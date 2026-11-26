Die Nvidia-Aktie zeigt derzeit zwei Gesichter: ein Geschäft auf Rekordkurs mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und einem Ausblick von 130 Milliarden Dollar, und einen Kurs, der von Führungsfragen, Ermittlungen, Zinsen und KI-Ängsten hin- und hergerissen wird. Die Analysten sehen im Schnitt über 50% Luft nach oben, doch viele haben ihre Ziele gesenkt. Kurzfristig entscheiden die Zone um 165 Dollar, die Fed und neue Nachrichten, mittelfristig die Q4-Zahlen, langfristig die Frage, ob Nvidia sein Wachstum und seine Führung stabilisiert. Dieser Beitrag ist keine Anlageempfehlung. Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen bis zum Totalverlust.