Es ist eines der verrücktesten Quartale der Börsengeschichte: Der Gründer ist weg, die Aktie hat im November ein Viertel ihres Werts verloren - und dann legt NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) Zahlen vor, die jede Schätzung pulverisieren. Jefferies-Analyst Blayne Curtis zieht daraus eine bemerkenswerte Konsequenz: Er senkt das Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 300 auf 250 US-Dollar, bleibt aber ausdrücklich bei "Buy".
NVIDIA-Aktie Prognose: Jefferies kappt Kursziel auf 250 Dollar und bleibt bei "Buy" - 56% Potenzial nach den Rekordzahlen?
Umsatz verdoppelt, Ausblick angehoben, Aktie trotzdem 24% im November im Minus: Jefferies senkt das Kursziel für die NVIDIA-Aktie von 300 auf 250 US-Dollar, hält aber an "Buy" fest. Was Quartalszahlen, Chartbild und Fundamentaldaten für die NVIDIA-Aktie Prognose kurz- und langfristig bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN / WKN
- US67066G1040 / 918422
- Ticker
- NVDA
- Schlusskurs 17.11.
- 155,46 USD
- Vorbörslich 18.11.
- 160,40 USD (+3,18%)
- Interim-CEO
- Colette Kress
Stand: 18.11.2026, Kurse NASDAQ: Schluss 17.11.2026 und vorbörslich 18.11.2026, 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit
Die Begründung, die am Mittwoch, dem 18.11.2026, vorlag, liest sich wie ein Plädoyer gegen die Marktstimmung: In unruhigen Zeiten bleibe die Nachfrage stabil, schreibt Curtis. Übertroffene Erwartungen, steigende Schätzungen und höhere Ziele für das Geschäftsjahr 2028 passten nicht zur aktuell schlechten KI-Stimmung. Sie zeigten vielmehr deutlich, wie stark gefragt NVIDIA-Produkte tatsächlich sind. Den Haken benennt der Analyst gleich mit: Die Anleger sähen NVIDIA aktuell mit gewisser Skepsis, bis es mehr Klarheit hinsichtlich der strategischen Ausrichtung nach dem Führungswechsel gebe.
Genau in diesem Spannungsfeld entscheidet sich die NVIDIA-Aktie Prognose der kommenden Wochen und Monate: Rekordgeschäft auf der einen Seite, Vertrauensfrage auf der anderen.
Die Quartalszahlen
Umsatz verdoppelt, Ausblick erhöht - die Maschine läuft weiter
Wer nach dem Abgang von Jensen Huang mit einem Stolpern gerechnet hatte, wurde eines Besseren belehrt. NVIDIA hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn klar übertroffen.
|Kennzahl
|Ist
|Erwartung / Vorjahr
|Differenz
|Umsatz Q3
|115,84 Mrd. USD
|109,10 Mrd. USD (Konsens)
|+6,2%
|Umsatz Q3 zum Vorjahr
|115,84 Mrd. USD
|57 Mrd. USD
|+103%
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|2,68 USD
|2,48 USD (Konsens)
|+8,1%
|Umsatzausblick Q4
|rund 130 Mrd. USD
|125,1 Mrd. USD (Konsens)
|+3,9%
Prozentwerte eigene Berechnung aus den genannten Zahlen. Q3 und Q4 beziehen sich auf das Geschäftsjahr bis Januar 2027.
Quelle: NVIDIA-Quartalsbericht laut XTB-Analyse vom 18.11.2026, eigene Berechnungen
Drei Punkte machen das Zahlenwerk besonders stark:
Rechenzentren als Wachstumsmotor
Der mehr als verdoppelte Umsatz zeigt, dass die Investitionswelle der Hyperscaler in KI-Rechenzentren ungebrochen ist. Für das laufende Quartal peilt NVIDIA ein weiteres Plus von rund 12% gegenüber dem Rekordquartal an.
China komplett herausgerechnet
Im Ausblick unterstellt NVIDIA laut XTB gar keine Umsätze mit Rechenzentrumsleistung aus China mehr. Das politische Risiko ist damit in der Prognose bereits konservativ berücksichtigt.
Jahresziel angehoben
Für das im Januar 2028 endende Geschäftsjahr erhöht NVIDIA das Wachstumsziel von 70% auf 75%. Genau diese "höheren Ziele für das Geschäftsjahr 2028" hebt auch Jefferies hervor.
Der Führungswechsel
Warum Jefferies das Kursziel trotzdem senkt - der Huang-Abschlag
Auf den ersten Blick wirkt es paradox: Bessere Zahlen, höhere Schätzungen - und dennoch ein um 16,7% niedrigeres Kursziel. Die Erklärung liegt nicht im Geschäft, sondern in der Bewertung, die der Markt der NVIDIA-Aktie derzeit zubilligt. Nach dem Rücktritt von Mitbegründer Jensen Huang in der vergangenen Woche führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen als Interim-CEO. Verwaltungsratschef Harvey Jones hat laut XTB klargestellt, dass der Vorstand Huang nicht zurückholen will.
Kress betonte in der Telefonkonferenz, bei NVIDIA laufe "alles wie gewohnt", das Unternehmen verfüge über eine mehrjährige Produkt-Roadmap. Doch eine dauerhafte Lösung an der Spitze und eine klare Strategie nach Huang fehlen noch. Jefferies übersetzt diese Unsicherheit in ein niedrigeres Bewertungsniveau, nicht in schwächere Geschäftserwartungen.
Übertroffene Erwartungen, steigende Schätzungen und höhere Ziele passen nicht zur schlechten KI-Stimmung - sie zeigen, wie stark NVIDIA-Produkte gefragt sind.
Nicht alle Analysten teilen diesen Optimismus. Stacy Rasgon von Bernstein Research bestätigte am selben Tag sein Kursziel von 200 US-Dollar und die Einstufung "market perform". Auch er sieht die Zahlen und den Ausblick über den Erwartungen, betrachtet den Abgang von Jensen Huang aber als "problematisch".
|Analysehaus
|Analyst
|Einstufung
|Kursziel
|Potenzial
|Jefferies
|Blayne Curtis
|Buy
|250 USD (zuvor 300 USD)
|+55,9%
|Bernstein Research
|Stacy Rasgon
|market perform
|200 USD
|+24,7%
Potenzial bezogen auf den vorbörslichen Kurs von 160,40 USD am 18.11.2026, eigene Berechnung.
Quelle: Jefferies, Bernstein Research
Kurzfristige NVIDIA-Aktie Prognose
Was das Chartbild verrät - Kapitulation oder Boden?
Die jüngste Kursentwicklung war brutal. Laut XTB verlor die NVIDIA-Aktie im November rund 24%, verzeichnete sechs Wochenverluste in Folge - die längste Verlustserie seit 2012 - und fiel auf den tiefsten Stand seit Juli 2025.
Nach den Zahlen sprang die NVIDIA-Aktie am Mittwoch vorbörslich um 3,18% auf 160,40 US-Dollar, nachdem sie am Dienstag bei 155,46 US-Dollar aus dem regulären Handel gegangen war. Damit öffnet sich eine Kurslücke nach oben - das erste Lebenszeichen der Käufer nach Wochen des Ausverkaufs. Charttechnisch entscheidend ist nun, ob diese Lücke im regulären Handel hält.
Die Marken, auf die es jetzt ankommt:
155 US-Dollar: Der Dienstagsschluss ist die erste Unterstützung. Wird die Kurslücke wieder geschlossen, wäre die Reaktion auf die Zahlen verpufft.
150 US-Dollar: Die runde Marke unterhalb des Mehrmonatstiefs. Ein nachhaltiger Bruch würde die Verlustserie verlängern und neue Tiefs seit Juli 2025 wahrscheinlicher machen.
Rund 200 US-Dollar: Rechnerisch notierte die NVIDIA-Aktie vor dem November-Einbruch grob in diesem Bereich - zugleich das Kursziel von Bernstein. Bis dorthin ist der Weg mit Verkaufsdruck gepflastert.
Kurzfristig ist die NVIDIA-Aktie Prognose damit vor allem eine Stimmungsfrage. Die Fundamentaldaten liefern das Argument für eine Erholung, die Nachrichtenlage entscheidet über das Tempo.
Mittel- bis langfristige NVIDIA-Aktie Prognose
Das große Bild - günstiger als ihr Ruf?
Wer den Blick vom Tageschart löst, sieht ein Unternehmen, das seinen Umsatz binnen eines Jahres verdoppelt hat und für das nächste Geschäftsjahr 75% Wachstum anpeilt. Der Kurs spiegelt diese Dynamik derzeit kaum wider.
Ein einfaches Rechenbeispiel zeigt die Dimension: Hochgerechnet auf vier Quartale ergibt der bereinigte Quartalsgewinn von 2,68 US-Dollar je Aktie rund 10,72 US-Dollar. Beim vorbörslichen Kurs von 160,40 US-Dollar entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 15 - und das ohne das für das laufende Quartal angekündigte weitere Wachstum. Für einen Konzern mit dieser Wachstumsrate ist das ein Niveau, das eher an reife Industriewerte erinnert als an den unangefochtenen Marktführer bei KI-Chips.
Mittel- bis langfristig steht und fällt die NVIDIA-Aktie Prognose mit zwei Fragen: Hält die Investitionswelle in KI-Rechenzentren an - und findet NVIDIA eine überzeugende Führung, die die Roadmap ohne Huang glaubwürdig weiterträgt? Die erste Frage beantworten die aktuellen Zahlen klar mit Ja. Die zweite ist offen. Sobald hier Klarheit herrscht, dürfte sich der Abschlag, den Jefferies in seinem gesenkten Kursziel einpreist, zumindest teilweise wieder abbauen.
Häufige Fragen zur NVIDIA-Aktie Prognose
Welches Kursziel hat Jefferies für die NVIDIA-Aktie? Jefferies hat das Kursziel am 18.11.2026 von 300 auf 250 US-Dollar gesenkt und die Einstufung "Buy" bestätigt.
Warum senkt Jefferies das Kursziel trotz starker Zahlen? Analyst Blayne Curtis begründet das mit der Skepsis der Anleger, bis es mehr Klarheit zur strategischen Ausrichtung nach dem Führungswechsel gibt. Die Geschäftszahlen selbst sieht er positiv.
Wie stark waren die NVIDIA-Quartalszahlen? Der Umsatz stieg laut XTB auf 115,84 Milliarden US-Dollar nach 57 Milliarden im Vorjahr, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,68 US-Dollar über den erwarteten 2,48 US-Dollar.
Wer führt NVIDIA nach dem Abgang von Jensen Huang? Finanzchefin Colette Kress leitet das Unternehmen als Interim-CEO.
Wie hoch ist das Potenzial der NVIDIA-Aktie laut Analysten? Vom vorbörslichen Kurs von 160,40 US-Dollar aus wären es bis zum Jefferies-Ziel rund 56%, bis zum Bernstein-Ziel von 200 US-Dollar rund 25%.
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- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 250,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (Blayne Curtis). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de, aktiencheck.de, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von aktiencheck.de.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 15:28 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 15:28 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies (Blayne Curtis).
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