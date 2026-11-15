Es war die Woche, in der eine Ära endete. Am Donnerstag trat Jensen Huang nach 33 Jahren an der Spitze von Nvidia zurück – und die Börse zog die Konsequenzen. Die Nvidia-Aktie verlor in der abgelaufenen Woche 12,75 Prozent und ist damit der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer. Es war die sechste Verlustwoche in Folge. Mit 162,85 Dollar notiert die Aktie rund ein Drittel unter ihrem Rekordhoch von Anfang Oktober. Am Dienstag, 17. November, folgen die ersten Quartalszahlen ohne den Gründer. Unsere Nvidia-Aktie Prognose zeigt, warum dieser Abend zur Richtungsentscheidung wird.
Nvidia Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer Nr. 1 mit minus 12,75 Prozent – entscheidet der 17. November über Crash oder Comeback?
Die Nvidia-Aktie ist der mit Abstand größte Dow Jones Verlierer der Woche: minus 12,75 Prozent, sechste Verlustwoche in Folge, Rücktritt von Gründer Jensen Huang. Am Dienstag legt der Chipkonzern die ersten Quartalszahlen ohne ihn vor. Unsere Nvidia-Aktie Prognose zeigt, was die Nvidia Chartanalyse nach dem Absturz signalisiert, worauf es bei den Zahlen ankommt – und warum die Bewertung mit einem KGV um 10 auf Basis des kommenden Geschäftsjahres so niedrig ist wie selten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nvidia Corporation
- Ticker / ISIN
- NVDA / US67066G1040
- Kurs
- 162,85 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 162,85 bis 178,67 Dollar
- Performance 1 Monat
- minus 28,74 Prozent
- Performance 1 Jahr
- minus 12,85 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 435,87 Prozent
- Interimschefin
- Colette Kress
Stand: 13.11.2026, Nasdaq-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV eigene Rechnung auf Basis der Konsensschätzungen
Die Woche
Untersuchung, FBI, Rücktritt: fünf Tage, die Nvidia erschütterten
Die Nvidia-Aktie fiel an vier von fünf Handelstagen. Jeder Tag brachte eine neue Eskalationsstufe.
Montag – die Untersuchung. Unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats leiteten eine Untersuchung ein, nachdem New York Times und Financial Times berichtet hatten, Huang sei Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen. Die Aktie fiel um 4,27 Prozent auf 178,67 Dollar – als einer von nur vier Verlierern im Dow an einem Tag mit 1.100 Punkten Plus.
Dienstag – der Druck wächst. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ermittelt auch das FBI, Aktionäre reichten eine Sammelklage ein, die Bank of America nahm Nvidia von ihrer Liste der besten Anlageideen. Minus 5,47 Prozent auf 168,89 Dollar, der tiefste Schluss seit Ende März.
Mittwoch – kurze Erholung. Starke Zahlen des Cloudanbieters CoreWeave, an dem Nvidia beteiligt ist, brachten ein Plus von 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar. Doch Baird stufte auf „Neutral“ ab, Morgan Stanley strich die Aktie von der Liste der Top-Empfehlungen, behielt aber „Overweight“ und ein Kursziel von 300 Dollar.
Donnerstag – der Rücktritt. Nvidia gab den sofortigen Rücktritt Huangs bekannt. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise, Harvey C. Jones wird Vorsitzender des Verwaltungsrats. Die Aktie brach zeitweise um bis zu 14 Prozent ein und schloss 4,34 Prozent tiefer bei 166,19 Dollar.
Freitag – die nächste Abstufung. HSBC senkte auf „Halten“ mit einem Kursziel von 170 Dollar. Mit der Chip-Verkaufswelle fiel die Aktie um 2,01 Prozent auf 162,85 Dollar, der Börsenwert sank unter 4 Billionen Dollar. Wichtig für die Einordnung: Ein strafbares Verhalten wird Huang nicht vorgeworfen.
Kurzfristige Prognose
Nvidia Chartanalyse: alles hängt am Dienstagabend
Die Nvidia Chartanalyse zeigt einen intakten Abwärtstrend – und einen Termin, der ihn beenden oder beschleunigen kann.
Seit dem Rekordhoch bei 243,37 Dollar Anfang Oktober hat die Aktie rund 33 Prozent verloren, allein im vergangenen Monat fast 29 Prozent. Die Abwärtsbewegung verläuft in einer klaren Treppe tieferer Hochs und tieferer Tiefs. Der Schlusskurs vom Freitag ist zugleich der tiefste der Woche – ein Zeichen, dass die Verkäufer noch das Sagen haben. Die runde Marke von 160 Dollar ist die nächste psychologische Unterstützung. Auf der Oberseite muss die Aktie die Zone um 166 bis 174 Dollar zurückerobern, um den Abwärtsdruck zu brechen, darüber liegen das Montagsniveau um 179 Dollar und das Vorwochenniveau um 187 Dollar. Am Optionsmarkt ist für die Zahlen eine Kursbewegung von rund 8 Prozent in beide Richtungen eingepreist.
Szenario 1: Erleichterungsrally
Übertrifft Nvidia die Umsatzerwartung von 109 Milliarden Dollar deutlich, liefert einen starken Ausblick und überzeugt Colette Kress mit klaren Aussagen zu Strategie und Kunden, könnte eine kräftige Gegenbewegung einsetzen. Aus Sicht der Charttechnik rückt dann die Zone um 179 bis 187 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Gute Zahlen, offene Führungsfrage
Die Zahlen sind solide, doch ohne dauerhaften Nachfolger bleibt der Führungsabschlag bestehen. Die Aktie könnte zwischen 160 und 180 Dollar einen Boden suchen.
Szenario 3: Der Abwärtstrend beschleunigt sich
Enttäuscht der Ausblick oder gibt es Hinweise, dass Kunden zu AMD, Broadcom oder eigenen Chips abwandern, droht ein Bruch der 160-Dollar-Marke und eine siebte Verlustwoche.
Mittel- bis langfristige Prognose
Fast doppelter Umsatz, KGV um 10: Schnäppchen oder Value-Falle?
Für die mittel- bis langfristige Nvidia Aktienprognose klafft eine bemerkenswerte Lücke zwischen Geschäft und Kurs.
Für das dritte Geschäftsquartal hat Nvidia einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent. Analysten erwarten rund 109 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,49 Dollar. Vor einem Jahr lag der Quartalsumsatz bei 57 Milliarden Dollar – das Wachstum läge also bei rund 90 Prozent. Die Bruttomarge soll bei rund 74 Prozent liegen, teurere Speicherchips drücken. Gemessen an den Gewinnschätzungen von 9,31 Dollar für das laufende und 15,91 Dollar für das kommende Geschäftsjahr kommt die Nvidia-Aktie auf ein KGV von rund 17,5 beziehungsweise rund 10. Für den Marktführer einer Wachstumsbranche ist das ungewöhnlich niedrig. Der Abschlag spiegelt die Führungsfrage, laufende Untersuchungen und die Sorge um die Nachhaltigkeit der KI-Investitionen.
Marktstellung bleibt
Der Vorsprung bei Chips, Software und Netzwerktechnik verschwindet nicht mit einem Personalwechsel. Kress ist seit 2013 Finanzchefin und kennt Kunden und Zahlen.
Konkurrenz wittert ihre Chance
AMD und Broadcom legten in der Woche jeweils mehr als 18 Prozent zu, Alphabet profitierte mit seinen TPU-Chips.
Rechtliche und politische Risiken
Untersuchung, Sammelklage und das Interesse des US-Kongresses laufen weiter. Ein dauerhafter Nachfolger fehlt.
Nvidia-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 162,85 Dollar (Nasdaq). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Bloomberg, Morgan Stanley, TD Cowen, HSBC laut Medienberichten; Stand 11. bis 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Morgan Stanley
|300
|Durchschnitt (60 Analysten)
|288
|TD Cowen
|275
|HSBC
|170
|Schlusskurs 13. November
|162,85
Die Analysten sind gespalten wie selten. Das durchschnittliche Kursziel von 60 Analysten lag laut Bloomberg zuletzt bei rund 288 Dollar, Morgan Stanley hält an 300 Dollar fest, TD Cowen an 275 Dollar. HSBC sieht nach der Abstufung nur noch 170 Dollar. Alle Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Nvidia Aktienprognose heißt das: Fundamental spricht die Kombination aus starkem Wachstum und niedriger Bewertung für Erholungspotenzial. Doch solange die Führungsfrage offen ist, dürfte der Abschlag bleiben – die Börse handelt derzeit Vertrauen, nicht nur Zahlen.
Die Nvidia-Aktie auf einen Blick
Nvidia Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) – 162,85 US-Dollar (Nasdaq-Schluss, 13. November 2026)
Wochenminus: 12,75 Prozent, Platz 1 der Dow Jones Verlierer, sechste Verlustwoche in Folge
Rekordhoch: 243,37 Dollar (Anfang Oktober 2026)
Chartmarken: Unterstützung 160 Dollar, Widerstand 166 bis 174, 179 und 187 Dollar
Erwartung Q3: Umsatz rund 109 Mrd. Dollar, bereinigter Gewinn je Aktie 2,49 Dollar
Bewertung: KGV rund 17,5 (laufendes) und rund 10 (kommendes Geschäftsjahr)
Analystenziele: 170 Dollar (HSBC) bis 300 Dollar (Morgan Stanley), Durchschnitt rund 288 Dollar
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie Prognose
Warum ist Nvidia der größte Dow Jones Verlierer der Woche?
Nach Berichten über eine Geheimdienstoperation rund um Jensen Huang, FBI-Ermittlungen und eine Sammelklage trat Huang am 12. November zurück. Die Aktie verlor in der Woche 12,75 Prozent.
Wie lautet die kurzfristige Nvidia Aktienprognose?
Kurzfristig entscheiden die Quartalszahlen am 17. November. Am Optionsmarkt ist eine Bewegung von rund 8 Prozent eingepreist. Die Marke von 160 Dollar ist die nächste Unterstützung, die Zone um 166 bis 174 Dollar der erste Widerstand.
Was sagt die Nvidia Chartanalyse?
Die Aktie befindet sich seit Anfang Oktober in einem steilen Abwärtstrend und liegt rund ein Drittel unter dem Rekordhoch.
Ist die Nvidia-Aktie jetzt günstig?
Mit einem KGV von rund 10 auf Basis der Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr ist sie so niedrig bewertet wie selten. Der Abschlag spiegelt die Führungsfrage und rechtliche Risiken.
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