Kein Unternehmen wird auf aktiencheck.de derzeit häufiger gesucht. Die Nvidia Aktie fiel am Mittwoch um 3,9 Prozent auf 149,30 Dollar, nachdem sie am Vormittag bei 141,17 Dollar rund 8 Prozent im Minus gelegen hatte. Kurz nach Handelsschluss folgte die nächste Nachricht: Die Ratingagentur S&P Global Ratings setzte die Bonitätsnote des Chipkonzerns auf die Beobachtungsliste mit negativem Vorzeichen. Der Grund sind nicht die Zahlen, sondern Bedenken zur Unternehmensführung. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
Nvidia Aktie: Erst der Kurs, jetzt das Rating – S&P prüft die Bonität und Huang muss vor den Kongress
Die Nvidia Aktie schloss am Mittwoch 3,9 Prozent tiefer bei 149,30 Dollar. Nach Börsenschluss setzte S&P das Kreditrating wegen Fragen zur Unternehmensführung unter Beobachtung. In der kommenden Woche soll Firmenchef Jensen Huang vor dem US-Kongress aussagen.
Das Rating
Eine Vorwarnung, keine Herabstufung
Eine Beobachtung mit negativem Vorzeichen bedeutet, dass die Agentur eine Herabstufung prüft. Beschlossen ist damit nichts. Am Ende kann die Note bestätigt, gesenkt oder die Prüfung beendet werden. Ungewöhnlich ist der Anlass: Bei Nvidia geht es um Führung und Aufsicht, nachdem der Rücktritt und die Rückkehr von Gründer Jensen Huang Fragen zur Nachfolgeplanung aufgeworfen haben.
Für die Finanzierung von Nvidia selbst hat das zunächst wenig praktische Folgen. Das Signal trifft aber einen Markt, der ohnehin an der Finanzierung des KI-Booms zweifelt.
Die Woche
Vom Kurssprung zurück in den Ausverkauf
Am Montag hatte die Rückkehr von Huang an die Konzernspitze die Aktie um 31 Prozent nach oben getrieben. Nach zwei Verlusttagen ist ein großer Teil davon wieder verloren. Am Mittwoch half, dass US-Beamte Kongressmitarbeitern nach einem Bericht des Wall Street Journal gesagt haben sollen, es gebe keine Belege für eine Spionageanweisung chinesischer Dienste gegen Huang. Die Indizes erholten sich daraufhin deutlich, Nvidia blieb im Minus.
Der nächste Termin steht fest: In der kommenden Woche soll Huang vor dem Kongress aussagen. Am Freitag wird in New York nur bis 19 Uhr deutscher Zeit gehandelt.
Bei der Nvidia Aktie ging es jahrelang um Wachstum und Margen. Jetzt geht es um die Frage, wie abhängig ein Konzern von einer einzigen Person sein darf.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie schloss die Nvidia Aktie am 25. November 2026?
Bei 149,30 Dollar, ein Minus von 3,9 Prozent. Das Tagestief lag bei 141,17 Dollar.
Hat S&P das Rating gesenkt?
Nein. Die Note steht unter Beobachtung mit negativem Vorzeichen, eine Herabstufung wird geprüft.
Wird am 26. November gehandelt?
An den US-Börsen nicht, dort ist Thanksgiving. An deutschen Handelsplätzen ist die Aktie handelbar.
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