Am 12. November teilte Nvidia der US-Börsenaufsicht mit, dass Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung zurücktritt. Einen Grund nannte das Unternehmen nicht. Colette Kress, seit 2013 Finanzchefin, führt Nvidia seither interimistisch und bleibt zugleich CFO; den Vorsitz im Verwaltungsrat übernahm Harvey C. Jones. Die Suche nach einem dauerhaften Chef läuft, der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet.

Die Börse hasst nichts so sehr wie ein Vakuum an der Spitze – erst recht bei einem Konzern, dessen Strategie, Produktzyklus und Kundenbeziehungen über drei Jahrzehnte untrennbar mit einem Gesicht verbunden waren. Anfang Oktober war Nvidia nach Reuters-Daten noch rund 5,8 Billionen Dollar wert, am vergangenen Freitag nur noch etwa 3,9 Billionen.

Hinzu kommen zwei Belastungen von außen. Das US-Handelsministerium hat am Montag eine Lizenzpflicht für Exporte fortschrittlicher KI-Chips an Rechenzentren in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien und Brasilien erlassen, außerdem für Rechenzentren weltweit, die chinesischen Unternehmen in großem Umfang Rechenkapazität bereitstellen. Und an den Terminmärkten wird für Dezember eine Zinserhöhung der Fed eingepreist – Gift für hoch bewertete Wachstumswerte.