Nvidia Aktie Prognose: Dow Jones Verlierer Nr. 1 mit minus 12,75 Prozent – entscheidet der 17. November über Crash oder Comeback?

Montag – die Untersuchung. Unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats leiteten eine Untersuchung ein, nachdem New York Times und Financial Times berichtet hatten, Huang sei Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen. Die Aktie fiel um 4,27 Prozent auf 178,67 Dollar – als einer von nur vier Verlierern im Dow an einem Tag mit 1.100 Punkten Plus.

Dienstag – der Druck wächst. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ermittelt auch das FBI, Aktionäre reichten eine Sammelklage ein, die Bank of America nahm Nvidia von ihrer Liste der besten Anlageideen. Minus 5,47 Prozent auf 168,89 Dollar, der tiefste Schluss seit Ende März.

Mittwoch – kurze Erholung. Starke Zahlen des Cloudanbieters CoreWeave, an dem Nvidia beteiligt ist, brachten ein Plus von 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar. Doch Baird stufte auf „Neutral“ ab, Morgan Stanley strich die Aktie von der Liste der Top-Empfehlungen, behielt aber „Overweight“ und ein Kursziel von 300 Dollar.

Donnerstag – der Rücktritt. Nvidia gab den sofortigen Rücktritt Huangs bekannt. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise, Harvey C. Jones wird Vorsitzender des Verwaltungsrats. Die Aktie brach zeitweise um bis zu 14 Prozent ein und schloss 4,34 Prozent tiefer bei 166,19 Dollar.

Freitag – die nächste Abstufung. HSBC senkte auf „Halten“ mit einem Kursziel von 170 Dollar. Mit der Chip-Verkaufswelle fiel die Aktie um 2,01 Prozent auf 162,85 Dollar, der Börsenwert sank unter 4 Billionen Dollar. Wichtig für die Einordnung: Ein strafbares Verhalten wird Huang nicht vorgeworfen.