Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) erlebt eine der dramatischsten Wochen ihrer Geschichte. Erst der Rücktritt von Jensen Huang am 12. November, dann ein Kursrutsch um 47,5% vom Rekordhoch bis zum Tief bei 125,53 US-Dollar am Freitag, und nun die Kehrtwende: Der Verwaltungsrat hat Huang einstimmig zurückgeholt. Vorbörslich springt die NVIDIA-Aktie um 25% bis 31%. Was bedeutet das für die NVIDIA-Aktie Prognose? Ist der Ausverkauf vorbei, oder lauern die nächsten Schlagzeilen schon am 1. Dezember?
NVIDIA Aktie Prognose: Huang kehrt zurück, Aktie springt über 25% - Ist der Absturz vorbei oder droht der nächste Schlag?
Jensen Huang ist wieder NVIDIA-Chef, die Aktie schießt vorbörslich um mehr als 25% nach oben. Die große Analyse mit NVIDIA-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Rekordzahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Börse / Ticker
- Nasdaq, NVDA
- ISIN
- US67066G1040
- Kerngeschäft
- KI-Beschleuniger, Rechenzentrumschips, Netzwerke, Software (CUDA)
- Führung
- Jensen Huang (CEO, seit 23.11.2026 wieder im Amt), Harvey C. Jones (Chair)
- Offene Verfahren
- Interne Untersuchung des Boards, berichtete SEC-Prüfung, Vorladung der Generalstaatsanwaltschaft Kalifornien
- Nächste Termine
- 1./2.12. Anhörungen im Repräsentantenhaus, 23.12. Dividende, Zahlen voraussichtlich Februar 2027
Stand: 23.11.2026, Kurse: Schlusskurs 20.11.2026 bzw. vorbörsliche Kurse am 23.11.2026
Die aktuellen News
Huang ist zurück - aber mit zwei Korrekturen
Die Meldung stimmt, doch sie braucht zwei Präzisierungen: Huang kehrt nicht nur als Direktor zurück, sondern als President, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats. Und er hat NVIDIA nicht verlassen, sondern von seinen Ämtern Abstand genommen. Vorsitzender (Chair) bleibt Harvey C. Jones.
Der Anlass für den Rücktritt war laut NVIDIA die Offenlegung persönlichen Verhaltens, das nicht mit den Verhaltensstandards des Konzerns vereinbar sei. Hinzu kamen Berichte, Huang sei Ziel eines ausländischen Geheimdienstversuchs geworden. Diese Berichte und die damit verbundenen Vorwürfe sind nicht bewiesen, Peking weist sie zurück. In der Mitteilung vom 23. November heißt es, der Verwaltungsrat sei von Huangs Offenheit und Führungsfähigkeit überzeugt. Er habe zudem Rückmeldungen aus höchsten Regierungskreisen der USA erhalten, wonach Huangs Rückkehr kein Sicherheitsrisiko darstelle. Reuters spricht von einer außergewöhnlichen Kehrtwende unter dem Druck von US-Präsident Donald Trump.
Die Quartalszahlen
Rekord bei Umsatz und Cashflow - Marge als Schwachpunkt
Operativ hat die NVIDIA-Aktie nichts zu verbergen: Die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 25. Oktober 2026) übertrafen die Erwartungen deutlich, und der Ausblick liegt klar über dem Konsens.
|Kennzahl
|Q3 FY27
|Q2 FY27
|Q3 FY26
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|96,2 Mrd. USD
|57,0 Mrd. USD
|Rechenzentrum
|107,6 Mrd. USD
|89,0 Mrd. USD
|-
|Bruttomarge (GAAP)
|74,8%
|75,0%
|73,4%
|Nettogewinn (GAAP)
|65,3 Mrd. USD
|59,7 Mrd. USD
|31,9 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie (Nicht-GAAP)
|2,68 USD
|2,22 USD
|1,27 USD
|Freier Cashflow
|43,8 Mrd. USD
|21,3 Mrd. USD
|22,1 Mrd. USD
Nicht-GAAP-Kennzahlen schließen aktienbasierte Vergütung seit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 nicht mehr aus. Q2 GAAP-Nettogewinn enthält 7,8 Mrd. USD Beteiligungsgewinne.
Quelle: NVIDIA Pressemitteilung und 8-K zum dritten Quartal FY2027
Der Umsatz lag laut LSEG-Konsens (109,1 Milliarden US-Dollar) klar über den Erwartungen, der Gewinn je Aktie von 2,68 US-Dollar übertraf die rund 2,47 bis 2,48 US-Dollar der Analysten. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 110% auf 107,6 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt NVIDIA 130 Milliarden US-Dollar Umsatz (plus/minus 3%) in Aussicht, der Konsens lag bei 125,1 Milliarden. Die Wachstumserwartung für das Geschäftsjahr 2028 wurde auf rund 75% angehoben. Der Konzern nannte die Nachfrage nach der neuen Plattform Vera Rubin außergewöhnlich: Schon im ersten Produktionsquartal flossen knapp 20 Milliarden US-Dollar Umsatz.
Umsatz je Quartal
Mrd. USD
- Ausblick des Unternehmens (Mittelwert)
Quelle: NVIDIA
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 FY26
|57,0
|Q2 FY27
|96,2
|Q3 FY27
|115,8
|Q4 FY27
|130,0
Das Chartbild
Kapitulation am Tief - und jetzt der Test der Marken
Charttechnisch ist die NVIDIA-Aktie nach dem Absturz von 239,24 US-Dollar (Rekordschluss am 6. Oktober) auf 125,53 US-Dollar extrem überverkauft. Der Relative-Stärke-Index fiel je nach Anbieter auf Werte zwischen 15 und 27, die Umsätze vom 20. November (633 Millionen Aktien) lagen rund dreimal über dem 20-Tage-Schnitt. Das sind klassische Zeichen einer möglichen Verkaufsklimax. Der vorbörsliche Kurssprung bei rund 160 US-Dollar ist eine Aufwärtslücke von etwa 25% bis 30%.
Widerstand 162,85 bis 166,19 US-Dollar
Schlusskurse vom 12. und 13. November. Hier wird der vorbörsliche Kurs gerade ausgebremst. Ein nachhaltiger Schlusskurs darüber wäre das erste Bestätigungssignal.
Weitere Widerstände bei 178 bis 187 und 200 bis 210 US-Dollar
Frühe Novemberschlusskurse und die 200-Tage-Linie, die die Aktie am 5. November nach unten durchbrochen hat.
Unterstützung bei 146 bis 151 US-Dollar
Schlusskurse vom 18. und 19. November. Fällt die Aktie darunter zurück, steht die Aufwärtslücke infrage.
Unterstützung bei 134 bis 136 und 124,50 bis 125,53 US-Dollar
Vorbörslicher Kurs vor dem Board-Beschluss und das 52-Wochen-Tief.
Die Analysten
Gewinnschätzungen rauf - Einschätzungen runter
Die Analysten sind gespalten zwischen Fundamentaldaten und Risiko. Laut Tickernerd (Twelve Data) stufen von 63 Analysten 45 die NVIDIA-Aktie mit "Kaufen", 16 mit "Halten" und 2 mit "Verkaufen" ein. Im Zuge des Skandals und der Rücktrittsmeldung haben Bernstein, Truist, KeyBanc und Craig-Hallum ihre Einstufung auf neutral gesenkt, CLSA stufte von "High-Conviction Outperform" auf "Outperform" zurück. Zahlreiche Häuser, darunter Citigroup, Barclays und Morgan Stanley, haben ihre Kursziele deutlich reduziert, überwiegend wegen der Governance- und Regulierungsrisiken. Gleichzeitig wurden die Gewinnschätzungen angehoben: JPMorgan erhöhte nach den Zahlen die Umsatzschätzung für 2028 auf 741,5 Milliarden US-Dollar und den Gewinn je Aktie auf 17,20 US-Dollar. Mit Huangs Rückkehr könnten erste Hochstufungen folgen, bestätigt ist das bislang nicht.
Die Bewertung
Historisch niedrigstes KGV seit mindestens 2014
Der Absturz hat die Bewertung der NVIDIA-Aktie dramatisch gedrückt. Laut 24/7 Wall St. lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf bereinigter Basis am 20. November bei rund 15, so niedrig wie seit mindestens 2014 nicht, der Median seit 2014 beträgt 45. Auf Basis der Konsensschätzungen für die kommenden zwölf Monate zeigten Datenanbieter am Schlusskurs von 125,53 US-Dollar ein KGV von rund 8 bis 9. Nach dem vorbörslichen Sprung auf rund 160 US-Dollar liegt das KGV auf Basis der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 bei etwa 10 (eigene Berechnung).
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|NVIDIA
|ca. 10-13
|AMD
|ca. 27-33
|Broadcom
|ca. 16-20
|TSMC
|ca. 18
Werte schwanken je nach Datenanbieter, Stichtag und Schätzzeitraum.
Quelle: 24/7 Wall St., Yahoo Finance, Finviz via investingLive, Tickernerd
Dass NVIDIA trotz deutlich höherer Wachstumsraten günstiger bewertet wird als AMD und Broadcom, spiegelt einen Abschlag für Governance- und Regulierungsrisiken sowie die Sorge vor einem Gipfel der KI-Investitionen wider.
Das große Bild
Gewinnmaschine mit Gegenwind von allen Seiten
Mittel- bis langfristig entscheidet sich die NVIDIA-Aktie Prognose an der Frage, ob die KI-Investitionen der großen Cloud-Anbieter weiter wachsen und ob NVIDIA seine Vormachtstellung bei Beschleunigern verteidigt.
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|Wachstum
|Bruttomarge (GAAP)
|FY2025
|130,5 Mrd. USD
|+114%
|75,0%
|FY2026
|215,9 Mrd. USD
|+65%
|71,1%
|FY2027e
|rund 424 Mrd. USD
|rund +96%
|rund 74%
|FY2028 (Ausblick)
|rund 740 Mrd. USD
|rund +75%
|Ziel 72-73%
FY2027e: neun Monate Ist-Werte plus Mittelwert des Ausblicks für das vierte Quartal, eigene Berechnung. FY2028: Wachstumsausblick des Unternehmens von rund 75%, keine Prognose der Redaktion. Geschäftsjahr endet im Januar.
Quelle: NVIDIA 10-K und Quartalsmitteilungen
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2027 erwirtschaftete NVIDIA einen freien Cashflow von 113,7 Milliarden US-Dollar. Allein im dritten Quartal flossen 28,1 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück. Die Rückkaufermächtigung beträgt noch 227,3 Milliarden US-Dollar.
Treiber sind die jährliche Plattformfolge (Blackwell, Rubin, Rubin Ultra, Feynman), Netzwerke und eigene Prozessoren, souveräne KI-Projekte und der Softwarevorsprung durch CUDA. Die vier großen US-Hyperscaler dürften laut I/O Fund 2027 gemeinsam rund 934 Milliarden US-Dollar investieren. Dem stehen Risiken gegenüber: wachsende Konkurrenz durch AMD und selbst entwickelte Chips von Google, Amazon und Microsoft, eine neue US-Regelung zum Fernzugriff auf KI-Chips durch China-Firmen seit dem 19. November und wachsende Kundenkonzentration.
Prognose
NVIDIA-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine Punktprognose ist nach einer Woche wie dieser nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Zeithorizonte mit klar beobachtbaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Erholung unter Aufsicht
Die Aufwärtslücke braucht Bestätigung. Hält die NVIDIA-Aktie die Zone um 146 bis 151 US-Dollar und schließt sie nachhaltig über 166 US-Dollar, spricht das für eine Trendwende. Neue Enthüllungen zur SEC-Prüfung oder aus den Anhörungen am 1. und 2. Dezember könnten dagegen einen Rückschlag auslösen und die Lücke teilweise schließen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Zahlen entscheiden
Bleibt die Nachfrage nach Blackwell und Rubin hoch und fällt die Marge wie angekündigt nur kurz, dürfte der Markt das niedrige KGV neu bewerten. Zahlen zum vierten Quartal sind voraussichtlich im Februar 2027 fällig. Bremsen die Investitionen der Cloud-Anbieter, drohen Gewinnrevisionen.
Langfristig (ab 2028): Vorsprung gegen Konkurrenz
Entscheidend ist, ob NVIDIA bei KI-Beschleunigern Marktanteile gegen AMD und Eigenentwicklungen der Kunden verteidigt und ob Regulierungs- und Rechtsrisiken ohne dauerhafte Folgen bleiben.
Termine
Was Anleger der NVIDIA-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Untersuchung des Boards, berichtete SEC-Prüfung, Vorladung aus Kalifornien.
Um den 25.11.2026: informelle Frist des US-Finanzministeriums für Antworten zu China-Verkäufen.
1.12.2026 und 2.12.2026: nicht öffentliche Anhörungen im Repräsentantenhaus (Huang, Chefjurist Tim Teter).
2.12.2026: Stichtag der Dividende von 0,25 US-Dollar je Aktie, Zahlung am 23.12.2026.
Voraussichtlich Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur NVIDIA-Aktie
Warum ist die NVIDIA-Aktie so stark gefallen? Auslöser waren der Rücktritt von Jensen Huang, die Sorge um Exportkontrollen und China sowie Berichte über eine SEC-Prüfung. Operativ lieferte NVIDIA Rekordzahlen.
Ist Jensen Huang wieder CEO von NVIDIA? Ja. Der Verwaltungsrat hat ihn am 22. November einstimmig als President, CEO und Verwaltungsratsmitglied wieder eingesetzt, bekannt gegeben am 23. November.
Ist Jensen Huang auch Vorsitzender? Nein. Chair bleibt Harvey C. Jones.
Wie hoch ist die Bewertung der NVIDIA-Aktie? Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2028 liegt das KGV bei rund 10 (eigene Berechnung bei rund 160 US-Dollar).
Wie lautet die NVIDIA-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet die Bestätigung der Aufwärtslücke, mittelfristig die Nachfrage der Cloud-Anbieter, langfristig der Wettbewerb. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die NVIDIA-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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