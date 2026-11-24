Wie lautet die aktuelle Nvidia Aktienprognose? Der Konsens liegt bei rund 232 Dollar Kursziel; die genannten Häuser sehen 200 bis 270 Dollar.

Welches Kursziel hat die Nvidia Aktie bei Bernstein? 200 Dollar bei „Outperform“ (23.11.2026).

Warum ist die Nvidia Aktie um 31 Prozent gestiegen? Wegen der Rückkehr von Jensen Huang als CEO.

Wie viele Analysten raten zur Nvidia Aktie? Der Konsens lautet „Moderate Buy“ bei 44 Ratings; eine Aufteilung nach Kaufen/Halten/Verkaufen liegt hier nicht vor.

Was kostet die Nvidia Aktie 2027? Dazu gibt aktiencheck.de keine Prognose ab.