Die Begründung, die am Mittwoch, dem 18.11.2026, vorlag, liest sich wie ein Plädoyer gegen die Marktstimmung: In unruhigen Zeiten bleibe die Nachfrage stabil, schreibt Curtis. Übertroffene Erwartungen, steigende Schätzungen und höhere Ziele für das Geschäftsjahr 2028 passten nicht zur aktuell schlechten KI-Stimmung. Sie zeigten vielmehr deutlich, wie stark gefragt NVIDIA-Produkte tatsächlich sind. Den Haken benennt der Analyst gleich mit: Die Anleger sähen NVIDIA aktuell mit gewisser Skepsis, bis es mehr Klarheit hinsichtlich der strategischen Ausrichtung nach dem Führungswechsel gebe.

Genau in diesem Spannungsfeld entscheidet sich die NVIDIA-Aktie Prognose der kommenden Wochen und Monate: Rekordgeschäft auf der einen Seite, Vertrauensfrage auf der anderen.