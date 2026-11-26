Eine Beobachtung mit negativem Vorzeichen bedeutet, dass die Agentur eine Herabstufung prüft. Beschlossen ist damit nichts. Am Ende kann die Note bestätigt, gesenkt oder die Prüfung beendet werden. Ungewöhnlich ist der Anlass: Bei Nvidia geht es um Führung und Aufsicht, nachdem der Rücktritt und die Rückkehr von Gründer Jensen Huang Fragen zur Nachfolgeplanung aufgeworfen haben.

Für die Finanzierung von Nvidia selbst hat das zunächst wenig praktische Folgen. Das Signal trifft aber einen Markt, der ohnehin an der Finanzierung des KI-Booms zweifelt.