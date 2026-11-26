Hintergrund ist eine neue Regel des US-Handelsministeriums (BIS), die am 19. November mit der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft trat. Sie verlangt Exportlizenzen für fortgeschrittene KI-Chips und Server nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien, weil diese Länder ein höheres Risiko der Weiterleitung nach China bergen. Zusätzlich sollen chinesische Entwickler nicht mehr per Fernzugriff auf Rechenzentren in Drittländern zugreifen können. Betreibern räumt Washington nach Medienberichten 90 Tage ein, um bestehende Fernzugriffe zu lizenzieren.

Der Druck der Behörden hat eine Vorgeschichte. Im März klagte das US-Justizministerium Manager des Serverherstellers Super Micro wegen des mutmaßlichen Schmuggels von Servern mit Nvidia-Chips an. Zuletzt kündigten Handelsministerium und Justizministerium laut NPR strafrechtliche Ermittlungen gegen das Unternehmen Megaspeed an, das die Vorwürfe zurückweist. Schon im Juli hatte Nvidia laut FT die Zahl seiner zugelassenen Kunden in Asien um mehr als die Hälfte gekürzt.