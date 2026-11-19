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NVIDIA Aktie: Q4-Ausblick schlägt Erwartungen - JPMorgan erhöht Kursziel auf 230 USD!

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 14:24 1 Min. J.P. Morgan Securities

JPMorgan hebt das NVIDIA-Kursziel auf 230 US-Dollar an, rechnet kurzfristig aber weiter mit starken Kursschwankungen.

Bild: Christian Wiediger / Unsplash

Die Analysten von J.P. Morgan Securities heben das Kursziel für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von 215 auf 230 US-Dollar an und bestätigen das Votum "overweight". Bei "all dem Wirbel und den anhaltenden Schlagzeilen" habe NVIDIA für das dritte Quartal "solide" Ergebnisse vorgelegt. Der "starke" Ausblick auf das vierte Quartal habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Noch wichtiger sei aus Sicht der Analysten, dass NVIDIA für das Geschäftsjahr 2028 nun mit einem höheren Umsatzwachstum rechne. Die Nachfrage halte an, und die Partner würden zusätzliche Lieferkapazitäten bereitstellen. Angesichts der besseren kurz- bis mittelfristigen Aussichten habe JPMorgan die eigenen Schätzungen für NVIDIA angehoben. Kurzfristig spreche allerdings "viel dafür, dass die Aktie weiterhin stark schwanken wird". Die Analysten von JPMorgan bleiben für die NVIDIA-Aktie beim Rating "overweight" und setzen das neue Kursziel auf 230 US-Dollar. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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