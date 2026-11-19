Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 25. Oktober) erzielte Nvidia laut Unternehmensmitteilung einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, 20 Prozent mehr als im Vorquartal und 103 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Data-Center-Geschäft steuerte 107,6 Milliarden Dollar bei. Die Bruttomarge lag bei 74,8 Prozent (GAAP), das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,68 Dollar. Der freie Cashflow erreichte 43,8 Milliarden Dollar.

Für das vierte Quartal peilt Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar (plus/minus 3 Prozent) bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent an, ohne Umsätze mit Rechenzentrums-Chips für China. Für das Geschäftsjahr 2028 stellt das Management laut Berichten ein Wachstum von rund 75 Prozent in Aussicht, nach zuvor 70 Prozent. Die Gesamtverpflichtungen beziffert der CFO-Kommentar auf etwa 518 Milliarden Dollar, davon rund 390 Milliarden für Lieferketten und Kapazitäten.