Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) hat nach den Quartalszahlen vom 17. November Rückenwind: Laut StockAnalysis schloss sie am Dienstag bei 155,46 Dollar, nachbörslich stieg sie um fast 5 Prozent auf 162,94 Dollar, und auch vorbörslich am Mittwoch lag sie laut Finbold bei rund 160 Dollar. Die Nvidia Aktienprognose der Wall Street bleibt klar positiv: Von 63 Analysten liegt das durchschnittliche Kursziel laut StockAnalysis bei rund 265 Dollar, gut 70 Prozent über dem Schlusskurs. Entscheidend ist die Nvidia Aktie Prognose des Unternehmens selbst: Für das vierte Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Reicht das, um den Abstand zum Rekordhoch zu schließen?
Nvidia Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 265 Dollar, der Q4-Ausblick liegt bei 130 Milliarden – reicht das für die Wende der Nvidia Aktie?
Die Nvidia Aktie notiert rund 36 Prozent unter ihrem Rekord, doch nach den Zahlen vom 17. November steigen die Erwartungen: Die Nvidia Aktienprognose von Unternehmen und Analysten im Überblick – Ausblick, Konsens-Kursziel, Szenarien und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Ticker
- NVDA (Nasdaq), in Deutschland per Xetra/Tradegate handelbar
- ISIN
- US67066G1040
- Marktkapitalisierung
- rund 3,75 Bio. $ (StockAnalysis)
- KGV (nachlaufend / erwartet)
- 19,7 / 12,8
- Dividende
- 1,00 $ je Aktie pro Jahr
- Analysten
- 63, Konsens „Buy“ (StockAnalysis)
Stand: 18.11.2026, Kurs laut StockAnalysis, Schluss 17.11.2026; Kennzahlen Stand 18.11.2026
Zahlen über den Erwartungen
Umsatz im dritten Quartal 115,84 Mrd. $ (Konsens rund 108,8 Mrd. $), bereinigter Gewinn je Aktie 2,68 $ (Konsens 2,47 $).
Ausblick über dem Markt
Für das vierte Quartal erwartet Nvidia rund 130 Mrd. $ Umsatz; der Markt hatte laut Finbold etwa 125 Mrd. $ erwartet.
Konsens deutlich über dem Kurs
Durchschnittsziel rund 265 $ von 63 Analysten; genannte Häuser reichen von 210 bis 280 $.
Unsicherheiten bleiben
Chefwechsel, offene Untersuchung des Verwaltungsrats und das China-Geschäft stehen im Fokus.
Der Auslöser
Was ist bei der Nvidia Aktie zuletzt passiert?
Nvidia hat nach US-Börsenschluss am 17. November Zahlen vorgelegt, die den KI-Boom bestätigen. Die Aktie profitierte sofort.
Laut Finbold stieg der Umsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr; das Rechenzentrumsgeschäft trug 107,6 Milliarden Dollar bei (plus 110 Prozent). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,68 Dollar nach einem Konsens von 2,47 Dollar. Je nach Quelle lag die Umsatzerwartung bei 108,7 bis 108,9 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal peilt das Unternehmen rund 130 Milliarden Dollar Umsatz an, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent, wenn die Produktion der neuen Vera-Rubin-Plattform anläuft. Darin sind laut 247WallSt keine Rechenzentrumsumsätze aus China enthalten.
Die Nachrichtenlage ist dennoch nicht ungetrübt: Gründer Jensen Huang ist nicht mehr Vorstandschef, Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch, und eine Untersuchung des Verwaltungsrats läuft laut den ausgewerteten Berichten weiter. Zudem will Nvidia laut TechCrunch den H200-Chip nicht mehr nach China verkaufen. Das Analysehaus Summit Insights stufte die Aktie laut StockAnalysis auf „Hold“ herab und nannte zu viel Unsicherheit.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Nvidia sein Geld?
Nvidia entwickelt Grafik- und KI-Beschleuniger, dazu Netzwerktechnik und Software, mit denen Rechenzentren künstliche Intelligenz trainieren und betreiben. Den größten Teil des Umsatzes erzielt das Unternehmen inzwischen im Rechenzentrumsgeschäft, das im dritten Quartal rund 93 Prozent der Erlöse ausmachte (eigene Rechnung aus 107,6 von 115,8 Milliarden Dollar). Die Kunden sind große Cloud-Anbieter und KI-Entwickler, deren Investitionsbudgets den Takt vorgeben. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate erzielte Nvidia laut StockAnalysis 302,97 Milliarden Dollar Umsatz (plus 83,4 Prozent) und 192,88 Milliarden Dollar Nettogewinn.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Nvidia für das vierte Quartal und 2028 ab?
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027 (Ist)
|Konsens Q3
|Q4 GJ 2027 (Nvidia-Ausblick)
|Umsatz
|115,84 Mrd. $
|rund 108,8 Mrd. $
|rund 130 Mrd. $ (±3 %)
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|2,68 $
|2,47 $
|–
|Rechenzentrum
|107,6 Mrd. $ (+110 %)
|–
|–
|Bruttomarge
|–
|–
|71 bis 72 %
|Erwartung Marktteilnehmer Umsatz Q4
|–
|–
|rund 125 Mrd. $ (Finbold)
Zahlen laut Finbold und 247WallSt (17./18.11.2026); Konsens je Quelle leicht abweichend. Das Wachstum im Geschäftsjahr 2028 nennt Finbold mit rund 75 Prozent, Bloomberg Intelligence laut 247WallSt mit 70 Prozent. Keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Finbold, 247WallSt, StockAnalysis
Über das Quartal hinaus nennt die Unternehmensführung laut Finbold für das Geschäftsjahr 2028 ein mögliches Umsatzwachstum von rund 75 Prozent. Ein belegter Konsens für Umsatz und Gewinn je Aktie der nächsten Geschäftsjahre liegt aus den geprüften Quellen nicht vollständig vor: Cantor Fitzgerald erhöhte laut Finbold seine Schätzung für den Gewinn je Aktie im Kalenderjahr 2027 auf 17 Dollar, gegenüber einem Konsens von 15,64 Dollar; Piper Sandler hob die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 um 5 beziehungsweise 9 Prozent an.
Die Analysten
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens ist eindeutig, die Zielspanne aber breit. StockAnalysis nennt am 18. November 63 Analysten, die Einstufung „Buy“ und ein durchschnittliches Kursziel von 265,23 Dollar. Die Aufteilung nach Kauf, Halten und Verkaufen sowie das höchste und niedrigste Ziel liegen aus den geprüften Quellen nicht vor. Unter den namentlich genannten Häusern reicht die Spanne laut Finbold von 210 Dollar bei Barclays bis 260 Dollar bei Morgan Stanley; Bank of America nennt laut 247WallSt 280 Dollar. Auffällig: Mehrere Häuser senkten ihre Ziele trotz der starken Zahlen, 247WallSt spricht hingegen von steigenden Zielen, die Quellen weichen hier ab.
|Quelle / Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Konsens (StockAnalysis)
|63 Analysten, Buy
|265,23 $
|rund +71 %
|18.11.2026
|Morgan Stanley (Joseph Moore)
|Overweight
|260 $ (zuvor 267 $)
|rund +67 %
|18.11.2026
|Jefferies
|Buy
|250 $ (zuvor 300 $)
|rund +61 %
|18.11.2026
|Wells Fargo
|positiv
|250 $ (zuvor 300 $)
|rund +61 %
|18.11.2026
|Cantor Fitzgerald
|positiv
|250 $ bestätigt
|rund +61 %
|18.11.2026
|Goldman Sachs (James Schneider)
|Buy
|220 $ bestätigt
|rund +42 %
|18.11.2026
|Barclays
|Overweight
|210 $ bestätigt
|rund +35 %
|18.11.2026
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand eigene Rechnung auf Basis 155,46 $ (Schluss 17.11.2026). Quellen weichen bei Richtung der Zielanpassungen ab.
Quelle: StockAnalysis (18.11.2026), Finbold (18.11.2026, 11:03 UTC)
Bewertung
Wie teuer ist die Nvidia Aktie im Vergleich?
Laut StockAnalysis liegt das nachlaufende KGV bei 19,7 und das erwartete KGV bei 12,8, das ist für einen Wert mit dieser Wachstumsrate ein niedriger Wert. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 3,75 Billionen Dollar, die Aktie liegt gut 36 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 243,37 Dollar. Die Dividende von 1,00 Dollar je Aktie entspricht einer Rendite von 0,64 Prozent. Zahlen zu Verschuldung, Free Cashflow und zum EV/EBITDA lagen in den geprüften Quellen nicht vor; ebenso fehlen belegte Kennzahlen der Wettbewerber AMD und Broadcom für einen sauberen Peer-Vergleich.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Nvidia Aktie im Chart?
|Marke
|Wert
|Einordnung
|Schlusskurs 17.11.
|155,46 $
|Tagesspanne 150,33 bis 158,19 $
|Nachbörse 17.11.
|162,94 $
|plus 4,8 % (19:59 Uhr New York)
|52-Wochen-Tief
|148,80 $
|nur rund 4 % unter dem Schlusskurs
|52-Wochen-Hoch
|243,37 $
|rund 36 % über dem Schlusskurs
|Beta
|2,25
|deutlich schwankungsfreudiger als der Markt
Stand: Schlusskurs 17.11.2026. 50- und 200-Tage-Linie sowie RSI lagen in den geprüften Quellen nicht vor. Keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: StockAnalysis
Der Kurs bewegt sich nahe dem unteren Ende seiner Jahresspanne. Ob die Nachbörse die Aktie dauerhaft über die Marke von 160 Dollar trägt, zeigt der reguläre Handel.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Nvidia Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Orientierung Dritter
|Argumente laut Quelle
|Bull-Case
|Bank of America 280 $; Morgan Stanley 260 $
|Ausblick über Erwartung, Vera-Rubin-Anlauf, Wachstum 2028 bei rund 70 bis 75 %
|Base-Case
|Konsens rund 265 $
|Nvidia erreicht den Q4-Ausblick, Marge bleibt bei 71 bis 72 %
|Bear-Case
|Barclays 210 $; Summit Insights nur noch „Hold“
|Führungswechsel, Untersuchung, China-Ausfall, hohe Kundeninvestitionen
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Zielmarken sind Kursziele Dritter bzw. Konsenswerte.
Quelle: StockAnalysis, Finbold, 247WallSt
Termine
Was Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt beobachten sollten
Mittwoch, 18. November: Reaktion im regulären US-Handel auf Zahlen und Ausblick
Laufend: Entscheidung über die Nachfolge im Chefposten und Stand der Untersuchung
Laufend: Anlauf der Vera-Rubin-Plattform und Entwicklung im China-Geschäft
Nächste Zahlen: Termin laut den geprüften Quellen nicht genannt
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie Prognose
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose des Unternehmens?
Nvidia erwartet für das vierte Quartal rund 130 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2028 nennt das Unternehmen laut Finbold ein mögliches Wachstum von rund 75 Prozent.
Welches Kursziel nennen Analysten für die Nvidia Aktie?
Das Durchschnittsziel liegt laut StockAnalysis bei rund 265 Dollar. Morgan Stanley nennt 260 Dollar, Goldman Sachs 220 Dollar, Barclays 210 Dollar.
Warum steigt die Nvidia Aktie nachbörslich?
Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, der Ausblick auf das vierte Quartal ebenfalls.
Wie hoch ist die Bewertung der Nvidia Aktie?
Das erwartete KGV beträgt laut StockAnalysis 12,8, das nachlaufende 19,7.
Was bedeutet das für die Nvidia Aktie 2026 und 2027?
Entscheidend sind laut Analysten der Anlauf der neuen Plattform, die Margen, der Umgang mit China und die Klärung der Führungsfrage.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzungen von Morgan Stanley (Overweight, 260 Dollar), Jefferies (Buy, 250 Dollar), Goldman Sachs (Buy, 220 Dollar), Barclays (Overweight, 210 Dollar), Wells Fargo und Cantor Fitzgerald (jeweils 250 Dollar) werden als Information Dritter weitergegeben (Quelle: Finbold, 18.11.2026). Offenlegungen zu möglichen Interessenkonflikten: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Barclays, Cantor Fitzgerald. Weitergabe durch Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; KI-unterstützt erstellt. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 260,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Morgan Stanley; Goldman Sachs; Barclays; Jefferies; Wells Fargo; Cantor Fitzgerald (über Finbold). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 21:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 21:17 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Morgan Stanley; Goldman Sachs; Barclays; Jefferies; Wells Fargo; Cantor Fitzgerald (über Finbold).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.