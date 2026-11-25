Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) erlebt die wildeste Woche seit Jahren: Am Montag sprang sie um 31,5% nach oben, dem größten Tagesgewinn seit 2003, am Dienstag gab sie 5,86% auf 155,38 Dollar wieder ab. Auslöser war die überraschende Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang nach nur elf Tagen. Die Nvidia-Aktie Prognose muss deshalb zwei Welten zusammenbringen: ein operativ übermächtiges Geschäft und ein Governance-Thema, das Anfang Dezember vor dem US-Kongress verhandelt wird.
Nvidia Aktie Prognose: Huang nach elf Tagen zurück, Kurs 36% unter dem Hoch - Governance-Risiko oder Kaufchance?
Die Nvidia-Aktie Prognose zwischen Rekordzahlen und Kongress-Anhörungen: Jensen Huang ist nach elf Tagen zurück, die DZ Bank bleibt bei Kaufen mit 240 Dollar fairem Wert. Was die Nvidia-Aktie jetzt bewegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Börse / Ticker
- Nasdaq, NVDA
- ISIN
- US67066G1040
- Marktkapitalisierung
- rund 3,98 Bio. $
- 52-Wochen-Spanne
- 124,50 bis 243,37 $
- Seit Jahresbeginn
- rund -16,7%
- Nächste Termine
- 1. und 3.12.2026 Kongress, Zahlen Q4 voraussichtlich Ende Februar 2027
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Die aktuellen News
Elf Tage ohne Huang - und ein Präsident, der vermittelt
Was als Affärenskandal begann, wurde zum Politikum: Am 8. November räumte Huang außereheliche Beziehungen ein, darunter eine zu einer chinesischen Geschäftsfrau, die US-Geheimdienste der Spionage für China verdächtigen. Vier Tage später trat er zurück.
Das Board begründete den Schritt laut Form 8-K mit Rückmeldungen von hochrangigen Stellen der US-Regierung, wonach von Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit ausgehe. Nvidia sucht nun einen Chief Compliance Officer und richtet einen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen ein. Die unabhängige Untersuchung des Boards läuft weiter, ebenso Prüfungen auf Bundes- und Landesebene. Kritiker wie das Magazin Forbes halten die Entscheidung unter Corporate-Governance-Aspekten für bedenklich, weil sie ohne Interimsphase und auf politischen Druck hin fiel. Die DZ Bank nennt die Rückkehr "äußerst ungewöhnlich" und "mehr als fragwürdig", erwartet aber, dass sie sich für das Unternehmen zunächst auszahlt.
Die Quartalszahlen
Ein Geschäft, das alle Erwartungen schlägt
Operativ ist die Nvidia-Aktie ein Ausnahmefall. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Oktober stieg der Umsatz auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103% zum Vorjahr und 20% zum Vorquartal. Die eigene Prognose von 108 Milliarden Dollar und der Konsens von rund 109 Milliarden wurden klar übertroffen.
Für das vierte Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht (Konsens: 125,1 Milliarden), allerdings bei einer etwas niedrigeren Bruttomarge von 71 bis 72%. Der Ausblick enthält keinen Rechenzentrums-Umsatz aus China, die H200-Lieferungen dorthin sind gestoppt. Die Auslieferung von Vera Rubin NVL72 läuft, und für Rückkäufe stehen noch 227,3 Milliarden Dollar bereit. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 16,7 auf Basis der letzten zwölf Monate, für ein Unternehmen mit dreistelligem Wachstum ein historisch niedriger Wert.
Das Chartbild
Zwischen 150 und 165 Dollar entscheidet sich der Trend
Charttechnisch ist das Bild von extremer Volatilität geprägt. Die Nvidia-Aktie notiert rund 36% unter dem 52-Wochen-Hoch von 243,37 Dollar und seit Jahresbeginn etwa 16,7% im Minus. Am Dienstag lag die Tagesspanne zwischen 150,50 und 159,92 Dollar bei rund doppeltem Durchschnittsvolumen, im Overnight-Handel am Mittwoch gab der Kurs auf rund 149,66 Dollar nach. Als Unterstützungen gelten das Tagestief bei 150 Dollar und die Zone um 125 bis 130 Dollar mit dem 52-Wochen-Tief. Widerstände liegen beim Hoch des Rückkehr-Tages bei 165 Dollar und darüber um 200 Dollar.
Analysten
DZ Bank bleibt bei Kaufen - fairer Wert 240 Dollar
Die DZ Bank bestätigte am Dienstag ihr Votum "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Dollar. Das entspricht rund 54% Aufwärtspotenzial zum Schlusskurs. Die Bank hatte den Wert nach Huangs Rücktritt am 12. November von 320 auf 215 Dollar gesenkt, nach den Zahlen am 18. November auf 240 Dollar angehoben und nun bestätigt. Analyst Ingo Wermann erinnert daran, dass Huang Anfang Dezember im Kongress zu Nvidias China-Geschäft und zu Exportkontrollen befragt wird: "Es bleibt spannend!"
Der breitere Markt ist ähnlich optimistisch. Finviz weist ein durchschnittliches Kursziel von rund 238 Dollar aus, Yahoo Finance rund 245 Dollar. UBS bleibt bei "Buy" mit 220 Dollar, Bernstein stufte auf "Outperform" mit 200 Dollar hoch. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Was für die Nvidia-Aktie spricht
Rekordzahlen, Umsatzprognose von 130 Milliarden Dollar, Vera-Rubin-Zyklus, Rückkaufprogramm und eine für das Wachstum niedrige Bewertung.
Rückenwind aus der Politik
Die US-Regierung hat Huangs Rückkehr aktiv unterstützt, das Verhältnis zu Washington gilt kurzfristig als geklärt.
Was gegen die Nvidia-Aktie spricht
Governance- und Schlüsselpersonenrisiko, laufende Untersuchungen, Wegfall von China, sinkende Bruttomarge, drei Kunden mit 36% des Umsatzes.
Politik und Zinsen
Mögliche neue Exportgesetze und eine erwartete Zinserhöhung der Fed am 8./9. Dezember belasten Wachstumswerte.
Prognose
Nvidia-Aktie Prognose: drei Szenarien für die nächsten Monate
Eine Punktprognose ist nach dieser Woche nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig bis Jahresende: Anhörungs-Poker
Die nichtöffentliche Befragung Huangs am 1. Dezember und die öffentliche Senatsanhörung am 3. Dezember sind die nächsten harten Termine. Beruhigende Aussagen zu Exportkontrollen und zum Megaspeed-Kunden in Singapur könnten die Nvidia-Aktie stützen, neue Enthüllungen die Wochentiefs bei 150 Dollar erneut testen.
Mittelfristig 6 bis 12 Monate: Vera Rubin entscheidet
Hält die Nachfrage der Hyperscaler, rückt die operative Stärke wieder in den Vordergrund. Die Nvidia-Aktie Prognose hängt dann an Marge und Kundenkonzentration.
Langfristig: KI-Infrastruktur und Regulierung
Entscheidend ist, ob Nvidia Technologieführer bleibt und ob neue Exportgesetze den China-Ausfall dauerhaft machen.
Termine
Was Anleger der Nvidia-Aktie jetzt beobachten
1.12.2026: nichtöffentliche Befragung Huangs durch drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses
2.12.2026: Befragung von Chefjustiziar Tim Teter
3.12.2026: öffentliche Anhörung im Senats-Bankenausschuss zu Exportkontrollen
8./9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank
2.12.2026: Dividenden-Stichtag (0,25 Dollar je Quartal)
Ende Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt)
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum schwankt die Nvidia-Aktie so stark? Huangs Rücktritt, seine Rückkehr nach elf Tagen, Rekordzahlen und die Sorge vor einer KI-Blase treffen aufeinander. Der Kurs sprang am 23.11. um 31,5% und fiel am 24.11. um 5,86%.
Wie lautet die Nvidia-Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend Kaufen. Die DZ Bank nennt 240 Dollar fairen Wert, der Konsens liegt je nach Anbieter bei rund 220 bis 245 Dollar.
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Voraussichtlich Ende Februar 2027, der Termin ist nicht bestätigt.
Ist die Nvidia-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 240,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von DZ Bank (Analyst Ingo Wermann) vom 24.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von der im Beitrag genannten verantwortlichen Person.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: DZ Bank (Analyst Ingo Wermann).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 beim Herausgeber der Empfehlung.
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