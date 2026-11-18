Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel von 63 Analysten liegt laut StockAnalysis bei 265,23 Dollar, rund 71 Prozent über dem Nasdaq-Schluss vom 17. November 2026. Die am 18. November genannten Ziele großer Häuser reichen von 205 bis 350 Dollar.

Welche Prognose gibt Nvidia selbst ab?

Für das vierte Quartal erwartet Nvidia rund 130 Milliarden Dollar Umsatz (±3 Prozent), für das Geschäftsjahr 2028 rund 75 Prozent Umsatzwachstum.

Welches Kursziel nennt Barclays für die Nvidia Aktie?

Barclays bestätigt „Overweight“ mit einem Kursziel von 210 Dollar; am 13. November war es von 275 Dollar gesenkt worden.

Warum senken Analysten trotz guter Zahlen ihre Kursziele?

Laut den Häusern spielen Exportregeln, Berichte über Untersuchungen und die offene Führungsfrage eine Rolle. Morgan Stanley verweist auf Maßnahmen des US-Handelsministeriums.

Wie hoch ist die Nvidia Aktie 2026 bewertet?

Auf Basis der erwarteten Gewinne liegt das Forward-KGV laut Benzinga Pro bei rund 12, auf Basis der laufenden Gewinne bei rund 35.