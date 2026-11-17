Vor sechs Wochen war sie das wertvollste Unternehmen der Welt, heute ist sie der Patient der Wall Street: Die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) hat seit dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang rund 410 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Am Montag schloss sie an der Nasdaq bei 156,10 Dollar - so tief wie seit mehr als einem Jahr nicht. Und ausgerechnet jetzt, mitten im Sturm, muss der Konzern heute Abend seine Bücher öffnen.
Unsere NVIDIA-Aktie Prognose trennt deshalb zwei Fragen, die der Markt gerade gern vermischt: Was passiert kurzfristig rund um die Quartalszahlen und im Chart? Und was sagen die fundamentalen Zahlen über die mittel- bis langfristige Perspektive der NVIDIA-Aktie?