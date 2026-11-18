Wie hat Nvidia im dritten Quartal abgeschnitten?

Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,68 Dollar über den erwarteten rund 2,47 Dollar.

Welche Prognose gibt Nvidia selbst ab?

Für das vierte Quartal erwartet Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) und eine Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent.

Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?

Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 232,33 Dollar, die Spanne reicht von 130 bis 345 Dollar. 26 von 39 Analysten raten zum Kauf.

Warum ist die Nvidia Aktie so stark gefallen?

Seit dem Rekordhoch im Oktober belasteten Sorgen um den KI-Investitionszyklus, neue Exportregeln und zuletzt der Rücktritt von Jensen Huang.

Wer führt Nvidia jetzt?

Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise. Der Verwaltungsrat sucht intern und extern nach einem neuen Chef und schließt eine Rückkehr Huangs aus.