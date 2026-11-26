Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) liefert die wildeste Achterbahnfahrt des Börsenjahres: Vom Rekordschlusskurs von 239,24 Dollar am 6. Oktober ging es binnen sechs Wochen um knapp die Hälfte nach unten, dann sprang der Kurs an einem einzigen Tag um 31,48%. Doch die Erleichterung hielt nur einen Handelstag.
Nvidia Aktie Prognose: 350 oder 170 Dollar? Huang-Comeback, Kurssturz und Analysten-Ziele mit über 50% Potenzial
Die Nvidia-Aktie springt nach Jensen Huangs Rückkehr um 31,48% und gibt binnen zwei Tagen einen Großteil wieder ab. Die große Nvidia-Aktie Prognose zwischen Rekordzahlen, Führungschaos, SEC-Ermittlung und Analysten, die im Schnitt rund 234 Dollar sehen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Börse / Ticker
- NASDAQ, NVDA
- ISIN / WKN
- US67066G1040 / 918422
- Kerngeschäft
- KI-Beschleuniger und Rechenzentrumsplattformen (Vera Rubin), Netzwerke, Edge Computing
- Führung
- CEO Jensen Huang (seit 23.11.2026 wieder im Amt), Chair Harvey C. Jones
- Letzte Zahlen
- Q3 FY2027 (Quartal bis 25.10.2026), vorgelegt am 17.11.2026
- Nächste Termine
- Dividendenstichtag 2.12., Zahlung 23.12.2026; Termin der Q4-Zahlen noch nicht bestätigt
Stand: 26.11.2026, Kurse: NASDAQ-Schlusskurs 24.11.2026; aktuellere Kurse in der Randspalte
Auslöser des Sprungs war die Rückkehr von Jensen Huang: Der Verwaltungsrat setzte den Firmengründer am 23. November wieder als CEO ein, nur elf Tage nach dessen Rücktritt. Schon am Dienstag verlor die Nvidia-Aktie 5,86% und schloss bei 155,38 Dollar, am Mittwoch ging der KI-Ausverkauf weiter. Dabei liefert das Geschäft Rekordzahlen: 115,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, ein Ausblick von 130 Milliarden Dollar und 30 von 35 Analysten mit Kaufempfehlung. Was bedeutet das für die Nvidia-Aktie Prognose? Die Analyse erklärt kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild.
Die aktuellen News
Huang kehrt zurück - und die Aktie fällt trotzdem
Am 12. November hatte Jensen Huang seinen Rücktritt als President, CEO und Verwaltungsratsmitglied erklärt. Finanzchefin Colette Kress übernahm kommissarisch, Harvey C. Jones wurde erster Chair des Boards. Hintergrund waren Medienberichte über Huangs Privatleben, die auch Fragen zu Nvidia-Kunden in Südostasien aufwarfen. Die Aktie fiel nach Berichten um mehr als 10%. Dazu kamen Untersuchungen: Laut Wall Street Journal hat die US-Börsenaufsicht SEC ein zivilrechtliches Verfahren zu den Angaben von Nvidia gegenüber Investoren eröffnet, Kaliforniens Generalstaatsanwalt prüft mögliche Schritte. Offiziell bestätigt ist das nicht.
Noch am 17. November hatte Verwaltungsratschef Jones auf der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen erklärt, der Board plane keine Wiedereinsetzung Huangs. Sechs Tage später kam die Kehrtwende: Der Board stimmte einstimmig für Huangs Rückkehr, nachdem er sich in mehreren Gesprächen von dessen Offenheit und Führungsfähigkeit überzeugt gesehen habe. Nvidia betonte, die Rückkehr stelle kein Risiko für die nationale Sicherheit dar, der Board habe Hinweise aus höchsten Regierungsstellen erhalten.
Medienberichten zufolge hatte US-Präsident Donald Trump auf die Rückkehr gedrungen. Die Börse reagierte euphorisch: Die Nvidia-Aktie sprang am 23. November um 31,48% auf 165,05 Dollar, den größten Tagesgewinn seit mehr als zwei Jahrzehnten. Rund 952 Milliarden Dollar Börsenwert kamen an einem Tag hinzu.
Tags darauf folgte die Ernüchterung. Die Nvidia-Aktie schloss am 24. November 5,86% tiefer bei 155,38 Dollar, bei einem Handelsvolumen von 379,2 Millionen Aktien und damit rund 107% über dem Dreimonatsschnitt. Der Philadelphia Semiconductor Index verlor laut Kotak Neo 7,9%. Auch am Mittwoch setzte sich der Ausverkauf fort: Nach Angaben des Motley Fool lag die Aktie zeitweise gut 5% im Minus. Nach unserer Berechnung schloss sie bei rund 149 Dollar.
Die Quartalszahlen
Rekordumsatz von 115,8 Milliarden Dollar - und der Ausblick legt nach
Operativ läuft das Geschäft unbeeindruckt vom Führungschaos. Am 17. November meldete Nvidia für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 25. Oktober) einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, 20% mehr als im Vorquartal und 103% mehr als vor einem Jahr. Das lag deutlich über dem eigenen Ausblick von 108 Milliarden Dollar und über den Analystenschätzungen von rund 109 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 2,68 Dollar (Schätzung: 2,47 Dollar). Es war das sechste Quartal in Folge, in dem Nvidia beide Erwartungen übertraf. Vorgestellt wurden die Zahlen von Interims-CEO Kress.
|Kennzahl
|Q3 FY2027
|Q2 FY2027
|Q3 FY2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|96,2 Mrd. USD
|57,0 Mrd. USD
|+103%
|Gewinn je Aktie
|2,68 USD
|2,22 USD
|1,27 USD
|+111%
|Bruttomarge
|74,8%
|75,0%
|73,4%
|+1,4 Punkte
|Umsatz Rechenzentrum
|107,6 Mrd. USD
|-
|-
|+110%
Gewinn je Aktie bereinigt (non-GAAP), Bruttomarge nach GAAP. FY = Geschäftsjahr, das Ende Januar schließt.
Quelle: Nvidia, Pressemitteilung zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vom 17.11.2026
Das Rechenzentrumsgeschäft steuerte 107,6 Milliarden Dollar bei. Hyperscaler wie die großen Cloud-Anbieter kamen auf 60,1 Milliarden Dollar (+71%), KI-Cloud-, Industrie- und Unternehmenskunden auf 47,5 Milliarden Dollar mit einem Plus von 195%. Für das vierte Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, plus/minus 3%. Das Quartal hat eine zusätzliche Woche, Umsatz mit Rechenzentrums-Chips für China ist nicht eingeplant. Im dritten Quartal flossen 28,1 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück, die nächste Dividende von 0,25 Dollar je Aktie wird am 23. Dezember gezahlt.
Auf der Telefonkonferenz hob das Management zudem den Wachstumsausblick für das Geschäftsjahr 2028 auf rund 75% an. Das ist eine Aussage des Unternehmens, keine Prognose der Redaktion.
Das Chartbild
Zwischen Rekordhoch und Panikmarke
Charttechnisch hat die Nvidia-Aktie ein Trümmerfeld hinterlassen. Vom Rekordschlusskurs von 239,24 Dollar am 6. Oktober ging es zunächst Schritt für Schritt abwärts: Am 5. November fiel sie um 8,91% auf 182,29 Dollar, am 10. November schloss sie bei 168,89 Dollar auf dem tiefsten Stand seit dem 30. März. Dann folgten Huangs Rücktritt und der Absturz bis auf rund 125 Dollar, bevor die Rückkehr den Kurs am 23. November auf 165,05 Dollar katapultierte.
Bemerkenswert: Der Rebound endete exakt an der alten Unterstützung. Das Jahrestief im Schlusskurs lag bei 165,17 Dollar (30. März), der Schlusskurs vom 23. November bei 165,05 Dollar. Was im Frühjahr als Boden diente, wirkt jetzt als Widerstand. Solange die Nvidia-Aktie die Zone um 165 bis 169 Dollar nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt das Chartbild angeschlagen (Einschätzung der Redaktion).
|Marke
|Schlusskurs
|Datum und Bedeutung
|Rekordschlusskurs
|239,24 USD
|6.10.2026
|Schlusskurs nach -8,91%
|182,29 USD
|5.11.2026
|Schlusskurs, tiefster Stand seit März
|168,89 USD
|10.11.2026
|Jahrestief im Schlusskurs (Frühjahr)
|165,17 USD
|30.3.2026
|Schlusskurs nach +31,48%
|165,05 USD
|23.11.2026, Huangs Rückkehr
|Schlusskurs nach -5,86%
|155,38 USD
|24.11.2026
Quelle: NASDAQ-Schlusskurse laut Nasdaq-Auswertungen, Motley Fool, Redaktionsrechnung
Die Analysten
35 Ratings, 30 mal Kaufen - aber die Ziele liegen weit auseinander
Nach den Zahlen vom 17. November haben laut TipRanks 35 Häuser ihre Einschätzung zur Nvidia-Aktie bestätigt oder angepasst: 30 raten zum Kauf, 5 zum Halten, keines zum Verkaufen. 32 davon nennen ein Kursziel. Der Durchschnitt liegt nach unserer Rechnung bei rund 234 Dollar (Median: 230 Dollar) und damit gut 50% über dem Schlusskurs vom 24. November von 155,38 Dollar. Die Spanne reicht von 170 Dollar (HSBC) bis 350 Dollar (Raymond James).
|Kursziel
|Häuser
|Anzahl
|350 USD
|Raymond James (zuvor 515 USD)
|1
|300 USD
|Rosenblatt
|1
|293 USD
|Wedbush (zuvor 275 USD)
|1
|280 USD
|Bank of America
|1
|270 USD
|StoneX (Rating angehoben)
|1
|260 USD
|Morgan Stanley (zuvor 267 USD)
|1
|250 USD
|Oppenheimer (zuvor 315 USD), Yorkville Ives & Co (zuvor 225 USD), Jefferies (zuvor 300 USD), Wells Fargo (zuvor 300 USD), Cantor Fitzgerald
|5
|240 USD
|Citi (zuvor 225 USD), BMO Capital
|2
|230 USD
|J.P. Morgan (zuvor 215 USD), Piper Sandler (zuvor 300 USD), RBC Capital, Freedom Capital Markets (zuvor 305 USD)
|4
|225 USD
|Phillip Securities (zuvor 300 USD)
|1
|220 USD
|Goldman Sachs, UBS, Mizuho, Melius Research (zuvor 185 USD), Argus Research
|5
|210 USD
|Barclays (neu)
|1
|205 USD
|Stifel Nicolaus
|1
|200 USD
|Bernstein, DBS, TD Cowen, Needham, Baird (Halten)
|5
|184 USD
|Evercore ISI (Halten, zuvor 186 USD)
|1
|170 USD
|HSBC (Halten)
|1
Rating Kaufen, soweit nicht anders genannt. Ohne Kursziel: DZ Bank (Kaufen), KeyBanc (Halten), Summit Insights (Halten, abgestuft). Kursziele und Ratings stammen von den genannten Häusern und werden unverändert weitergegeben; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
Quelle: TipRanks (Stand 26.11.2026), Redaktionsauswertung
Auffällig ist die Richtung der Korrekturen: Neun Häuser senkten ihr Ziel, darunter Raymond James (von 515 auf 350 Dollar), Oppenheimer (von 315 auf 250 Dollar), Piper Sandler und Freedom Capital (jeweils auf 230 Dollar) sowie Jefferies und Wells Fargo (jeweils von 300 auf 250 Dollar). Fünf hoben an: Wedbush auf 293 Dollar, Citi auf 240 Dollar, Yorkville Ives & Co auf 250 Dollar, J.P. Morgan auf 230 Dollar und Melius Research auf 220 Dollar. Bei den Ratings gab es laut TipRanks vier Heraufstufungen (StoneX, Bernstein, Melius Research, Oppenheimer) und eine Abstufung: Summit Insights stuft auf Halten.
Das große Bild
KI-Boom, Auftragspolster und das Schlüsselpersonen-Risiko
Fundamental spricht viel für die Nvidia-Aktie: Laut Quartalsbericht stehen Lieferverpflichtungen von rund 390 Milliarden Dollar in den Büchern, und Kress sprach von einem starken Start der Vera-Rubin-Plattform bei unverändertem Zeitplan. Besonders dynamisch wächst das Geschäft mit KI-Cloud-Anbietern, Industrie und Unternehmen, während die Hyperscaler langsamer zulegen. Das verbreitert die Kundenbasis, erhöht aber auch das Finanzierungsrisiko, wenn neue Anbieter ihre Rechenzentren mit Schulden bezahlen.
Auch bei der Bewertung relativiert sich der Kurssturz: Rechnet man den bereinigten Gewinn des dritten Quartals von 2,68 Dollar vierfach hoch, ergibt sich beim Kurs von rund 149 Dollar ein Run-Rate-KGV von etwa 14 (Redaktionsrechnung, keine Prognose). Dagegen steht ein seltenes Schlüsselpersonen-Risiko: Wenn ein einzelner Manager Kurs und Stimmung so stark bewegt, bleibt die Nvidia-Aktie anfällig für jede neue Nachricht aus Washington oder den Ermittlungen.
Prognose
Nvidia-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist nach einer Woche wie dieser nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet deshalb drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nervöse Bodensuche
Kurzfristig dominieren Nachrichtenlage und Gesamtmarkt. Beruhigt sich der KI-Sektor, könnte die Nvidia-Aktie die Zone um 165 bis 169 Dollar erneut testen. Neue Meldungen zu den Ermittlungen, zu Zöllen oder ein Zinsschritt der Fed am 9. Dezember könnten dagegen die jüngsten Tiefs wieder in Reichweite bringen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Zahlen entscheiden
Liefert Nvidia im vierten Quartal die in Aussicht gestellten 130 Milliarden Dollar und läuft der Hochlauf von Vera Rubin nach Plan, könnte der Fokus wieder von Führungsfragen auf die Fundamentaldaten wandern. Dann rücken die Analysten-Ziele mit einem Median von 230 Dollar in den Blick. Bremsen bleiben Zinsen und die Finanzierung der KI-Rechenzentren.
Langfristig (ab 2028): Wachstum gegen Klumpenrisiko
Langfristig zählt, ob Nvidia das angepeilte Wachstum von rund 75% im Geschäftsjahr 2028 erreicht, ob die Kundenbasis breiter wird und ob die Führung stabil bleibt. Gelingt das, kann die Nvidia-Aktie ihren Abschlag zum Rekordhoch abbauen. Scheitert es, bleibt sie ein Wert mit hohen Schwankungen.
Termine
Was Anleger der Nvidia-Aktie jetzt beobachten
2.12.2026: Dividendenstichtag, Zahlung von 0,25 Dollar je Aktie am 23.12.2026.
8./9.12.2026: Sitzung der US-Notenbank, die Märkte rechnen laut CME FedWatch (Stand 13.11.) mit einer Zinserhöhung.
Laufend: Untersuchungen von SEC, Kaliforniens Generalstaatsanwalt und Justiz- und Handelsministerium zum Kunden Megaspeed.
Laufend: Zölle und Exportregeln für das China-Geschäft.
Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2027: Termin noch nicht bestätigt.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum fällt die Nvidia-Aktie aktuell? Nach dem Kurssprung von 31,48% am 23. November verkaufen Anleger wieder. Belastet wird der KI-Sektor von Inflations- und Zinssorgen, steigenden Kosten für die Absicherung von KI-Schulden und neuen Zollplänen.
Wie lautet die Nvidia-Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend Kaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach unserer Rechnung bei rund 234 Dollar, die Spanne reicht von 170 bis 350 Dollar.
Wer führt Nvidia jetzt? Jensen Huang ist seit dem 23. November wieder President und CEO. Colette Kress kehrt zu ihren Aufgaben als Finanzchefin zurück, Harvey C. Jones bleibt Chair des Boards.
Wie waren die letzten Quartalszahlen? Nvidia meldete 115,8 Milliarden Dollar Umsatz (+103%) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,68 Dollar. Für das vierte Quartal sind 130 Milliarden Dollar Umsatz geplant.
Zahlt Nvidia eine Dividende? Ja, die nächste Quartalsdividende beträgt 0,25 Dollar je Aktie. Stichtag ist der 2. Dezember, gezahlt wird am 23. Dezember 2026.
Ist die Nvidia-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.