Es ist der Abend, an dem ein Konzern beweisen muss, dass er größer ist als sein Gründer. Am Dienstag, 17. November, veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen für Q3 des Geschäftsjahres 2027 – die ersten seit dem Rücktritt von Jensen Huang. Die Nvidia-Aktie geht mit einem Schlusskurs von 162,85 Dollar und sechs Verlustwochen in Folge in den Termin. Die Zahlen selbst dürften glänzen. Die Frage ist, ob das diesmal reicht.
Nvidia-Aktie: Quartalszahlen Q3 ohne Jensen Huang – 108 Milliarden Dollar gegen die Vertrauenskrise
Am Dienstag, 17. November 2026, legt Nvidia nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen für Q3 des Geschäftsjahres 2027 vor – zum ersten Mal ohne Gründer Jensen Huang an der Spitze. Analysten erwarten rund 109 Milliarden Dollar Umsatz und einen Gewinn je Aktie von rund 2,47 Dollar. Die Nvidia Quartalszahlen-Vorschau: Erwartungen, Ausblick, Marge, Bewertung und was die Nvidia-Aktie jetzt bewegt.
Nvidia Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: Umsatz fast verdoppelt
Nvidia hat für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent. Laut Investing.com erwarten Analysten im Schnitt 108,8 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar. Im Vorjahresquartal hatte Nvidia 57,0 Milliarden Dollar umgesetzt, im zweiten Quartal 96,2 Milliarden Dollar. Trifft der Konsens ein, wächst der Umsatz binnen eines Jahres um rund 90 Prozent. Für einen Konzern dieser Größe ist das ein historisches Tempo.
Nvidia Umsatz je Quartal
Mrd. USD
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Q3 GJ 2027: Mittelwert des eigenen Ausblicks, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Nvidia
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|108,0
Nvidia Aktienanalyse
Fünf Punkte, die über die Nvidia-Aktie entscheiden
Der Ausblick auf Q4
Er ist die wichtigste Zahl des Abends. Nach dem Führungswechsel wird jede Andeutung, die Kunden könnten Bestellungen strecken, hart bestraft. Ein deutlich höherer Ausblick wäre das stärkste Vertrauenssignal.
Die Bruttomarge
Angekündigt sind rund 74 Prozent. Teurere Speicherchips drücken, Nvidia hat einen Rückgang im vierten Quartal bereits signalisiert. Wie empfindlich die Börse reagiert, zeigte Cisco: Rekordumsatz, sinkende Marge, Kurs minus 6,24 Prozent.
Colette Kress
Die langjährige Finanzchefin führt den Konzern übergangsweise. Sie muss glaubhaft machen, dass Strategie, Produktfahrplan und Kundenbeziehungen ohne Huang stehen.
Die Plattform Vera Rubin
Das Tempo des Generationswechsels entscheidet über Stückzahlen und Margen im kommenden Jahr.
Die Konkurrenz
AMD, Broadcom und die eigenen Chips der Cloudkonzerne werben um Nvidias Kunden. Ungebrochene Bestellungen würden die Wette auf die Herausforderer entkräften.
Das große Bild
Warum die Nvidia Zahlen die ganze KI-Börse bewegen
Nvidia ist das Fieberthermometer des KI-Booms. Diesmal misst es nicht nur die Nachfrage nach Rechenzentren, sondern auch das Vertrauen in eine Branche, die Hunderte Milliarden Dollar investiert.
In der Woche des Huang-Rücktritts schichteten Anleger massiv um: AMD und Broadcom gewannen jeweils rund 18 Prozent, am Freitag lief die Wette teilweise wieder rückwärts. Dazu kommt der Zinsdruck. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zeitweise auf 5,17 Prozent, eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gilt als wahrscheinlich. Für hoch bewertete Technologiewerte ist das Gegenwind. Überzeugen die Nvidia Quartalszahlen, dürfte das die Unsicherheit im gesamten Halbleitersektor dämpfen. Enttäuschen sie, trifft es jedes Unternehmen, das am Bau von KI-Rechenzentren verdient.
Bewertung
Die Nvidia-Aktie so günstig wie lange nicht
Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie von rund 9,31 Dollar, für das kommende rund 15,91 Dollar. Beim aktuellen Kurs entspricht das nach eigener Rechnung einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 17,5 beziehungsweise rund 10. Die Spanne der Analystenmeinungen ist ungewöhnlich breit: Das durchschnittliche Kursziel lag laut Bloomberg zuletzt bei rund 288 Dollar, HSBC stufte nach dem Rücktritt auf „Halten“ mit 170 Dollar ab. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
Häufige Fragen zu den Nvidia Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen für Q3?
Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.
Was erwarten Analysten von den Nvidia Zahlen?
Rund 108,8 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar. Nvidia selbst hat 108 Milliarden Dollar plus oder minus 2 Prozent angekündigt.
Wer führt Nvidia derzeit?
Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise. Ein dauerhafter Nachfolger wird gesucht.
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