Nvidia Aktie Prognose: Nasdaq100 Verlierer nach dem Huang-Beben – schlägt am Dienstag die Stunde der Wende?

Warum ist Nvidia Nasdaq100 Verlierer der Woche?

Untersuchung, FBI-Ermittlungen, Sammelklage und der Rücktritt von Jensen Huang ließen die Aktie um 12,75 Prozent fallen.

Was zeigt die Nvidia Chartanalyse?

Einen Abwärtstrend seit dem Rekordhoch bei 243,37 Dollar. Unterstützung liegt bei 150 Dollar, Widerstände bei 170 und 187 Dollar.

Wann legt Nvidia Zahlen vor?

Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss.