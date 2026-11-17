Die Nvidia Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) geht mit 156,14 US-Dollar und einem Tagesminus von 4,12 Prozent in den wichtigsten Abend des Börsenjahres – heute nach US-Handelsschluss legt der KI-Chipkonzern Zahlen für das dritte Quartal vor. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten ist dabei so zerrissen wie selten: Der Konsens liegt laut StockAnalysis bei rund 268 Dollar, doch binnen einer Woche haben Häuser wie Baird, Evercore ISI, HSBC und Bernstein ihre Kursziele um bis zu 60 Prozent gekappt.

Auf Tradegate notierte die Aktie am Morgen um 09:04 Uhr bei 143,52 Euro, ein leichtes Plus von 1,1 Prozent. Das ändert wenig am Bild der vergangenen Tage: Seit dem Rücktritt von Gründer und Firmenchef Jensen Huang hat Nvidia laut wallstreet-online rund 800 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren, der Börsenwert ist unter die Marke von 4 Billionen Dollar gerutscht. Die Frage, die Anleger heute googeln, lautet deshalb nicht nur „Wie fallen die Zahlen aus?“, sondern: Welche Nvidia Aktie Prognose gilt nach dieser Woche noch?