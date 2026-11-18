Wie lautet die Nvidia Aktienprognose des Unternehmens?

Nvidia erwartet für das vierte Quartal rund 130 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2028 nennt das Unternehmen laut Finbold ein mögliches Wachstum von rund 75 Prozent.

Welches Kursziel nennen Analysten für die Nvidia Aktie?

Das Durchschnittsziel liegt laut StockAnalysis bei rund 265 Dollar. Morgan Stanley nennt 260 Dollar, Goldman Sachs 220 Dollar, Barclays 210 Dollar.

Warum steigt die Nvidia Aktie nachbörslich?

Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, der Ausblick auf das vierte Quartal ebenfalls.

Wie hoch ist die Bewertung der Nvidia Aktie?

Das erwartete KGV beträgt laut StockAnalysis 12,8, das nachlaufende 19,7.

Was bedeutet das für die Nvidia Aktie 2026 und 2027?

Entscheidend sind laut Analysten der Anlauf der neuen Plattform, die Margen, der Umgang mit China und die Klärung der Führungsfrage.