Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) schloss am 18. November 2026 bei 150,96 US-Dollar und damit knapp über dem 52-Wochen-Tief von 148,80 Dollar – obwohl der Konzern Rekordzahlen vorgelegt hat. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten bleibt im Schnitt bei rund 233 Dollar Kursziel, doch eine Reihe von Häusern hat ihre Ziele gesenkt.
Nvidia Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 233 Dollar Kursziel – warum kürzen so viele Häuser trotz Rekordzahlen?
Nvidia meldete 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und hob den Ausblick an, die Aktie notiert dennoch nahe dem Jahrestief. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten: Kursziele im Schnitt bei rund 233 Dollar, doch viele Häuser haben ihre Ziele zuletzt gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN / Ticker
- US67066G1040 / NVDA
- 52-Wochen-Hoch / -Tief
- 243,37 $ / 148,80 $
- Marktkapitalisierung
- ca. 3,64 Bio. $
- Seit Jahresbeginn
- rund -16 bis -19 % (je nach Basiskurs)
Stand: 18.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs 18.11.2026; aktueller Intraday-Kurs vom 19.11. nicht belegt
Das Spannungsfeld ist ungewöhnlich: Starke Unternehmenszahlen, ein angehobener Ausblick und ein riesiges Auftragsvolumen stehen einer offenen Führungsfrage, politischen Risiken und Zweifeln an der Dauer des KI-Investitionszyklus gegenüber. Wer nach der Nvidia Aktie Prognose sucht, bekommt deshalb kein einheitliches Bild.
Was ist bei der Nvidia Aktie passiert?
Am 12. November gab der Verwaltungsrat bekannt, dass Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als CEO, President und Board-Mitglied zurücktritt. Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen interimistisch, Harvey C. Jones wurde erster Board Chair, die Suche nach einem dauerhaften CEO läuft. Eine Begründung nennt die Unternehmensmitteilung nicht; über Hintergründe wird in Medien berichtet, bestätigt hat Nvidia dazu nichts. Zehn Analystenhäuser stuften die Aktie im Anschluss herunter. Nach den Quartalszahlen vom 17. November fiel die Aktie am 18. November zeitweise bis auf 150,40 Dollar, nachdem sie vorbörslich fast vier Prozent im Plus gelegen hatte.
Das Geschäftsmodell: Wie verdient Nvidia sein Geld?
Nvidia liefert Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für KI-Rechenzentren und erzielt den Großteil seines Umsatzes im Data-Center-Geschäft. Hyperscaler und neue Cloud-Anbieter sind die wichtigsten Kunden. Entscheidend für die Nvidia Aktie 2026 und 2027 ist daher, ob diese Kunden ihre Investitionen weiter steigern.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose liefert Nvidia?
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 25. Oktober) erzielte Nvidia laut Unternehmensmitteilung einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, 20 Prozent mehr als im Vorquartal und 103 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Data-Center-Geschäft steuerte 107,6 Milliarden Dollar bei. Die Bruttomarge lag bei 74,8 Prozent (GAAP), das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,68 Dollar. Der freie Cashflow erreichte 43,8 Milliarden Dollar.
Für das vierte Quartal peilt Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar (plus/minus 3 Prozent) bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent an, ohne Umsätze mit Rechenzentrums-Chips für China. Für das Geschäftsjahr 2028 stellt das Management laut Berichten ein Wachstum von rund 75 Prozent in Aussicht, nach zuvor 70 Prozent. Die Gesamtverpflichtungen beziffert der CFO-Kommentar auf etwa 518 Milliarden Dollar, davon rund 390 Milliarden für Lieferketten und Kapazitäten.
|Kennzahl
|Q3 GJ2027
|Q4-Ausblick
|Umsatz
|115,8 Mrd. $ (+103 % z. Vj.)
|130 Mrd. $ ±3 %
|Data Center
|107,6 Mrd. $
|–
|Bruttomarge (GAAP)
|74,8 %
|71,0–72,0 %
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|2,68 $
|–
|Freier Cashflow
|43,8 Mrd. $
|–
Q4-Ausblick enthält eine zusätzliche Woche; ohne China-Data-Center-Compute.
Quelle: NVIDIA Corporation, Quartalsmitteilung und CFO-Kommentar Q3 GJ2027 (17.11.2026)
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten für 2027 und 2028?
Der Konsens für das Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2028 lag vor den Q3-Zahlen bei 15,91 Dollar (52 Analysten, Stand 8. November), 90 Tage zuvor bei 12,81 Dollar; eine zweite Auswertung vom 13. November nennt 13,18 Dollar. Je nach Basis ergibt sich ein erwartetes KGV von etwa 10 bis 13. Belastbare Konsenswerte für Umsatz und Ergebnis der Geschäftsjahre 2027 und 2029 liegen nicht vor und werden hier nicht genannt.
|Kennzahl
|GJ2028e
|EPS-Konsens (8.11.)
|15,91 $
|EPS forward (13.11.)
|13,18 $
|KGV bei 150,96 $
|ca. 9,5–11,5
Stand 8. bzw. 13.11.2026, vor den Q3-Zahlen; KGV bezogen auf Kurs 150,96 $.
Welches Kursziel trauen Analysten der Nvidia Aktie zu?
Im Konsens von 44 Analysten (Stand 18. November) empfehlen 30 den Kauf, 13 das Halten, einer den Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 232,59 Dollar, die Spanne reicht von 130 bis 350 Dollar. Gemessen am Schlusskurs von 150,96 Dollar ergibt sich ein rechnerischer Abstand von rund 54 Prozent. Andere Auswertungen kommen auf mehr Analysten und ein höheres Konsensziel – die Datenbasis ist uneinheitlich.
Nach den Zahlen senkten viele Häuser ihre Ziele, obwohl die Ergebnisse die Erwartungen übertrafen. Einzige belegte Anhebung war J.P. Morgan.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Bank of America
|Buy
|280 $
|18.11.2026
|Morgan Stanley
|Overweight
|260 $ (zuvor 267 $)
|18.11.2026
|Wells Fargo
|–
|250 $ (zuvor 300 $)
|18.11.2026
|Jefferies
|–
|250 $ (zuvor 300 $)
|18.11.2026
|J.P. Morgan
|–
|230 $ (zuvor 215 $)
|18.11.2026
|UBS
|–
|220 $ (zuvor 240 $)
|18.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|220 $ (unverändert)
|18.11.2026
|Bernstein
|Market Perform (abgestuft)
|200 $
|12.11.2026
|Melius Research
|Hold (abgestuft)
|185 $
|12.11.2026
Kursziele und Ratings Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Haus und Datum je Zeile; Alt-Ziele teils nur aus einer Quelle.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser
Wie ist die Nvidia Aktie im Branchenvergleich bewertet?
Mit einem erwarteten KGV von rund 12 bis 13 liegt die Nvidia Aktie unter den Konkurrenten: AMD wurde zuletzt mit einem Forward-KGV von etwa 27 gehandelt, Broadcom mit rund 16 (Stand 13. November). Die niedrige Bewertung spiegelt den Markt wider, der einen Gipfel im KI-Investitionszyklus einpreisen könnte – so argumentiert etwa Baird mit einer möglichen Abschwächung 2027, falls Hyperscaler ihre Ausgaben nur um rund 40 Prozent oder weniger steigern.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Nvidia
|ca. 13
|Broadcom
|ca. 16
|AMD
|ca. 27
Stand 13.11.2026 (nicht tagesaktuell); Nvidia je nach Quelle 10–13.
Was sagt die Charttechnik zur Nvidia Aktie?
Belegt sind vor allem die Eckpunkte der Spanne: Die Aktie notiert knapp über dem 52-Wochen-Tief von 148,80 Dollar, das am 18. November mit einem Tagestief von 150,40 Dollar nur knapp gehalten wurde. Am selben Tag erreichte sie intraday 159,70 Dollar; der Vortagesschluss lag bei 155,46 Dollar. Das Handelsvolumen lag mit rund 340 Millionen Aktien deutlich über dem Durchschnitt. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie sowie den RSI liegen nicht belegt vor.
Bull-Case und Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Nvidia Aktie?
|Szenario
|Wer
|Kursziel
|Bull
|Konsens-Spitze (höchstes Ziel)
|350 $
|Base
|Konsens-Durchschnitt
|ca. 233 $
|Bear
|Konsens-Tief / Melius Research
|130 $ / 185 $
Zusammenstellung aus den oben genannten Analystenhäusern und dem Konsens.
Was beobachten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt?
Anleger achten auf die Anhörungen im Repräsentantenhaus am 1. Dezember, auf das Briefing von Colette Kress am 2. Dezember und auf Neuigkeiten zur CEO-Suche. Für die Nvidia Aktie 2027 zählen außerdem die Exportregeln für China sowie der Effekt des Anthropic-Börsengangs, in den Nvidia bis zu 10 Milliarden Dollar investiert. Die Dividende von 0,25 Dollar wird mit Stichtag 2. Dezember am 23. Dezember gezahlt.
FAQ: Häufige Fragen zur Nvidia Aktienprognose
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten? Im Konsens von 44 Analysten (18. November) kommen 30 Kauf-, 13 Halten- und 1 Verkaufsempfehlung zusammen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 232,59 Dollar.
Welches Kursziel hat die Nvidia Aktie? Die Spanne reicht im Konsens von 130 bis 350 Dollar; nach den Q3-Zahlen nannten Häuser wie Bank of America 280 Dollar und UBS 220 Dollar.
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen? Genannt werden die offene CEO-Nachfolge, politische Risiken und die Sorge um die Dauer der KI-Investitionen.
Wie hoch ist die Nvidia Aktie 2026 und 2027 bewertet? Das erwartete KGV liegt je nach Schätzbasis bei etwa 10 bis 13.
Wann kommen die nächsten Nvidia-Zahlen? Der Termin für die Q4-Zahlen ist hier nicht belegt; nächster fester Termin ist die Dividende am 23. Dezember.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen und Kursziele der genannten Analystenhäuser wieder. Offenlegungen: UBS, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bernstein, Melius Research, Bank of America. Die Einschätzungen stammen nicht von aktiencheck.de. Stand der Kurse: Nasdaq-Schluss 18.11.2026.
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