Nvidia-Aktie: Quartalszahlen Q3 ohne Jensen Huang – 108 Milliarden Dollar gegen die Vertrauenskrise

Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen für Q3?

Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.

Was erwarten Analysten von den Nvidia Zahlen?

Rund 108,8 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar. Nvidia selbst hat 108 Milliarden Dollar plus oder minus 2 Prozent angekündigt.

Wer führt Nvidia derzeit?

Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise. Ein dauerhafter Nachfolger wird gesucht.