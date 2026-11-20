Am 12. November trat Gründer Jensen Huang als President, CEO und Verwaltungsratsmitglied zurück. Das Board begründete den Schritt laut Berichten mit persönlichem Verhalten, das nicht dem Verhaltenskodex entspreche, und will ihn nicht zurückholen. Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch, einen Nachfolger gibt es nicht. Nvidia teilte zudem mit, eine unabhängige Untersuchung laufe, und richtete ein Komitee für nationale Sicherheit und Exportkontrolle ein.

Hinzu kommt politischer Druck: Nach Medienberichten hat die kalifornische Generalstaatsanwaltschaft Nvidia im Zusammenhang mit der Umleitung von Chips nach China kontaktiert; ob es sich um eine Vorladung oder einen Fragenkatalog handelt, ist nicht einheitlich berichtet. Für Anfang Dezember sind Anhörungen im US-Kongress angekündigt.