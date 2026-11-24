Wichtigste Kennzahl der Bewertungsdebatte ist die Gewinnerwartung. Der Konsens für das Geschäftsjahr bis Januar 2028 liegt bei 16,24 Dollar je Aktie, ein Plus von 23 Prozent in 90 Tagen; für das Jahr bis Januar 2029 sind es 21,44 Dollar. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr bis Januar 2026 lag der normalisierte Gewinn je Aktie bei 4,77 Dollar. Bei 155,38 Dollar ergibt sich nach eigener Rechnung ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 9,6 für das Jahr bis Januar 2028 und rund 7,2 für das Jahr bis Januar 2029. Datenanbieter nennen für die kommenden zwölf Monate rund 10 und damit den tiefsten Wert seit fünf Jahren, der Fünfjahresschnitt liegt bei 36.

Ein Beispiel für die Argumentation der Häuser: Wedbush verweist auf das rund 14-Fache der annualisierten Gewinne des vierten Quartals, Piper Sandler senkte sein Ziel von 300 auf 230 Dollar und legt nun ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10 auf das Kalenderjahr 2028 zugrunde statt 14. Die Bewertung ist also niedrig, weil die Börse die Dauerhaftigkeit der Gewinne bezweifelt, nicht weil sie die Zahlen anzweifelt.