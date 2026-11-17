Wie bewerten Analysten die Nvidia-Aktie?

Die Kursziele liegen laut TipRanks zwischen 130 und 345 Dollar, der Durchschnitt bei rund 232 Dollar. Die große Mehrheit der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf. Es handelt sich um Einschätzungen der Häuser, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Welche Kursmarken sind wichtig?

Als Unterstützung gilt der Bereich um 149 Dollar mit dem 52-Wochen-Tief. Widerstände liegen um 163 Dollar und um 174 Dollar, dem Schlusskurs vor Huangs Rücktritt.

Was könnte die Nvidia-Aktie als Nächstes bewegen?

Die Aussagen im Analystengespräch, Entscheidungen zur Nachfolge, der Anthropic-Börsengang am Donnerstag und mögliche neue Exportregeln.