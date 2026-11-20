Es ist das paradoxe Bild dieser Börsenwoche: Die Nvidia-Aktie (Handelssymbol NVDA, ISIN US67066G1040) liefert das nächste Rekordquartal – und rutscht trotzdem auf 145,98 Dollar. Der Konzern hat keinen Chef mehr, die Wall Street den sechsten Verlusttag in Folge hinter sich, und der Dax stemmt sich am Freitag gegen die 25.000er-Marke.
Nvidia-Aktie: Rekordquartal, leerer Chefsessel, Kurs bei 146 Dollar - Wer führt aus der Krise?
Die Nvidia-Aktie schloss am 19.11. bei 145,98 Dollar, obwohl der Umsatz im dritten Quartal auf 115,8 Mrd. Dollar sprang. Die Führungskrise belastet den KI-Riesen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Interims-CEO
- Colette Kress (CFO)
- Nächster Termin
- 2.12.2026: Dividenden-Stichtag (0,25 USD)
Stand: 20.11.2026, Kurs: Schluss 19.11.2026, Nasdaq
Am Dienstag, dem 17. November, meldete der Konzern für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, gut doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Nachbörslich legte die Aktie zunächst um rund 5 Prozent zu. Dieser Aufschlag ist inzwischen vollständig verpufft: Am Donnerstag schloss das Papier laut Marktberichten 3,3 Prozent tiefer bei 145,98 Dollar, vorbörslich ging es am Freitag erneut um gut 2 Prozent abwärts. Wer verstehen will, warum, muss auf die Zahlen schauen – und auf den Chefsessel.
Warum fällt die Nvidia-Aktie nach Rekordzahlen? Die Führungsfrage drückt.
Am 12. November trat Gründer Jensen Huang als President, CEO und Verwaltungsratsmitglied zurück. Das Board begründete den Schritt laut Berichten mit persönlichem Verhalten, das nicht dem Verhaltenskodex entspreche, und will ihn nicht zurückholen. Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch, einen Nachfolger gibt es nicht. Nvidia teilte zudem mit, eine unabhängige Untersuchung laufe, und richtete ein Komitee für nationale Sicherheit und Exportkontrolle ein.
Hinzu kommt politischer Druck: Nach Medienberichten hat die kalifornische Generalstaatsanwaltschaft Nvidia im Zusammenhang mit der Umleitung von Chips nach China kontaktiert; ob es sich um eine Vorladung oder einen Fragenkatalog handelt, ist nicht einheitlich berichtet. Für Anfang Dezember sind Anhörungen im US-Kongress angekündigt.
Wichtig für die Einordnung: Die Details zum Rücktritt sind teils nur aus einzelnen Quellen belegt; wir geben nur wieder, was Nvidia selbst und mehrere Medien bestätigen.
Wie stark waren die Quartalszahlen der Nvidia-Aktie wirklich?
|Kennzahl
|Ergebnis
|Konsens
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|109,15 Mrd. USD
|Data Center
|107,6 Mrd. USD
|–
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|2,68 USD
|2,47 USD
|Bruttomarge
|rund 74,8 %
|–
|Free Cashflow
|43,8 Mrd. USD
|–
|Umsatzausblick Q4
|130 Mrd. USD ±3 %
|rund 125,25 Mrd. USD
Quelle: NVIDIA-Pressemitteilung, 17.11.2026; Konsens laut Yahoo Finance/Bloomberg
Die Zahlen schlagen die Erwartungen auf ganzer Linie. Auffällig: Der Ausblick von 130 Milliarden Dollar enthält nach Unternehmensangaben keinen Umsatz mit Rechenzentrums-Chips für China und eine zusätzliche Woche im Quartal. Die Bruttomarge soll im Schlussquartal auf 71 bis 72 Prozent sinken. Das ist der Preis des Wachstums, aber ein Argument für alle, die schon bei diesen Niveaus Gewinnmitnahmen sehen.
Was sagen Analysten zum Nvidia-Kursziel?
Die Wall Street bleibt mehrheitlich zuversichtlich. Wedbush bestätigte am 18. November die Einstufung „Outperform“ und hob das Kursziel von 275 auf 293 Dollar an. Morgan Stanley bleibt bei „Overweight“, senkte das Ziel aber von 267 auf 260 Dollar. Goldman Sachs nennt laut Der Aktionär 220 Dollar bei „Buy“. Summit Insights stufte die Aktie am 18. November dagegen von „Buy“ auf „Hold“ ab. Der Konsens liegt laut aktiencheck.de-Auswertung bei einem Kursziel von rund 250 Dollar, bei 43 Kaufempfehlungen, 15 Halteempfehlungen und keiner Verkaufsempfehlung.
Auffällig ist die Kluft: Rund 70 Prozent über dem Schlusskurs liegt das Konsensziel, und doch kauft der Markt nicht. Zwischen Ziel und Kurs steht die Frage, wie lange die Unsicherheit anhält.
Ist die Nvidia-Aktie nach dem Rückgang günstig bewertet?
Auf Basis der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate rechnet Der Aktionär mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 13,5, der S&P 500 liegt bei etwa 18. Andere Quellen kommen auf abweichende Werte, weil Kursbasis und Gewinnschätzung variieren. Eine eigene Rechnung – Kurs von 145,98 Dollar geteilt durch den Quartalsgewinn von 2,68 Dollar je Aktie, hochgerechnet auf ein Jahr (10,72 Dollar) – ergibt rund 13,6. Günstig ist relativ: Die Frage ist, ob die Gewinne halten.
Was bedeutet der Nvidia-Absturz für Dax und Chipwerte?
Nvidia ist der Taktgeber der KI-Börse. Am Freitag lag der Dax zeitweise mehr als 2 Prozent im Minus und fiel kurz unter 25.000 Punkte – der sechste Verlusttag in Folge, nach dem Rekord von 27.001 Punkten in der Vorwoche. Die Landesbank Baden-Württemberg sprach von einer „stark angeknackst“ wirkenden Stimmung und verwies auf die Unsicherheit über den Ausbau der Rechenzentren und mögliche Folgen der Nvidia-Krise. Ob Dax-Werte wie Infineon oder Siemens Energy direkt wegen Nvidia verlieren, ist nicht belegt; belegt ist ein breiter Ausverkauf bei KI-Titeln.
Wie geht es mit der Nvidia-Aktie weiter? Diese Termine zählen.
20. November: monatlicher Optionsverfall an den US-Börsen
1. und 2. Dezember: nicht öffentliche Anhörungen im US-Repräsentantenhaus (laut Der Aktionär)
2. Dezember: Dividenden-Stichtag, 0,25 Dollar je Aktie, Zahlung am 23. Dezember
offen: Benennung eines neuen CEO
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie gefallen? Trotz Rekordzahlen belasten der Rücktritt von CEO Jensen Huang am 12. November, die laufende Untersuchung, Exportkontrollfragen und ein schwacher Gesamtmarkt.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für die Nvidia-Aktie? Wedbush nennt 293 Dollar, Morgan Stanley 260 Dollar und Goldman Sachs 220 Dollar; der Durchschnitt liegt laut Auswertung bei rund 250 Dollar.
Wer führt Nvidia aktuell? Finanzchefin Colette Kress als Interims-CEO.
Zahlt die Nvidia-Aktie eine Dividende? Ja, 0,25 Dollar je Aktie, Stichtag 2. Dezember, Zahlung 23. Dezember.
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