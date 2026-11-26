Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) steckt mitten in einer Vertrauenskrise: Am Mittwoch hat S&P Global Ratings das AA-Rating des KI-Primus auf CreditWatch Negative gesetzt, die formelle Vorwarnung für eine mögliche Herabstufung um eine Stufe binnen 90 Tagen. Die Nvidia-Aktie gab im US-Handel bis zum Nachmittag um rund 4,9% nach. Kurz darauf berichtete die "Financial Times", Nvidia habe seinen Fertigungspartnern den Versand von Servern nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien untersagt.
Nvidia Aktie Prognose: S&P droht mit Rating-Senkung, Server-Stopp in Asien - Kaufchance oder Warnsignal?
Die Nvidia-Aktie steht unter Druck: S&P setzt das AA-Rating auf CreditWatch Negative, und laut "Financial Times" stoppt Nvidia Server-Lieferungen nach Südostasien. Die Nvidia-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Börse / Ticker
- Nasdaq, NVDA
- ISIN
- US67066G1040
- Kerngeschäft
- KI-Beschleuniger und Rechenzentrumsplattformen (Blackwell, Vera Rubin), Netzwerktechnik, Software
- CEO
- Jensen Huang, am 23.11.2026 vom Verwaltungsrat wieder eingesetzt
- Offene Verfahren
- S&P-CreditWatch (90 Tage), neue US-Exportregeln für Südostasien, Kongressanhörungen ab Dezember
- Nächste Termine
- Fed 8./9.12., Dividende 23.12., Zahlen zum vierten Quartal voraussichtlich Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Kursangaben: US-Handel am 25.11.2026; aktueller Kurs und Bewertung in der Randspalte
Brisant ist die Kombination: Operativ liefert Nvidia Rekordzahlen mit einem Umsatzplus von 103% und einem Ausblick von 130 Milliarden Dollar für das laufende Quartal. An der Börse aber zählen derzeit Führung, Aufsicht und Exportkontrollen. Schon vor dem jüngsten Rückgang lag die Nvidia-Aktie rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Die große Analyse mit Nvidia-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Gesamtbild.
Die aktuellen News
S&P droht mit der Herabstufung - Governance statt Geschäft
Der Auslöser der S&P-Warnung ist nicht das Geschäft, sondern die Führung: Die Rückkehr von Jensen Huang hat die Fragen zur Aufsicht im Verwaltungsrat aus Sicht der Ratingagentur nicht beantwortet.
Huang war am 12. November wegen persönlichen Verhaltens zurückgetreten, das gegen den Verhaltenskodex des Konzerns verstieß. Am 17. November erklärte der Verwaltungsrat noch, eine Rückkehr nicht zu beabsichtigen. Am 23. November setzte er Huang dann einstimmig wieder als CEO ein und verwies auf Rückmeldungen hochrangiger US-Regierungsstellen, wonach die Rückkehr kein Sicherheitsrisiko darstelle. S&P hält das laut Reuters nicht für ausreichend, um die Fragen zur Aufsicht über den Verhaltenskodex der Führungsspitze zu klären.
Unabhängigkeit des Boards
Einige Direktoren sind so lange im Amt, dass ihre Unabhängigkeit gelitten haben könnte.
Key-Man-Risiko
Schwache Aufsicht über Führungskräfte und ein fehlender Nachfolgeplan machen Nvidia von Huang abhängig. Laut CNBC lehnte Huang bei einer Mitarbeiterversammlung einen Nachfolgeplan ab.
China-Engagement
Das Geschäft mit China wirft Fragen zu internen Kontrollen und zum Umgang mit politischen Risiken auf.
Für die Nvidia-Aktie Prognose ist wichtig, was S&P nicht sagt: Wettbewerbsposition und Finanzen sind nach Einschätzung der Agentur vorerst unverändert. Sie senkte aber ihre Einschätzung von Management und Governance von positiv auf neutral. Käme es zur Herabstufung auf AA-, wäre das die Rücknahme der Anhebung, die S&P erst im Juni vorgenommen hatte. Damals hatte die Agentur Nvidia mit Verweis auf die starke KI-Nachfrage von AA- auf AA angehoben.
Auch am Kreditmarkt wächst die Nervosität. Die Kosten, Nvidia-Schulden gegen Ausfall abzusichern, erreichten laut Bloomberg am Mittwoch vor der S&P-Mitteilung einen Rekordstand, nach Angaben eines Datenanbieters rund 147 Basispunkte für fünfjährige Credit Default Swaps. Die langfristigen Schulden lagen zuletzt bei 32,4 Milliarden Dollar, im Januar waren es noch 7,5 Milliarden. Dem stehen 53,5 Milliarden Dollar an Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren gegenüber. Moody's hatte bereits nach Huangs Rücktritt den Ausblick von positiv auf stabil gesenkt.
Südostasien
Server-Stopp: Wie ernst ist die Blockade in Asien?
Die zweite Schlagzeile trifft ein Kerngeschäft: Nvidia hat laut "Financial Times" seine Partner angewiesen, Server mit Nvidia-Chips nicht mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern.
Dell und Supermicro, die Nvidias Chips zu Servern verbauen, haben demnach Kunden in den vier Ländern mitgeteilt, dass Nvidia die Auslieferung ihrer Bestellungen nicht erlaubt. Nvidia, Dell und Supermicro haben den Bericht bislang nicht öffentlich bestätigt. Welchen Umsatzanteil die Region ausmacht, nennt keine Quelle.
Hintergrund ist eine neue Regel des US-Handelsministeriums (BIS), die am 19. November mit der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft trat. Sie verlangt Exportlizenzen für fortgeschrittene KI-Chips und Server nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien, weil diese Länder ein höheres Risiko der Weiterleitung nach China bergen. Zusätzlich sollen chinesische Entwickler nicht mehr per Fernzugriff auf Rechenzentren in Drittländern zugreifen können. Betreibern räumt Washington nach Medienberichten 90 Tage ein, um bestehende Fernzugriffe zu lizenzieren.
Der Druck der Behörden hat eine Vorgeschichte. Im März klagte das US-Justizministerium Manager des Serverherstellers Super Micro wegen des mutmaßlichen Schmuggels von Servern mit Nvidia-Chips an. Zuletzt kündigten Handelsministerium und Justizministerium laut NPR strafrechtliche Ermittlungen gegen das Unternehmen Megaspeed an, das die Vorwürfe zurückweist. Schon im Juli hatte Nvidia laut FT die Zahl seiner zugelassenen Kunden in Asien um mehr als die Hälfte gekürzt.
Kurzfristig belastend
Bestellungen in den vier Ländern liegen auf Eis, bis Lizenzen vorliegen.
Der Ausblick ist schon vorsichtig
Nvidias Umsatzprognose von 130 Milliarden Dollar für das vierte Quartal enthält ohnehin kein China-Rechenzentrumsgeschäft.
Offen
Dauer der Lizenzverfahren, Umfang der Genehmigungen und mögliche Verlagerung der Nachfrage auf andere Regionen.
Die Börsenwochen
Vom Huang-Schock zur Rating-Warnung
Die Quartalszahlen
Rekord auf dem Papier - und trotzdem keine Entwarnung
Dass die Nvidia-Aktie trotz glänzender Zahlen fällt, zeigt, wie stark der Markt auf Governance und Politik schaut. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Ende Oktober) stieg der Umsatz auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 20% zum Vorquartal und von 103% zum Vorjahr. Das Rechenzentrumsgeschäft steuerte 107,6 Milliarden Dollar bei (plus 110%). Nvidia übertraf damit die Erwartungen von rund 109 Milliarden Dollar und lag das sechste Mal in Folge über den Schätzungen der Analysten.
|Kennzahl
|Q3 FY2027
|Q2 FY2027
|Q3 FY2026
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|96,2 Mrd. USD
|57,0 Mrd. USD
|Bruttomarge
|74,8%
|75,0%
|73,4%
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|2,70 USD
|2,46 USD
|1,30 USD
GAAP-Zahlen. Das Rechenzentrumsgeschäft machte im dritten Quartal 107,6 Milliarden Dollar aus.
Quelle: Nvidia, Pressemitteilung zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (17.11.2026)
Für das vierte Quartal stellt das Management 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht (plus/minus 3%), wobei das Quartal eine zusätzliche Woche hat und kein China-Rechenzentrumsgeschäft eingerechnet ist. Für das Geschäftsjahr 2028 hob Nvidia nach der Telefonkonferenz seine Wachstumserwartung auf rund 75% an. Interims-CEO und Finanzchefin Colette Kress sprach von einem starken Start der Vera-Rubin-Plattform. Nvidia gab im Quartal 28,1 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück; die nächste Dividende von 0,25 Dollar je Aktie wird am 23. Dezember gezahlt.
Interessant ist die Kundenstruktur: Hyperscaler wie die großen Cloudanbieter steuerten 60,1 Milliarden Dollar bei, KI-Clouds, Industrie und Unternehmen 47,5 Milliarden Dollar, mit 195% Wachstum der deutlich schneller wachsende Teil. Genau dieser Bereich hängt stark an der Finanzierung neuer Rechenzentren, auch in Südostasien. Das erklärt, warum der Server-Stopp mehr Aufmerksamkeit bekommt, als es die direkte Umsatzwirkung vermuten lässt. Zugleich meldet Nvidia Lieferverpflichtungen von rund 390 Milliarden Dollar, ein Hinweis auf die enorme Vorausplanung der Lieferkette.
Das Chartbild
Die Nvidia-Aktie testet die Jahrestiefs
Charttechnisch ist die Lage angeschlagen. Seit dem Rekordschluss vom 6. Oktober bei 239,24 Dollar hat die Nvidia-Aktie in zwei Wellen deutlich verloren, zeitweise sank der Börsenwert unter die Marke von 4 Billionen Dollar. Am 18. November schloss die Aktie bei 150,96 Dollar, nur rund 1,5% über dem 52-Wochen-Tief von 148,80 Dollar und rund 38% unter dem Hoch von 243,37 Dollar. Der jüngste Rückgang vom Mittwoch führt sie erneut in diese Zone. Als Marken im Fokus stehen das Jahrestief um 148,80 Dollar und die runde Schwelle von 200 Dollar, die Mitte November mehrfach als Kursziel von Analysten und Ausgangspunkt der Abwärtsbewegung genannt wurde.
|Datum
|Ereignis
|Schlusskurs
|06.10.2026
|Rekordschluss
|239,24 USD
|04.11.2026
|Beginn der Abwärtswelle
|200,13 USD
|05.11.2026
|KI-Chipwerte im Ausverkauf (-9,3%)
|181,60 USD
|17.11.2026
|Vor den Quartalszahlen
|155,46 USD
|18.11.2026
|Nach Zahlen und Board-Ansage (-2,9%)
|150,96 USD
Quelle: Nasdaq, Yahoo Finance, Gotrade (Schlusskurse in US-Dollar)
Die Analysten
Wall Street bleibt mehrheitlich freundlich
Nach den Quartalszahlen blieb die Mehrheit der Analysten bei positiven Einstufungen, kappte aber teils die Ziele. Laut Berichten hob JPMorgan sein Ziel auf 230 Dollar an und bestätigte "Overweight", Wedbush erhöhte auf 293 Dollar, Bank of America bleibt bei "Buy" und 280 Dollar. Wells Fargo senkte auf 250 Dollar, blieb aber bei "Overweight". Zuvor hatten mehrere Häuser nach Huangs Rücktritt abgestuft, darunter Baird, Evercore ISI und Bernstein; Summit Insights senkte am 18. November auf "Hold". Das durchschnittliche Kursziel lag laut TIKR Mitte November bei rund 251 Dollar, nach 329 Dollar Ende Oktober. Zugleich handelt die Nvidia-Aktie nach TIKR so günstig bewertet wie seit fünf Jahren nicht mehr, gemessen an den erwarteten Gewinnen. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Das große Bild
Mehr als ein Chipkonzern: Nvidia als Taktgeber der KI-Welt
Mittel- bis langfristig entscheidet sich die Nvidia-Aktie Prognose an wenigen Fragen. Erstens: Hält die KI-Nachfrage? S&P rechnete im Juni mit einem Umsatz von 394 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2027 und 544 Milliarden im Geschäftsjahr 2028, nach 216 Milliarden im Geschäftsjahr 2026. Die Agentur wies aber auch auf Risiken hin: die Abhängigkeit von Taiwan und TSMC sowie eine KI-Infrastruktur, die zunehmend von Kapitalmarktbedingungen und Energieverfügbarkeit abhängt. Zweitens: Wie stabil ist die Führung? Der Verwaltungsrat hat ein Komitee für Exportkontrollen eingerichtet, doch ein Nachfolgeplan fehlt, und Huang muss ab 1. Dezember vor Ausschüssen des Kongresses Rede und Antwort stehen. Drittens: Wie belastbar ist die Finanzierung der Nachfrage? Steigende Zinsen und hohe Schulden bei Technologiekonzernen belasten den KI-Handel, an den Märkten wird laut CME FedWatch mindestens eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember eingepreist.
Die Prognose
Nvidia-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist in dieser Lage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nervöse Bodensuche
Die Nachrichtenlage dominiert. Anhörungen ab 1. Dezember, die Fed am 8./9. Dezember und erste Lizenzentscheidungen für Südostasien setzen die Impulse. Gute Nachrichten könnten die Nvidia-Aktie in Richtung der Marke von 200 Dollar tragen, neue Hiobsbotschaften ein erneutes Testen der Jahrestiefs um 148,80 Dollar auslösen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Zahlen schlagen Schlagzeilen
Spätestens bis Ende Februar muss S&P entscheiden. Bleibt das Rechenzentrumswachstum so stark wie zuletzt und läuft der Hochlauf von Vera Rubin planmäßig, könnten die niedrigen Bewertungen wieder Käufer anlocken. Verzögern sich Lizenzen länger, drohen Gewinnrevisionen bei der Nvidia-Aktie Prognose der Analysten.
Langfristig (ab 2028): Aufsicht, Lieferkette, KI-Investitionen
Entscheidend ist, ob Nvidia Governance und Nachfolgeplanung glaubhaft aufstellt, die Abhängigkeit von TSMC verringert und die Finanzierung der KI-Rechenzentren trägt. Gelingt das, bleibt die Nvidia-Aktie der Taktgeber der KI-Welt. Scheitert es, wird sie zu einem Wert mit dauerhaft höherem Risikoabschlag.
Termine
Was Anleger der Nvidia-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Lizenzentscheidungen des US-Handelsministeriums für Südostasien und mögliche Bestätigung des Lieferstopps durch Nvidia.
1. Dezember 2026: nichtöffentliche Befragung Huangs durch Ausschüsse des Repräsentantenhauses, wenige Tage später öffentliche Anhörung im Senat.
2. Dezember 2026: Stichtag für die nächste Dividende von 0,25 Dollar je Aktie.
8./9. Dezember 2026: Sitzung der US-Notenbank.
23. Dezember 2026: Zahlung der Dividende.
Spätestens Ende Februar 2027: Entscheidung von S&P über das Rating, ebenfalls Zahlen zum vierten Quartal (voraussichtlich).
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum fällt die Nvidia-Aktie aktuell? Die Nvidia-Aktie litt unter der CreditWatch-Warnung von S&P wegen Governance-Risiken, Sorgen um Exportkontrollen und einem Ausverkauf bei KI-Werten. Hinzu kamen am Mittwoch Rekordkosten für die Kreditabsicherung.
Was bedeutet CreditWatch Negative? Es ist eine formelle Vorwarnung: S&P prüft eine Herabstufung von AA um eine Stufe und entscheidet innerhalb von 90 Tagen. Eine Herabstufung ist nicht sicher.
Welche Länder betrifft der Server-Stopp? Laut "Financial Times" Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien. Offiziell bestätigt ist das nicht.
Wie sehen die Quartalszahlen aus? Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 103% auf 115,8 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal erwartet Nvidia 130 Milliarden Dollar, ohne China-Rechenzentrumsgeschäft.
Wie lautet die Nvidia-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig erwartet die Redaktion eine nervöse Bodensuche, mittelfristig entscheiden Zahlen und Lizenzen, langfristig Governance und Finanzierung der KI-Nachfrage. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Nvidia-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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