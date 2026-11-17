Sechs Wochen. So lange hat es gedauert, bis aus dem wertvollsten Unternehmen der Welt der größte Problemfall der Wall Street wurde. Anfang Oktober war NVIDIA an der Börse noch rund 5,8 Billionen Dollar wert. Dann kam der 12. November, der Rücktritt von Gründer Jensen Huang - und mit ihm ein Ausverkauf, der die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) bis Montag auf 156,10 Dollar drückte. Heute Nacht muss der Konzern seine Bücher öffnen. Es ist die erste Bilanz ohne Huang, und sie wird zum Lackmustest für eine Frage, die weit über ein Quartal hinausreicht: Ist NVIDIA größer als sein Gründer?

Unsere NVIDIA-Aktie Prognose trennt deshalb sauber, was der Markt gerade vermischt: die kurzfristige Nervenprobe rund um die Huang-Affäre und die Zahlen-Nacht - und das große Bild, das die Fundamentaldaten zeichnen.