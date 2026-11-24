Die Nvidia Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) schließt am Dienstag, dem 24. November 2026, bei 155,38 US-Dollar und verliert damit 5,86 Prozent; am Montag hatte sie nach der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang um gut 31 Prozent auf 165,05 Dollar zugelegt. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten bleibt trotzdem deutlich höher: Der Median von 24 Kurszielen lag nach den Quartalszahlen bei 222,50 Dollar, der Durchschnitt bei rund 251 Dollar. Diese Nvidia Aktie Prognose ordnet Konsens, Kursziele und Risiken ein – als Einschätzungen Dritter, nicht als Kursprognose von aktiencheck.de.
Nvidia Aktie Prognose: Kursziele von 170 bis 293 Dollar nach dem Rücksetzer – wie viel Aufwärtspotenzial sehen die Analysten?
Die Nvidia Aktie (NVDA, US67066G1040) schließt am Dienstag bei 155,38 US-Dollar, 5,86 Prozent unter dem Montag und rund 35 Prozent unter dem Rekordschluss. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten liegt dagegen bei einem Median von 222,50 Dollar, der Durchschnitt bei 251 Dollar. Was hinter der Nvidia Aktie Prognose und den Kurszielen steckt.
Der Anlass
Warum rückt die Nvidia Aktienprognose jetzt in den Fokus?
Drei Handelstage, drei Extreme: minus 23 Prozent in der Vorwoche, plus 31 Prozent am Montag, minus 6 Prozent am Dienstag. Dazwischen liegen Rekordzahlen, ein Führungswechsel und gesenkte Kursziele.
Die Nvidia Aktie steht im Zentrum der KI-Debatte. Zu den Quartalszahlen am 18. November meldete Nvidia einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 Prozent und gut sieben Milliarden über der Erwartung von 108,7 Milliarden. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, einschließlich einer zusätzlichen Woche im Quartal. Die Aktie reagierte dennoch schwach. Dazu kamen die Nachrichten rund um Huang, der Mitte November zurückgetreten und am Montag wieder eingesetzt worden war, sowie laufende Untersuchungen und neue Exportbeschränkungen gegen einen Abnehmer.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz drittes Quartal
|115,8 Mrd. $
|+103 % zum Vorjahr
|Erwartung der Analysten
|108,7 Mrd. $
|Zahlen lagen darüber
|Umsatzausblick viertes Quartal
|130 Mrd. $
|inklusive Extra-Woche
|Bruttomarge-Ausblick viertes Quartal
|71 bis 72 %
|nach 74,8 % im dritten Quartal (GAAP)
|Rechenzentrums-Umsatz aus China
|nicht eingeplant
|ab dem vierten Quartal
Geschäftsjahr endet im Januar. Ausblick laut Management einschließlich einer zusätzlichen Woche im vierten Quartal, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Nvidia-Quartalszahlen vom 18.11.2026; Analystenkonsens vor den Zahlen
Die Analysten
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Nach den Zahlen am 18. November haben die Häuser ihre Ziele neu justiert, überwiegend nach unten, aber bei fast durchgehend positiven Einstufungen. Eine Auswertung von 24 Kurszielen ergab fünf Senkungen und zwei Anhebungen, ein Median von 222,50 Dollar und eine Spanne von 170 bis 293 Dollar. Der Durchschnitt aller beobachteten Häuser liegt nach Datenanbietern bei rund 251 Dollar, nach 329 Dollar Ende Oktober. Laut einer eigenen Zählung der Auswertung stehen rund 20 Kauf-nahen Einstufungen etwa sieben neutrale gegenüber; eine offizielle Konsenszahl liegt nicht vor.
Gemessen am Kurs von 155,38 Dollar entspricht der Median einem rechnerischen Abstand von rund 43 Prozent, der Durchschnitt von 251 Dollar rund 62 Prozent.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Jefferies
|Buy
|300 $ → 250 $
|18.11.2026
|rund +61 %
|Wells Fargo
|Overweight
|300 $ → 250 $
|18.11.2026
|rund +61 %
|Barclays (Tom O'Malley)
|Overweight
|210 $
|18.11.2026
|rund +35 %
Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose und kein Kursziel von aktiencheck.de. Abstand zum Kurs von 155,38 $ (24.11.2026) eigene Rechnung.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser vom 18.11.2026; Weitergabe durch aktiencheck.de
Dazu kamen weitere Anpassungen am selben Tag: UBS senkte das Ziel von 240 auf 220 Dollar, Morgan Stanley von 267 auf 260 Dollar, JPMorgan hob von 215 auf 230 Dollar an. Summit Insights stufte die Aktie auf „Hold“ herunter, ohne Kursziel. Am unteren Rand der Spanne steht HSBC mit einer neutralen Einstufung und 170 Dollar, am oberen Wedbush mit „Outperform“ und 293 Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebenen Ratings und Kursziele stammen von Jefferies, Wells Fargo, Barclays, UBS, Morgan Stanley und JPMorgan und geben deren Einschätzung zum genannten Datum wieder. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: Jefferies, Wells Fargo, Barclays, UBS, Morgan Stanley, J.P. Morgan.
Die Bewertung
Welches Kursziel trauen Analysten der Nvidia Aktie zu?
Wichtigste Kennzahl der Bewertungsdebatte ist die Gewinnerwartung. Der Konsens für das Geschäftsjahr bis Januar 2028 liegt bei 16,24 Dollar je Aktie, ein Plus von 23 Prozent in 90 Tagen; für das Jahr bis Januar 2029 sind es 21,44 Dollar. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr bis Januar 2026 lag der normalisierte Gewinn je Aktie bei 4,77 Dollar. Bei 155,38 Dollar ergibt sich nach eigener Rechnung ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 9,6 für das Jahr bis Januar 2028 und rund 7,2 für das Jahr bis Januar 2029. Datenanbieter nennen für die kommenden zwölf Monate rund 10 und damit den tiefsten Wert seit fünf Jahren, der Fünfjahresschnitt liegt bei 36.
Ein Beispiel für die Argumentation der Häuser: Wedbush verweist auf das rund 14-Fache der annualisierten Gewinne des vierten Quartals, Piper Sandler senkte sein Ziel von 300 auf 230 Dollar und legt nun ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10 auf das Kalenderjahr 2028 zugrunde statt 14. Die Bewertung ist also niedrig, weil die Börse die Dauerhaftigkeit der Gewinne bezweifelt, nicht weil sie die Zahlen anzweifelt.
|Szenario
|Argument der Analysten
|Genannte Ziele
|Bull-Case
|Auftragsbestand von rund 2,5 Billionen Dollar, Gewinnwachstum, niedriges KGV
|250 bis 293 $
|Base-Case
|Median der Kursziele nach den Zahlen
|rund 222,50 $
|Bear-Case
|Neutrale Einstufungen, Export- und Governance-Risiken
|rund 170 $
Zusammenstellung der Ansichten Dritter. aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Kursprognose ab.
Quelle: Studien der genannten Häuser
Der Chart
Wie sieht die Charttechnik der Nvidia Aktie aus?
Charttechnisch bleibt die Aktie in einem breiten Rahmen gefangen. Der Rekordschluss von 239,24 Dollar vom 6. Oktober liegt weit entfernt, der Schlusskurs von 150,96 Dollar vom 18. November markiert das jüngste Tief, der Montagsschluss von 165,05 Dollar den kurzfristigen Widerstand. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI liegen der Redaktion aus belastbarer Quelle nicht vor.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt?
Entwicklung im Handel am Mittwoch
Ob sich die Nvidia Aktie nach dem Rücksetzer stabilisiert oder den Rest des Montagsgewinns abgibt.
Untersuchungen und Exportregeln
Neue Meldungen zu den Ermittlungen und zu Auflagen für das China-Geschäft.
Anhörungen im Dezember
Nach Medienberichten sind im US-Repräsentantenhaus für Dezember Befragungen angesetzt.
Weitere Kursziel-Anpassungen
Nach der Volatilität könnten Häuser Ziele und Ratings erneut anpassen.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktienprognose
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten? Der Median der Kursziele liegt bei 222,50 Dollar, der Durchschnitt bei rund 251 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Welches Kursziel hat die Nvidia Aktie? Jefferies und Wells Fargo nennen je 250 Dollar, Barclays 210 Dollar. Die Spanne reicht von 170 bis 293 Dollar.
Warum fällt die Nvidia Aktie am 24. November 2026? Nach dem Kurssprung vom Montag folgten Gewinnmitnahmen, hinzu kamen laufende Untersuchungen, neue Exportbeschränkungen und die schwache Stimmung für KI-Aktien.
Wie hoch sind Umsatz und Ausblick bei Nvidia? Im dritten Quartal waren es 115,8 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar in Aussicht.
Wann kommen die nächsten Zahlen der Nvidia Aktie? Die Zahlen zum vierten Quartal stehen nach dem üblichen Rhythmus Ende Februar an; der Termin steht im Finanzkalender des Unternehmens.
Fazit
Nvidia Aktie Prognose: Hohe Ziele, hohe Unsicherheit
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- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies, Wells Fargo, Barclays, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan (Analystenstudien 18.11.2026) vom 18.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies, Wells Fargo, Barclays, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan (Analystenstudien 18.11.2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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