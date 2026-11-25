Die DZ Bank bestätigte am Dienstag ihr Votum "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Dollar. Das entspricht rund 54% Aufwärtspotenzial zum Schlusskurs. Die Bank hatte den Wert nach Huangs Rücktritt am 12. November von 320 auf 215 Dollar gesenkt, nach den Zahlen am 18. November auf 240 Dollar angehoben und nun bestätigt. Analyst Ingo Wermann erinnert daran, dass Huang Anfang Dezember im Kongress zu Nvidias China-Geschäft und zu Exportkontrollen befragt wird: "Es bleibt spannend!"

Der breitere Markt ist ähnlich optimistisch. Finviz weist ein durchschnittliches Kursziel von rund 238 Dollar aus, Yahoo Finance rund 245 Dollar. UBS bleibt bei "Buy" mit 220 Dollar, Bernstein stufte auf "Outperform" mit 200 Dollar hoch. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Kursprognose von aktiencheck.de.