Die NVIDIA Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) notierte am Dienstag um 13:03 Uhr New Yorker Zeit (19:03 Uhr MEZ) an der Nasdaq bei 153,57 Dollar und damit 1,65 Prozent im Minus. Wenige Stunden vor den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal liegt die Messlatte hoch: Der Konsens erwartet laut Bloomberg-Daten 109,15 Mrd. Dollar Umsatz, UBS sogar einen Ausblick auf das Schlussquartal von rund 130 Mrd. Dollar. Für die NVIDIA Aktienprognose der Analysten ist die Nacht ein Stresstest – gleich mehrere Häuser haben ihre Kursziele in den vergangenen Tagen gekappt.
NVIDIA Aktie Prognose: Analysten erwarten 109 Mrd. Dollar Umsatz und kappen reihenweise Kursziele – reicht Kress ein 130-Milliarden-Ausblick?
Vor den Zahlen zum dritten Quartal rechnet der Konsens mit 109 Mrd. Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie, UBS hält einen Ausblick um 130 Mrd. Dollar für möglich. Zugleich kürzen UBS, Seaport und weitere Häuser ihre Kursziele. Was Konsens, Kursziel-Spanne, Optionsmarkt und die Szenarien der Analysten für die NVIDIA Aktie bedeuten.
Es ist das erste Quartal, das Interimschefin Colette Kress präsentiert. Und es fällt in eine Woche, in der die Wall Street ihre Erwartungen an NVIDIA so stark umgebaut hat wie selten zuvor: Die Gewinnschätzungen bleiben hoch, die Bewertungsmultiplikatoren schrumpfen. Diese NVIDIA Aktie Prognose ordnet ein, was der Konsens konkret erwartet, wie weit die Kursziele inzwischen auseinanderliegen und welche Szenarien Analysten und Optionsmarkt für die Zahlen-Nacht zeichnen.
Der Auslöser
Was ist bei NVIDIA passiert – und warum wackeln die Kursziele?
Seit dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang am 12. November führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern kommissarisch. Am Dienstag kam neue Bewegung in die Führungsfrage: Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ ist Huang offen für eine Rückkehr. In einer Stellungnahme erklärte er, er würde es als Ehre betrachten, „to answer these calls and return as CEO“ – sofern der Verwaltungsrat dies im Interesse der Aktionäre sehe. Die Aktie erholte sich daraufhin zeitweise von einem Minus von mehr als 3 Prozent. Nach einem CNBC-Bericht plant der Verwaltungsrat allerdings nicht, Huang zurückzuholen.
Parallel arbeiten die Analysten ihre Modelle ab. UBS-Analyst Timothy Arcuri senkte das Kursziel von 300 auf 240 Dollar und kappte seine Umsatzschätzung für das Kalenderjahr 2028 um rund 10 Prozent auf 885 Mrd. Dollar, die Gewinnschätzung je Aktie von 22,08 auf 20,01 Dollar. Am Kaufvotum hält er fest. Seaport Research bestätigte das Verkaufsvotum und senkte das Ziel von 180 auf 130 Dollar. Morgan Stanley strich seine Rechenzentrumsschätzungen für 2027 und 2028 um etwa 10 Prozent zusammen, nennt die neuen Zahlen aber selbst „overly conservative“.
Konsens Q3: 109 Mrd. Dollar
Bloomberg-Konsens 109,15 Mrd. Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie; NVIDIA selbst hatte 108 Mrd. Dollar plus/minus 2 Prozent angekündigt.
Der Ausblick zählt mehr als das Quartal
Für das vierte Quartal liegt die Erwartung laut UBS bei rund 125 Mrd. Dollar, UBS selbst rechnet mit rund 130 Mrd. Dollar.
Kursziele fallen, Votum bleibt überwiegend positiv
Laut TipRanks 27 Kauf- und 11 Halte-Empfehlungen, Ø-Kursziel 235,35 Dollar. Die Spanne reicht von 130 Dollar (Seaport) bis 515 Dollar.
Optionsmarkt: plus/minus 8,5 Prozent
Laut Susquehanna-Berechnungen preisen Optionen eine Bewegung von rund 8,5 Prozent ein, etwa doppelt so viel wie im Schnitt der vergangenen acht Quartale.
Geschäftsmodell
Womit verdient NVIDIA sein Geld?
NVIDIA entwickelt Grafikprozessoren, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren und KI-Anwendungen; gefertigt wird bei Auftragsfertigern. Das Rechenzentrumsgeschäft ist der Motor: Im Geschäftsjahr 2026 (bis Ende Januar) setzte es laut OANDA 193,74 Mrd. Dollar um und steht inzwischen für knapp 90 Prozent der Erlöse. Allein die Netzwerksparte kam auf 31,38 Mrd. Dollar. Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wuchs der Konzernumsatz um 106 Prozent auf 96,2 Mrd. Dollar, der Nettogewinn lag bei 59,7 Mrd. Dollar.
Zahlen und Unternehmensprognose
Was erwarten Analysten von den NVIDIA-Zahlen?
NVIDIA hat für das dritte Quartal 108 Mrd. Dollar Umsatz (plus/minus 2 Prozent) und eine Bruttomarge von 74 Prozent in Aussicht gestellt – ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China.
Der Bloomberg-Konsens liegt bei 109,15 Mrd. Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie, ein Jahr zuvor waren es 57 Mrd. Dollar und 1,30 Dollar. LSEG nennt nahezu identische 109,1 Mrd. Dollar. Auf das Rechenzentrum sollen laut Bloomberg-Daten 101,85 Mrd. Dollar entfallen. UBS rechnet mit einem Umsatz von 111 bis 112 Mrd. Dollar, also 3 bis 4 Mrd. Dollar über dem Ausblick. Die sogenannte Flüsterschätzung für den Gewinn je Aktie liegt laut Earnings Whispers bei 2,60 Dollar – ein Hinweis darauf, dass ein bloßes Erreichen des Konsenses kaum genügen dürfte.
Entscheidend wird der Blick nach vorn. Für das vierte Quartal liegt die Markterwartung laut UBS bei rund 125 Mrd. Dollar, Arcuri hält rund 130 Mrd. Dollar für realistisch. Die Bruttomarge dürfte wegen höherer Speicherkosten auf 71 bis 72 Prozent sinken, das hat NVIDIA bereits signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2028 hatte das Management zuletzt ein Wachstum von rund 70 Prozent skizziert. Laut Morgan Stanley hat NVIDIA zudem Liefer- und Kapazitätszusagen über 92 Mrd. Dollar für den Rest des laufenden Geschäftsjahres und 87 Mrd. Dollar für 2028 eingegangen.
|Kennzahl
|Unternehmensprognose
|Konsens
|Kommentar
|Umsatz Q3 GJ 2027
|108 Mrd. USD ±2 %
|109,15 Mrd. USD
|UBS erwartet 111–112 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie Q3
|–
|2,47 USD
|Vorjahr 1,30 USD
|Umsatz Q4 GJ 2027 (Ausblick)
|folgt heute
|rund 125 Mrd. USD
|UBS: rund 130 Mrd. USD
|Bruttomarge Q4
|71–72 % signalisiert
|–
|Q3-Ausblick 74,0 %
|Umsatz GJ 2027
|–
|411,73 Mrd. USD
|Spanne 390,2–426,9 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie GJ 2027
|–
|9,32 USD
|KGV rund 16,5
|Umsatz GJ 2028
|rund +70 % Wachstum skizziert
|687,90 Mrd. USD
|–
|Gewinn je Aktie GJ 2028
|–
|15,83 USD
|KGV rund 9,7
Geschäftsjahr endet Ende Januar (GJ 2027 = Feb. 2026 bis Jan. 2027). Jahreswerte: S&P Global via stockanalysis.com, Stand 13.11.2026, vor den jüngsten Kürzungen. KGV eigene Rechnung mit 153,57 USD.
Quelle: NVIDIA, Bloomberg via Yahoo Finance, UBS via Investing.com/TipRanks, S&P Global via stockanalysis.com, eigene Rechnung
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der NVIDIA Aktie zu?
Das Bild ist zweigeteilt. Laut TipRanks stehen 27 Kauf- und 11 Halte-Empfehlungen zu Buche, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 235,35 Dollar – rund 53 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die älteren Daten von S&P Global (Stand 13. November) zeigen 61 Analysten, davon 47 mit Kaufvotum und 14 mit Halten, bei einem Durchschnittsziel von 279,63 Dollar und einem Höchstziel von 515 Dollar. Bemerkenswert ist die Verschiebung: Im Oktober zählte S&P noch zwei Halte-Empfehlungen, im November bereits 14.
Die jüngsten Änderungen zeigen eine klare Richtung: Die Häuser bleiben überwiegend positiv, verlangen aber deutlich niedrigere Bewertungen. UBS begründet das neue Ziel von 240 Dollar mit dem 12-fachen Gewinn für 2028 statt zuvor dem 14-fachen. HSBC stufte bereits am 13. November auf „Hold“ ab und senkte das Ziel von 365 auf 170 Dollar, Bernstein ging auf „Market Perform“ und halbierte das Ziel auf 200 Dollar. Seaport sieht mit 130 Dollar das niedrigste Ziel und verweist auf Risiken für das Asiengeschäft, nachlassende Nachfrage bei sogenannten Neoclouds und mögliche weitere interne Unruhe.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|UBS (Timothy Arcuri)
|Buy
|300 → 240
|16.11.2026
|Investing.com, TipRanks
|Seaport Research
|Sell
|180 → 130
|17.11.2026 (gemeldet)
|TheFly/TipRanks
|TD Cowen
|Buy
|275 → 200
|November 2026
|TheFly/TipRanks
|Mizuho (Vijay Rakesh)
|Outperform
|250 → 220
|November 2026
|Investing.com, BigGo
|Barclays
|Overweight
|275 → 210
|November 2026
|BigGo
|Bernstein (Stacy Rasgon)
|Market Perform (zuvor Outperform)
|400 → 200
|13.11.2026
|stockanalysis.com
|HSBC (Frank Lee)
|Hold (zuvor Buy)
|365 → 170
|13.11.2026
|stockanalysis.com, TheFly
Kursziele in US-Dollar. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Investing.com, TipRanks/TheFly, stockanalysis.com, BigGo Finance
Bewertung
Ist die NVIDIA Aktie im Branchenvergleich günstig?
Auf Basis der Konsensschätzungen kommt die NVIDIA Aktie auf ein KGV von rund 16,5 für das laufende und rund 9,7 für das kommende Geschäftsjahr. Der Börsenwert liegt bei rund 3,7 Billionen Dollar. Nach Rechnung von BofA-Analyst Vivek Arya notiert NVIDIA beim Vorwärts-KGV auf einem Mehrjahrzehnte-Tief und rund 36 Prozent unter Broadcom. Die niedrige Bewertung spiegelt allerdings weniger die Nachfrage als die Unsicherheit: Der Markt preist offenbar ein, dass die Gewinne um 2028 ihren Gipfel erreichen könnten – UBS nennt diese Annahme „very harsh“.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur NVIDIA Aktie Prognose?
Charttechnisch steht die Aktie an einer wichtigen Stelle. Laut einer Analyse von stock3 vom 12. November verlaufen die 50-, 100- und 200-Tage-Linien bei rund 217, 213 und 204 Dollar – alle fallend und weit über dem aktuellen Kurs. Das Jahrestief vom März bei 164,27 Dollar ist inzwischen unterschritten, Yahoo Finance weist ein 52-Wochen-Tief von 148,80 Dollar aus. Als nächste Unterstützungen nennt stock3 das Hoch vom Januar 2025 bei 153,13 Dollar, um das die Aktie gerade pendelt, und die runde Marke von 150 Dollar. Nach oben bilden 164 bis 166 Dollar sowie die Kurslücke zwischen rund 180 und 187 Dollar Widerstände. Das Rekordhoch von Anfang Oktober liegt bei 243,37 Dollar.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche NVIDIA Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Erwartungen der genannten Häuser und die vom Optionsmarkt eingepreiste Bandbreite ein. Laut Susquehanna, über die Reuters berichtet, entspricht die erwartete Bewegung von 8,5 Prozent rund 335 Mrd. Dollar Börsenwert; nach den vorigen Zahlen hatte die Aktie 8,74 Prozent gewonnen.
|Szenario
|Was laut Analysten passieren müsste
|Kursziel Dritter
|Optionsmarkt-Bandbreite
|Bull-Case
|Umsatz 111–112 Mrd. USD, Q4-Ausblick um 130 Mrd. USD, Rubin-Hochlauf als Treiber (UBS)
|240 USD (UBS)
|bis rund 166,60 USD
|Base-Case
|Zahlen leicht über Konsens, Ausblick nahe 125 Mrd. USD, Führungsfrage offen
|200 USD (Bernstein, TD Cowen)
|um 153,57 USD
|Bear-Case
|Schwäche in Asien, nachlassende Neocloud-Nachfrage, weitere interne Unruhe (Seaport)
|130 USD (Seaport)
|bis rund 140,50 USD
Rechnerische Bandbreite: 153,57 USD plus/minus 8,5 % = rund 140,50 bis 166,60 USD (eigene Rechnung auf Basis der Susquehanna-Angabe). Zuordnung nach Höhe der Kursziele, Begründungen sinngemäß nach den Quellen.
Quelle: UBS via Investing.com/TipRanks, Seaport via TheFly/TipRanks, Bernstein/TD Cowen, Susquehanna via Reuters, eigene Rechnung
Termine
Was Anleger bei der NVIDIA Aktie jetzt beobachten
17.11.2026, nach US-Börsenschluss: Zahlen zum dritten Quartal, Telefonkonferenz um 17 Uhr New Yorker Zeit (23 Uhr MEZ) mit Colette Kress.
Q4-Ausblick und Marge: Liegt die Umsatzprognose näher an 125 oder an 130 Mrd. Dollar?
Führungsfrage: Äußert sich der Verwaltungsrat zur CEO-Suche oder zu Huangs Angebot?
8./9.12.2026: Zinsentscheid der US-Notenbank.
Ende Februar 2027 (voraussichtlich): Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr.
FAQ
Häufige Fragen zur NVIDIA Aktienprognose
Wie lautet die NVIDIA Aktienprognose der Analysten?
Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 235,35 Dollar, bei 27 Kauf- und 11 Halte-Empfehlungen. S&P Global nannte am 13. November ein Durchschnittsziel von 279,63 Dollar. Die Spanne reicht von 130 Dollar (Seaport) bis 515 Dollar.
Was erwarten Analysten von den NVIDIA-Zahlen?
Rund 109 Mrd. Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie für das dritte Quartal. Für den Ausblick auf das vierte Quartal gelten rund 125 Mrd. Dollar als Erwartung, UBS rechnet mit rund 130 Mrd. Dollar.
Wie stark könnte sich die NVIDIA Aktie nach den Zahlen bewegen?
Der Optionsmarkt preist laut Susquehanna rund 8,5 Prozent in beide Richtungen ein. Das ist eine Markterwartung, keine Prognose.
Welches Kursziel hat UBS für die NVIDIA Aktie?
UBS-Analyst Timothy Arcuri senkte das Kursziel am 16. November von 300 auf 240 Dollar und bestätigte sein Kaufvotum.
Was erwarten Analysten für die NVIDIA Aktie 2027?
Laut S&P Global (Stand 13. November) im Geschäftsjahr 2027 rund 411,7 Mrd. Dollar Umsatz und 9,32 Dollar Gewinn je Aktie, im Geschäftsjahr 2028 rund 687,9 Mrd. Dollar und 15,83 Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Analystenurteile sind Einschätzungen Dritter (Haus, Datum, Quelle wie in der Tabelle angegeben), insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 240 Dollar von UBS vom 16.11.2026. Offenlegungen der Quellen: UBS, Seaport, TD Cowen, Mizuho, Barclays, Bernstein, HSBC. aktiencheck.de gibt sie unverändert weiter und macht sie sich nicht zu eigen.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 240,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Timothy Arcuri), Buy, Kursziel 240 USD vom 16.11.2026, 11:39 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:39 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Timothy Arcuri), Buy, Kursziel 240 USD.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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