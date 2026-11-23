In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2027 erwirtschaftete NVIDIA einen freien Cashflow von 113,7 Milliarden US-Dollar. Allein im dritten Quartal flossen 28,1 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück. Die Rückkaufermächtigung beträgt noch 227,3 Milliarden US-Dollar.

Treiber sind die jährliche Plattformfolge (Blackwell, Rubin, Rubin Ultra, Feynman), Netzwerke und eigene Prozessoren, souveräne KI-Projekte und der Softwarevorsprung durch CUDA. Die vier großen US-Hyperscaler dürften laut I/O Fund 2027 gemeinsam rund 934 Milliarden US-Dollar investieren. Dem stehen Risiken gegenüber: wachsende Konkurrenz durch AMD und selbst entwickelte Chips von Google, Amazon und Microsoft, eine neue US-Regelung zum Fernzugriff auf KI-Chips durch China-Firmen seit dem 19. November und wachsende Kundenkonzentration.