Die Zahlen haben geliefert, jetzt muss die Nvidia-Aktie folgen. Mit einem Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, einem bereinigten Gewinn von 2,68 Dollar je Aktie und einer Prognose von 130 Milliarden Dollar für das Schlussquartal hat Nvidia die Erwartungen klar übertroffen. Nachbörslich legte die Aktie zunächst rund 4 Prozent zu. Sie startet allerdings von einem tiefen Niveau: Zum Handelsschluss notierte sie bei rund 155 Dollar, so niedrig wie seit Juli 2025 nicht mehr und nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 148,80 Dollar. Wie geht es weiter? Eine Prognose in drei Szenarien.
Nvidia Aktie Prognose nach den Zahlen: Comeback-Rally oder Bärenmarktfalle? Drei Szenarien für die Nvidia-Aktie
Die Zahlen sind stark, die Prognose übertrifft die Erwartungen, nachbörslich steigt die Nvidia-Aktie. Doch nach einem Absturz um rund ein Viertel in einem Monat stellen sich Anleger eine Frage: Beginnt jetzt die Erholung, oder bleibt die Aktie im Griff der Führungskrise? Die große Prognose-Analyse mit Bewertung, Kurszielen der Analysten, wichtigen Marken und drei Szenarien.
Die Bewertung
So günstig wie seit Jahren nicht
Der Kurssturz hat die Bewertung drastisch verändert. Vor den Zahlen wurde die Nvidia-Aktie mit weniger als dem Zwölffachen der für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinne gehandelt – ein Niveau, das für einen Konzern mit Wachstumsraten von über 100 Prozent ungewöhnlich niedrig ist. Mit den neuen Zahlen und der höheren Prognose dürften die Gewinnschätzungen eher steigen. Die Kursziele der Analysten liegen nach Daten von TipRanks zwischen 130 und 345 Dollar, der Durchschnitt bei rund 232 Dollar. Diese Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Wo die Nvidia-Aktie Halt finden muss
Charttechnisch ist der Bereich um 149 Dollar die entscheidende Unterstützung. Dort liegt das 52-Wochen-Tief, und Marktbeobachter sehen hier den Boden, den die Aktie halten muss. Auf der Oberseite warten mehrere Hürden: zunächst die Region um 163 Dollar, wo die Aktie am vergangenen Freitag schloss, dann rund 174 Dollar, der letzte Schlusskurs vor Huangs Rücktritt. Erst ein nachhaltiger Sprung über diese Marke würde signalisieren, dass der Markt die Führungskrise abgehakt hat.
Die Szenarien
Drei Wege für die Nvidia-Aktie
Bull-Szenario: Die Erholungsrally
Bestätigt Kress im Analystengespräch das Wachstumsziel von rund 70 Prozent für das Geschäftsjahr 2028 und gibt es Klarheit bei der Nachfolge, könnte die Nvidia-Aktie die Verluste seit Huangs Rücktritt schnell aufholen und die Zone um 174 Dollar ansteuern. Rückenwind käme von einem erfolgreichen Anthropic-Börsengang am Donnerstag.
Basis-Szenario: Erholung mit Rückschlägen
Die starken Zahlen stützen, doch Führungsfrage, SEC-Prüfung und sinkende Marge bremsen. Die Aktie pendelt zwischen der Unterstützung um 149 Dollar und dem Widerstand um 163 bis 174 Dollar, bis die Nachfolge geklärt ist.
Bär-Szenario: Die Falle
Verpufft die Erleichterung, etwa durch neue Enthüllungen, weitere Exportbeschränkungen oder einen schwachen Gesamtmarkt, droht ein Test und möglicherweise ein Bruch der 149-Dollar-Marke.
Das große Bild
Fundament stark, Vertrauen beschädigt
Die Prognose für die Nvidia-Aktie hängt weniger an den Zahlen als an einer einzigen Frage: Wie schnell kehrt das Vertrauen zurück?
Operativ steht Nvidia so stark da wie nie: Die Rubin-Generation bringt nach Angaben von Kress pro Gigawatt Rechenzentrumsleistung deutlich mehr Umsatz als die Vorgänger, die Kunden bestellen in Rekordmengen. Gleichzeitig ist die Aktie zum Spielball von Politik und Governance geworden. Jensen Huang hat signalisiert, er würde zurückkehren, wenn man ihn ruft; der Verwaltungsrat erwägt das derzeit nicht. Hinzu kommt nach einem Bericht des Wall Street Journal eine Prüfung durch die SEC. Für Anleger heißt das: Die Bewertung bietet Spielraum, die Schwankungen dürften aber hoch bleiben.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie Prognose
Wie bewerten Analysten die Nvidia-Aktie?
Die Kursziele liegen laut TipRanks zwischen 130 und 345 Dollar, der Durchschnitt bei rund 232 Dollar. Die große Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf. Es handelt sich um Einschätzungen der Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Welche Kursmarken sind wichtig?
Als Unterstützung gilt der Bereich um 149 Dollar mit dem 52-Wochen-Tief. Widerstände liegen um 163 Dollar und um 174 Dollar, dem Schlusskurs vor Huangs Rücktritt.
Was könnte die Nvidia-Aktie als Nächstes bewegen?
Die Aussagen im Analystengespräch, Entscheidungen zur Nachfolge, der Anthropic-Börsengang am Donnerstag und mögliche neue Exportregeln.
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