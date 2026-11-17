Es ist die vielleicht wichtigste Bilanz in der Geschichte von NVIDIA - und der Mann, der sie drei Jahrzehnte lang verkörpert hat, wird nicht auf der Bühne stehen. Wenn der KI-Chipkonzern heute nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorlegt, spricht erstmals Interimschefin Colette Kress zur Wall Street. Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) geht dabei angeschlagen ins Rennen: Seit dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang am 12. November hat der Konzern rund 410 Mrd. Dollar an Börsenwert verloren, am Montag schloss das Papier bei 156,10 Dollar.

Dabei klafft eine Lücke, wie man sie an der Börse selten sieht: Das Geschäft wächst dreistellig, die Bewertung ist auf das Niveau eines Autobauers geschrumpft. Unsere NVIDIA-Aktie Prognose trennt deshalb zwei Fragen, die der Markt gerade vermischt: Was bewegt den Kurs in den nächsten Stunden und Tagen? Und was sagt das große Bild über die kommenden Jahre?