Milliarden Dollar gerechnet, die Lücke zur Erwartung beträgt damit rund 6,7 Milliarden Dollar. Allein das Rechenzentrumsgeschäft kam auf 107,6 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 110 Prozent. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 74,9 Prozent.
Der Ausblick fiel noch eindrucksvoller aus: Für das vierte Quartal peilt Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz an, mit einer Schwankungsbreite von drei Prozent nach oben und unten. Der von LSEG erhobene Konsens lag laut CNBC bei 125,1 Milliarden Dollar. Das Unternehmen hob zudem sein Wachstumsziel für das Geschäftsjahr 2028 von 70 auf 75 Prozent an. Die Prognose klammert Rechenzentrumsumsätze mit Compute-Chips in China aus.
|Kennzahl
|Ist / Prognose
|Erwartung
|Umsatz Q3
|115,8 Mrd. USD
|109,1 Mrd. USD
|Rechenzentrum Q3
|107,6 Mrd. USD
|–
|Bruttomarge Q3 (bereinigt)
|74,9 %
|–
|Umsatzprognose Q4
|130 Mrd. USD
|125,1 Mrd. USD
|Bruttomargen-Prognose Q4
|71 % bis 72 %
|–
Erwartung Q3: Analystenkonsens laut CNBC (zitiert von Gotrade). Erwartung Q4: LSEG-Konsens laut CNBC. Prognose Q4 ±3 %.
Quelle: Gotrade, TECHi, EBN; Nvidia-Angaben sekundär zitiert
Der Kurs
Warum fällt die Nvidia-Aktie trotz Rekordzahlen?
Nachbörslich sprang die Aktie zunächst um rund vier bis knapp fünf Prozent an. Am Mittwoch drehte das Bild: Nach einer Eröffnung bei 159,19 Dollar und einem Tageshoch von 159,70 Dollar rutschte der Kurs bis auf 150,40 Dollar und schloss bei 150,96 Dollar, 2,89 Prozent unter dem Vortag. Seit dem 6. November summiert sich das Minus auf 19,1 Prozent, die Aktie gab in sieben von acht Sitzungen nach. Vom 52-Wochen-Hoch bei 243,37 Dollar fehlen rund 38 Prozent. Nach TECHi-Zählung schloss die Nvidia-Aktie nach neun der jüngsten zehn Quartalsberichte am Folgetag unter dem Eröffnungskurs.
Die Konkurrenz profitierte vom Rücksetzer: AMD gewann 5,3 Prozent auf 530,14 Dollar, Broadcom 3,6 Prozent auf 354,05 Dollar. CoreWeave, ein auf Nvidia-Chips gebauter Cloud-Anbieter, verlor 4,1 Prozent. Als Gründe nennen die Quellen vor allem die Führungsfrage, daneben KI-Bewertungen, Finanzierung und Zinssorgen.
Die Führungslücke
Wer ersetzt Jensen Huang bei Nvidia?
Am 12. November trat Firmengründer Jensen Huang als CEO zurück. Interimschefin ist Finanzvorständin Colette Kress. Der Verwaltungsrat hat eine Personalberatung mit der Suche beauftragt; laut Bloomberg, zitiert von TECHi, sprach diese auch Arm-Chef Rene Haas an. Einen Termin für die Ernennung gibt es nicht.
Verwaltungsratschef Harvey Jones erklärte laut CNBC im Earnings-Call, man wolle Huang nicht zurückholen, obwohl dieser sich vor den Zahlen offen für eine Rückkehr gezeigt hatte. Yahoo zufolge kritisierten Analysten die Kommunikation des Zeitplans. Die Ratingagentur Moody's senkte den Ausblick für Nvidias Kreditwürdigkeit von positiv auf stabil und verwies auf Governance-Unsicherheit und fehlenden formalen Nachfolgeplan.
Der Ausblick
Welche Termine bestimmen die Nvidia-Aktie als Nächstes?
Kurzfristig geht es also weniger um Chips als um Köpfe und Kongress. Wer Nvidia bewertet, muss neben dem 130-Milliarden-Ausblick auch das Risiko einpreisen, dass eine monatelange Suche Kunden und Partner verunsichert. Kress sagte laut CNBC, die Kunden blieben dem Konzern treu.
Die Bewertung
Ist die Nvidia-Aktie nach dem Rücksetzer günstig?
TECHi rechnet auf Basis des Nasdaq-Konsenses von 15,55 Dollar Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr bis Januar 2028 mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,7, für AMD mit 33,1. Das ist eine Rechnung der Quelle und eine Momentaufnahme auf Schätzungsbasis; sie sagt nichts über die Zukunft aus. Ein niedriges KGV kann auf Skepsis gegenüber den Schätzungen hindeuten. Als Barmittel und Wertpapiere nennt Investing.com laut Gotrade 98 Milliarden Dollar gegenüber rund 39 Milliarden Dollar Schulden und Leasingverbindlichkeiten.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Wie hat die Nvidia-Aktie am 18. November geschlossen? Bei 150,96 Dollar, 2,89 Prozent unter dem Vortag und der tiefste Schlusskurs seit Juni 2025.
Wie hoch ist die Umsatzprognose von Nvidia? Für das vierte Quartal peilt der Konzern 130 Milliarden Dollar Umsatz an, plus/minus drei Prozent.
Wer führt Nvidia derzeit? Seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November leitet Colette Kress das Unternehmen kommissarisch; ein dauerhafter Nachfolger steht nicht fest.
Wann wird Huang im Kongress befragt? Laut CNBC am 1. Dezember in nicht öffentlichen Befragungen durch drei Ausschüsse des US-Repräsentantenhauses.
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