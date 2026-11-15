Sechs Verlustwochen in Folge, ein Gründer weniger, eine Branche in Aufruhr: Die Nvidia-Aktie verlor in der abgelaufenen Woche 12,75 Prozent auf 162,85 Dollar und gehört zu den größten Nasdaq100 Verlierern. Binnen eines Monats summiert sich das Minus auf 28,74 Prozent. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia zum ersten Mal seit dem Börsengang 1999 Zahlen vor, ohne dass Jensen Huang an der Spitze steht. Unsere Nvidia-Aktie Prognose zeigt, warum dieser Abend über weit mehr entscheidet als über eine Aktie.
Nvidia Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer nach dem Huang-Beben – schlägt am Dienstag die Stunde der Wende?
Die Nvidia-Aktie verliert 12,75 Prozent und ist einer der größten Nasdaq100 Verlierer der Woche – die sechste Verlustwoche in Folge. Jensen Huang ist zurückgetreten, am 17. November legt Interimschefin Colette Kress die ersten Zahlen ohne den Gründer vor. Unsere Nvidia-Aktie Prognose zeigt, was die Nvidia Chartanalyse vor dem Termin signalisiert und warum die Nvidia Aktienprognose mit einem KGV um 10 so spannend ist wie selten.
Die Woche
Vom Verdacht zum Rücktritt: fünf Tage im freien Fall
Montag: Der Verwaltungsrat leitete eine unabhängige Untersuchung ein, nachdem Medien über eine ausländische Geheimdienstoperation rund um Jensen Huang berichtet hatten – minus 4,27 Prozent. Dienstag: Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump kamen Ermittlungen des FBI hinzu, außerdem eine Sammelklage – minus 5,47 Prozent. Donnerstag: Nvidia bestätigte den sofortigen Rücktritt des Gründers, Finanzchefin Colette Kress übernimmt übergangsweise, Harvey C. Jones wird Vorsitzender des Verwaltungsrats. Freitag: HSBC strich die Kaufempfehlung und senkte auf „Halten“ mit einem Kursziel von 170 Dollar. Wichtig für die Einordnung: Ein strafbares Verhalten wird Huang nicht vorgeworfen.
Kurzfristige Prognose
Nvidia Chartanalyse: ein Drittel unter dem Rekord
Die Nvidia Chartanalyse zeigt einen steilen Abwärtstrend seit dem Rekordhoch bei 243,37 Dollar Anfang Oktober – rund ein Drittel ist seitdem verloren. Die nächste wichtige Unterstützung liegt an der runden Marke von 150 Dollar. Nach oben müsste die Aktie zunächst 170 Dollar zurückerobern, das Ausgangsniveau dieser Woche liegt um 187 Dollar. Am Optionsmarkt ist für die Zahlen eine Kursbewegung von rund 8 Prozent eingepreist – in beide Richtungen. Kurzfristig steht und fällt die Nvidia-Aktie Prognose mit dem Ausblick und dem Auftritt von Colette Kress.
Szenario 1: Befreiungsschlag über 170 Dollar
Ein Ausblick deutlich über den Erwartungen und ein überzeugender Auftritt von Kress könnten die Umschichtung in die Rivalen umkehren. Dann rückt die Zone um 187 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Volatile Seitwärtsphase
Liefert Nvidia solide, aber bleibt die Führungsfrage offen, pendelt die Aktie zwischen 150 und 170 Dollar.
Szenario 3: Siebte Verlustwoche
Enttäuschen Ausblick oder Marge, droht der Bruch der 150-Dollar-Marke.
Mittel- bis langfristige Prognose
Nvidia Aktienprognose: der Marktführer zum Discountpreis
Fundamental ist Nvidia so stark wie nie. Für das dritte Geschäftsquartal hat der Konzern 108 Milliarden Dollar Umsatz angekündigt, Analysten erwarten rund 109 Milliarden Dollar – fast eine Verdopplung gegenüber 57 Milliarden Dollar im Vorjahr. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9,31 Dollar, für das nächste 15,91 Dollar. Beim aktuellen Kurs ergibt das nach eigener Rechnung ein KGV von rund 17,5 beziehungsweise rund 10 – für den Marktführer einer Wachstumsbranche ungewöhnlich niedrig. Der Abschlag spiegelt das Führungsvakuum, die laufenden Untersuchungen und sinkende Margen durch teurere Speicherchips. Für die mittel- bis langfristige Nvidia Aktienprognose gilt: Der technologische Vorsprung bei Chips, Software und Netzwerktechnik verschwindet nicht mit einem Personalwechsel – entscheidend ist, ob die Kunden das genauso sehen.
Das durchschnittliche Kursziel von 60 Analysten liegt laut Bloomberg bei rund 288 Dollar, HSBC sieht nur noch 170 Dollar, TD Cowen hält an 275 Dollar fest – Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie Prognose
Warum ist Nvidia Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Untersuchung, FBI-Ermittlungen, Sammelklage und der Rücktritt von Jensen Huang ließen die Aktie um 12,75 Prozent fallen.
Was zeigt die Nvidia Chartanalyse?
Einen Abwärtstrend seit dem Rekordhoch bei 243,37 Dollar. Unterstützung liegt bei 150 Dollar, Widerstände bei 170 und 187 Dollar.
Wann legt Nvidia Zahlen vor?
Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss.
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