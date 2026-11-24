Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) hat am Montag mit einem Plus von 31,5 Prozent auf 165,05 Dollar den größten Tagesgewinn seit 2003 verbucht – und gibt am Dienstag im Nasdaq-Handel wieder rund 8 Prozent ab. Auslöser des Sprungs: Gründer Jensen Huang kehrt als Chef zurück. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten fällt seither deutlich freundlicher aus; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 232 Dollar, etwa 41 Prozent über dem Montagsschluss.
Nvidia Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 232 Dollar Kursziel nach Huangs Rückkehr – ist die Rally nach 31 Prozent schon vorbei?
Nvidia Aktienprognose nach dem Rekordsprung: Nach der Rückkehr von Jensen Huang heben Bernstein, Citi, Melius und andere Häuser Ratings und Kursziele. Konsens, Spanne der Kursziele und Szenarien im Überblick.
Auslöser
Was ist bei der Nvidia Aktie passiert?
Der Verwaltungsrat hatte Huangs Rücktritt am 11. November akzeptiert und Finanzchefin Colette Kress zur Interimschefin ernannt. Hintergrund waren Berichte, Huang sei Ziel einer ausländischen Geheimdienstaktion gewesen; ein Ausschuss unabhängiger Direktoren untersucht dies mit externen Anwälten. Am 22. November stimmte das Gremium einstimmig für seine Rückkehr als Präsident, CEO und Direktor. Es habe Input aus hohen US-Regierungskreisen erhalten und sehe kein nationales Sicherheitsrisiko. Zuvor war die Aktie innerhalb von sieben Handelstagen um 28 Prozent gefallen (Schlusskurs am 11. November: 173,73 Dollar; am 20. November: 125,53 Dollar).
Am Dienstag belasten ein schwacher Technologiesektor und wieder aufkommende Zinserhöhungssorgen die Nasdaq, die zeitweise über 2 Prozent verliert. Die Nvidia Aktie korrigiert einen Teil des Montagssprungs. Für die Nvidia Aktie Prognose zählt jetzt, ob die Analysten bei ihren neuen Kurszielen bleiben.
Wie verdient Nvidia sein Geld?
Nvidia liefert Grafikprozessoren, Netzwerktechnik und Software für KI-Rechenzentren und hat sich damit zum wertvollsten Chipkonzern entwickelt. Das Rechenzentrumsgeschäft trägt den Großteil von Umsatz und Gewinn; Kunden sind Hyperscaler, Cloudanbieter und Staaten.
Welche Zahlen und welche Unternehmensprognose stützen die Nvidia Aktie 2026?
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete Nvidia nach vorliegenden Angaben einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar (+103 Prozent), davon 107,6 Milliarden im Rechenzentrumsgeschäft (+110 Prozent). Die Bruttomarge lag bei rund 74,8 Prozent, der Gewinn je Aktie bei 2,70 Dollar (GAAP) beziehungsweise 2,68 Dollar (nicht GAAP).
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Umsatz
|115,8 Mrd. $
|+103 % zum Vorjahr
|Umsatz Rechenzentrum
|107,6 Mrd. $
|+110 %
|Bruttomarge (nicht GAAP)
|74,9 %
|–
|Gewinn je Aktie (GAAP / nicht GAAP)
|2,70 $ / 2,68 $
|–
Angaben mit Stand der Quartalszahlen vom 17.11.2026. Ausblick auf das Schlussquartal und Konsens für 2027 liegen hier nicht vor.
Quelle: Unternehmensmitteilung Q3 GJ 2027 (sekundär ausgewertet)
Das Allzeithoch (Schlusskurs) liegt bei 239,24 Dollar vom 6. Oktober 2026; der Montagsschluss liegt rund 31 Prozent darunter.
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Der Konsens wird als „Moderate Buy“ aus 44 Ratings der vergangenen drei Monate angegeben, mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 232 Dollar. Mehrere Häuser haben am Montag nach Huangs Rückkehr ihre Urteile angepasst.
Welches Kursziel trauen Analysten der Nvidia Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand zum Kurs
|Bernstein (S. Rasgon)
|Outperform (zuvor Market Perform)
|200 $
|23.11.2026
|+21 %
|Citi (A. Malik)
|Buy
|240 $ (zuvor 225 $)
|23.11.2026
|+45 %
|Melius (B. Reitzes)
|Buy (zuvor Hold)
|220 $ (zuvor 185 $)
|23.11.2026
|+33 %
|Oppenheimer (R. Schafer)
|Buy (zuvor Hold)
|250 $
|23.11.2026
|+51 %
|StoneX
|Buy
|270 $
|23.11.2026
|+64 %
|BMO Capital
|Outperform
|240 $
|23.11.2026
|+45 %
|Stifel (R. Roy)
|Buy
|205 $
|23.11.2026
|+24 %
|Baird (T. Gerra)
|Neutral
|200 $
|23.11.2026
|+21 %
Kurszielangaben Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand zum Schlusskurs von 165,05 Dollar (23.11.2026).
Quelle: Veröffentlichte Analystenstudien der genannten Häuser, 23.11.2026
Die Analystenhäuser bleiben in der Sache vorsichtig: Bernstein hatte erst elf Tage zuvor wegen der Führungskrise herabgestuft und das Ziel halbiert, nun folgt das Upgrade. Yorkville-Analyst Dan Ives hält vorerst an 225 Dollar fest und hält 300 Dollar für möglich, falls die Untersuchungen ohne Folgen bleiben. KeyBank bleibt bei „Sector Weight“.
Ist die Nvidia Aktie im Branchenvergleich teuer?
Aktuelle Bewertungskennzahlen auf Basis der Konsensschätzungen liegen hier nicht vor. Bei einem Börsenwert von rund 4 Billionen Dollar und einem Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar wird Nvidia mit großem Abstand als Maßstab des KI-Sektors gehandelt. Bewertungsfragen entscheiden sich an der Frage, wie lange die Rechenzentrumsausgaben der Kunden wachsen.
Was sagt die Charttechnik zur Nvidia Aktie?
Beschreibend: Nach dem Absturz auf 125,53 Dollar am 20. November und dem Sprung auf 165,05 Dollar liegt der Kurs wieder zwischen der 50-Tage-Linie (rund 196 Dollar) und der 20-Tage-Linie (rund 162 Dollar). Marken, die Marktbeobachter nennen: Unterstützung bei etwa 141 Dollar, Widerstand bei 178 bis 194 Dollar. Der RSI lag zuletzt mit 46 im neutralen Bereich.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie bewerten Analysten die Nvidia Aktie?
|Szenario
|Argumente Dritter
|Referenz
|Bull
|Untersuchungen ohne Folgen, stabiles Schlussquartal, weiter starkes Rechenzentrumsgeschäft
|Yorkville: 300 $ möglich; StoneX 270 $
|Base
|Führung stabilisiert, KI-Nachfrage trägt
|Konsens rund 232 $
|Bear
|Untersuchungen, politische Risiken, Zinssorgen und Rücksetzer im Techsektor
|KeyBank „Sector Weight“; Baird „Neutral“ 200 $
Zusammenfassung diskutierter Argumente Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien von Citi, Bernstein, Melius, Yorkville, KeyBank
Was sollten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt beobachten?
Wichtig sind Huangs angekündigter Auftritt vor dem US-Kongress in der kommenden Woche, der Fortgang der Untersuchung durch den Ausschuss der Direktoren und die Reaktion der Nasdaq auf Zinssorgen. Ein genaues Datum der nächsten Quartalszahlen liegt nicht vor.
FAQ: Nvidia Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Nvidia Aktienprognose? Der Konsens liegt bei rund 232 Dollar Kursziel; die genannten Häuser sehen 200 bis 270 Dollar.
Welches Kursziel hat die Nvidia Aktie bei Bernstein? 200 Dollar bei „Outperform“ (23.11.2026).
Warum ist die Nvidia Aktie um 31 Prozent gestiegen? Wegen der Rückkehr von Jensen Huang als CEO.
Wie viele Analysten raten zur Nvidia Aktie? Der Konsens lautet „Moderate Buy“ bei 44 Ratings; eine Aufteilung nach Kaufen/Halten/Verkaufen liegt hier nicht vor.
Was kostet die Nvidia Aktie 2027? Dazu gibt aktiencheck.de keine Prognose ab.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt die Einschätzung von Bernstein (Analyst Stacy Rasgon, Outperform, Kursziel 200 US-Dollar, 23.11.2026) unverändert wieder; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen der Quelle: Bernstein Required Regulatory Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Kurs: Nasdaq, Schlusskurs 23.11.2026.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corp. (NVDA): Kaufen, Kursziel 200,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein (Analyst Stacy Rasgon) vom 23.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 19:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 19:43 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein (Analyst Stacy Rasgon).
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