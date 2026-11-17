Wie lautet die NVIDIA Aktienprognose der Analysten?

Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 235,35 Dollar, bei 27 Kauf- und 11 Halte-Empfehlungen. S&P Global nannte am 13. November ein Durchschnittsziel von 279,63 Dollar. Die Spanne reicht von 130 Dollar (Seaport) bis 515 Dollar.

Was erwarten Analysten von den NVIDIA-Zahlen?

Rund 109 Mrd. Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie für das dritte Quartal. Für den Ausblick auf das vierte Quartal gelten rund 125 Mrd. Dollar als Erwartung, UBS rechnet mit rund 130 Mrd. Dollar.

Wie stark könnte sich die NVIDIA Aktie nach den Zahlen bewegen?

Der Optionsmarkt preist laut Susquehanna rund 8,5 Prozent in beide Richtungen ein. Das ist eine Markterwartung, keine Prognose.

Welches Kursziel hat UBS für die NVIDIA Aktie?

UBS-Analyst Timothy Arcuri senkte das Kursziel am 16. November von 300 auf 240 Dollar und bestätigte sein Kaufvotum.

Was erwarten Analysten für die NVIDIA Aktie 2027?

Laut S&P Global (Stand 13. November) im Geschäftsjahr 2027 rund 411,7 Mrd. Dollar Umsatz und 9,32 Dollar Gewinn je Aktie, im Geschäftsjahr 2028 rund 687,9 Mrd. Dollar und 15,83 Dollar.