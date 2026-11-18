Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) startet nach den ersten Zahlen ohne Gründer Jensen Huang mit gemischten Signalen in den Mittwoch: Nach dem Nasdaq-Schluss von 155,46 Dollar sprang sie nachbörslich zeitweise um rund 5 Prozent auf knapp 164 Dollar, gab einen Großteil davon aber wieder ab und notierte vorbörslich gegen 07:40 Uhr MEZ bei 157,98 Dollar, auf Tradegate um 08:14 Uhr bei 145,18 Euro. Die Analysten bleiben deutlich zuversichtlicher als der Markt: Das durchschnittliche Kursziel von 63 Experten liegt laut StockAnalysis bei 265,23 Dollar, mehrere Häuser haben ihre Ziele am Mittwoch allerdings gesenkt. Was trägt die Nvidia Aktienprognose, und wo liegen die Risiken?
Nvidia Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 265 Dollar, doch mehrere Häuser senken ihre Ziele – wie viel Luft nach oben bleibt?
Nach den Q3-Zahlen und dem angehobenen Wachstumsziel pendelt die Nvidia Aktie um 158 Dollar. Analysten sehen im Schnitt 265 Dollar, Barclays 210 Dollar, Raymond James 350 Dollar. Die große Nvidia Aktienprognose: Unternehmensziele, Kursziele, Bewertung und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- Ticker
- NVDA (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- Rekordhoch
- 243,37 $ (06.10.2026)
- Interimschefin
- Colette Kress
- Wachstumsziel
- rund 75 % Umsatzplus im Geschäftsjahr 2028
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Februar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 17.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs 17.11.2026, 22:00 Uhr MEZ
Zahlen über den Erwartungen
Umsatz 115,8 Milliarden Dollar (+103 %) statt erwarteter 109,1 Milliarden, bereinigter Gewinn je Aktie 2,68 Dollar statt 2,48 Dollar.
Höheres Wachstumsziel
Für das Geschäftsjahr 2028 stellt Nvidia rund 75 Prozent Umsatzwachstum in Aussicht, zuvor waren es 70 Prozent.
Analysten weit über dem Kurs
Konsens-Ziel 265,23 Dollar, Barclays 210 Dollar, Raymond James 350 Dollar – rechnerisch 35 bis 125 Prozent über dem Schlusskurs.
Mehrere Ziele gesenkt
Jefferies, Morgan Stanley und Raymond James haben ihre Kursziele am 18. November reduziert, JPMorgan hat sein Ziel angehoben.
Der Auslöser
Was ist bei der Nvidia Aktie passiert?
Die Bilanz nach dem Abgang von Jensen Huang war der Stimmungstest für die gesamte KI-Branche – und Interimschefin Colette Kress legte beim Ausblick nach, statt zu bremsen.
Nvidia steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs laut der Analyse der Raiffeisen Bank International um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden Dollar, erwartet worden waren 101,0 Milliarden. Die Bruttomarge verbesserte sich von 73,5 auf 74,9 Prozent. Für das vierte Quartal peilt der Konzern 130 Milliarden Dollar Umsatz an, plus oder minus 3 Prozent; der Markt hatte laut RBI mit 125,3 Milliarden gerechnet. Das Wachstumsziel für das Geschäftsjahr 2028 hob Kress auf rund 75 Prozent an. Eine Rückkehr von Huang schloss der Verwaltungsrat aus; die Suche nach einem dauerhaften Chef läuft.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Nvidia sein Geld?
Nvidia entwickelt Grafikprozessoren und komplette Rechensysteme für das Training und den Betrieb von KI-Modellen. Der mit Abstand größte Bereich ist das Rechenzentrum mit mehr als 90 Prozent des Quartalsumsatzes (107,6 von 115,8 Milliarden Dollar, eigene Rechnung). Hinzu kommen unter anderem Netzwerktechnik, Software und kleinere Segmente wie Spielegrafik und Automobil. Die Prognose des Konzerns enthält weiterhin keinen Rechenzentrumsumsatz aus China.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Nvidia für 2027 und 2028 selbst ab?
|Kennzahl
|Ergebnis bzw. Prognose
|Erwartung des Marktes
|Umsatz Q3 (Geschäftsjahr 2027)
|115,8 Mrd. $ (+103 %)
|109,1 Mrd. $
|Bereinigter Gewinn je Aktie Q3
|2,68 $ (+111 %)
|2,48 $
|Umsatz Rechenzentrum Q3
|107,6 Mrd. $ (+110 %)
|101,0 Mrd. $
|Bruttomarge Q3
|74,9 %
|74,1 %
|Umsatzprognose Q4
|130 Mrd. $ (±3 %)
|125,3 Mrd. $
|Bruttomarge Q4 (Prognose)
|71,0 bis 72,0 %
|–
Erwartungen laut Konsens vor den Zahlen, wie von der Raiffeisen Bank International wiedergegeben. Dritte Schätzungen, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Raiffeisen Bank International (18.11.2026); CNBC; Nvidia
Auffällig ist der erwartete Rückgang der Marge im Schlussquartal. Laut Medienberichten hängt er unter anderem mit gestiegenen Speicherpreisen zusammen. Zugleich kaufte Nvidia im dritten Quartal eigene Aktien für 28,1 Milliarden Dollar zurück. Laut Morgan Stanley haben sich zudem die Umsätze mit Prozessoren und im Unternehmensgeschäft mehr als verdoppelt – das Geschäft verbreitert sich also über die großen Cloud-Konzerne hinaus.
Die Analysten
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Laut StockAnalysis liegt das durchschnittliche Kursziel von 63 Analysten bei 265,23 Dollar, gut 70 Prozent über dem Schlusskurs von 155,46 Dollar. Am Mittwoch gingen die Häuser unterschiedliche Wege: Jefferies senkte das Ziel von 300 auf 250 Dollar und bleibt bei „Buy“. Morgan Stanley nahm es von 267 auf 260 Dollar zurück und bestätigte „Overweight“, mit Verweis auf Maßnahmen des US-Handelsministeriums und Berichte über Untersuchungen. Den größten Schnitt machte Raymond James mit 350 statt 515 Dollar. JPMorgan hob dagegen von 215 auf 230 Dollar an, Cantor Fitzgerald bestätigte 250 Dollar mit „Overweight“, Stifel blieb bei „Buy“ und 205 Dollar. Summit Insights stufte die Aktie auf „Hold“ ab. Barclays belässt „Overweight“ bei 210 Dollar – das Ziel war am 13. November von 275 Dollar gesenkt worden, begründet mit einem „strukturellen Schlüsselpersonen-Risiko“ nach dem Abgang von Huang.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand
|Datum
|Quelle
|Raymond James
|–
|350 $ (zuvor 515 $)
|rund +125 %
|18.11.2026
|TipRanks/Investing
|Jefferies
|Buy
|250 $ (zuvor 300 $)
|rund +61 %
|18.11.2026
|TipRanks/Investing
|Cantor Fitzgerald
|Overweight
|250 $
|rund +61 %
|18.11.2026
|Investing.com
|Morgan Stanley
|Overweight
|260 $ (zuvor 267 $)
|rund +67 %
|18.11.2026
|TipRanks/Investing
|JPMorgan
|–
|230 $ (zuvor 215 $)
|rund +48 %
|18.11.2026
|MarketBeat
|Barclays (Tom O'Malley)
|Overweight
|210 $ (zuvor 275 $)
|rund +35 %
|18.11.2026 bestätigt
|finanzen.at
|Stifel
|Buy
|205 $
|rund +32 %
|18.11.2026
|Investing.com
|Summit Insights (Kinngai Chan)
|Hold (abgestuft)
|–
|–
|18.11.2026
|TipRanks
|Konsens (63 Analysten)
|–
|265,23 $
|rund +71 %
|18.11.2026
|StockAnalysis
Einstufungen und Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 155,46 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026). – = nicht ermittelt.
Quelle: finanzen.at/dpa-AFX, TipRanks, Investing.com, MarketBeat, StockAnalysis (Angaben vom 18.11.2026)
Die Spanne von 205 bis 350 Dollar zeigt, wie unterschiedlich die Häuser die Führungsfrage, die Regulierung und die Wachstumsstory gewichten. Dass mehrere Ziele sinken, obwohl die Zahlen übertroffen wurden, zeigt: Der Markt preist nicht nur das Geschäft, sondern auch das Umfeld ein.
Bewertung
Ist die Nvidia Aktie im Branchenvergleich zu teuer?
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Basis
|KGV laufend
|Nvidia
|rund 12
|Forward (Benzinga Pro)
|rund 35
|AMD
|rund 28,5
|Konsens-EPS 2027
|rund 83
|Broadcom
|rund 21
|nächste 12 Monate (TIKR)
|–
|Intel
|rund 33
|Forward (Benzinga Pro)
|negativ
Unterschiedliche Bezugsjahre, Datenquellen und Stichtage, nur grobe Orientierung. Werte aus dem AMD-Prognose-Artikel von aktiencheck.de (18.11.2026) übernommen; AMD auf Konsens-EPS 2027, Broadcom TIKR, Nvidia und Intel Benzinga Pro via TradingView (Datum unklar).
Quelle: Benzinga Pro via TradingView; TIKR; StockAnalysis; 24/7 Wall St. (17.11.2026)
Auf Basis der erwarteten Gewinne ist die Nvidia Aktie im Vergleich der KI-Chipwerte demnach günstig bewertet, auf Basis der laufenden Gewinne liegt das KGV bei rund 35. Hier zeigt sich der Kern der Debatte: Der Markt zahlt wegen der Führungsfrage und der Sorge vor einem Ende des KI-Investitionszyklus einen Abschlag, obwohl die Zahlen das Gegenteil nahelegen.
Charttechnik
Welche Marken zählen jetzt für die Nvidia Aktie?
Charttechnisch kommt die Nvidia Aktie aus einer schwachen Phase: Nach sechs Verlustwochen in Folge war sie am Dienstag bei 155,46 Dollar aus dem Handel gegangen, gut 36 Prozent unter dem Rekordhoch von 243,37 Dollar vom 6. Oktober (eigene Rechnung). Der Nasdaq 100 hatte zeitweise den tiefsten Stand seit April erreicht. Der nachbörsliche Höchststand von knapp 164 Dollar ist die erste Marke, die der Markt nach den Zahlen getestet hat; der Optionsmarkt hatte laut TipRanks für den Mittwoch eine Kursbewegung von rund 8 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Ob die Aktie das Niveau im regulären Handel hält, entscheidet die Wall Street ab 15:30 Uhr MEZ.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Nvidia Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Dritten
|Bull (Raymond James)
|350 $
|rund +125 %
|Breite KI-Nachfrage, Wachstumsziel 2028
|Base (Konsens)
|265,23 $
|rund +71 %
|Wachstum von rund 75 % im Geschäftsjahr 2028 gelingt
|Vorsichtig (Barclays)
|210 $
|rund +35 %
|Overweight, aber Abschlag wegen Schlüsselpersonen-Risiko
|Vorsichtig (Stifel)
|205 $
|rund +32 %
|Kaufempfehlung bestätigt
|Bear
|–
|–
|Exportregeln, Berichte über Untersuchungen, Führungsvakuum, Margendruck
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 155,46 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026). Ein Bear-Kursziel eines Hauses liegt nicht vor; die Zeile beschreibt die von den Häusern genannten Risiken.
Quelle: StockAnalysis (Konsens); TipRanks/Investing.com (Raymond James, Jefferies, Stifel); finanzen.at (Barclays); 18.11.2026
Termine
Was Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt beobachten sollten
18. November, 15:30 Uhr MEZ: Wall-Street-Start; für den Abend wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung erwartet
18. November: Mitarbeiterversammlung bei Nvidia laut Barchart
19. November: Börsengang von Anthropic als nächster Test für die KI-Stimmung
Dezember 2026: Zinsentscheidung der US-Notenbank
Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt)
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie Prognose
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel von 63 Analysten liegt laut StockAnalysis bei 265,23 Dollar, rund 71 Prozent über dem Nasdaq-Schluss vom 17. November 2026. Die am 18. November genannten Ziele großer Häuser reichen von 205 bis 350 Dollar.
Welche Prognose gibt Nvidia selbst ab?
Für das vierte Quartal erwartet Nvidia rund 130 Milliarden Dollar Umsatz (±3 Prozent), für das Geschäftsjahr 2028 rund 75 Prozent Umsatzwachstum.
Welches Kursziel nennt Barclays für die Nvidia Aktie?
Barclays bestätigt „Overweight“ mit einem Kursziel von 210 Dollar; am 13. November war es von 275 Dollar gesenkt worden.
Warum senken Analysten trotz guter Zahlen ihre Kursziele?
Laut den Häusern spielen Exportregeln, Berichte über Untersuchungen und die offene Führungsfrage eine Rolle. Morgan Stanley verweist auf Maßnahmen des US-Handelsministeriums.
Wie hoch ist die Nvidia Aktie 2026 bewertet?
Auf Basis der erwarteten Gewinne liegt das Forward-KGV laut Benzinga Pro bei rund 12, auf Basis der laufenden Gewinne bei rund 35.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 210 Dollar von Barclays (Analyst Tom O'Malley, bestätigt laut finanzen.at am 18.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Barclays: Barclays Research – Important Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 210,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Barclays (Tom O'Malley) vom 18.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 10:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 10:49 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Barclays (Tom O'Malley).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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