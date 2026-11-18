Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) hat ihre wichtigste Nacht des Jahres hinter sich – und die Zahlen fallen besser aus, als viele Skeptiker befürchtet hatten. Nach US-Börsenschluss meldete der KI-Chipkonzern einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar und stellte für das laufende Quartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Aktie, die den regulären Handel mit 155,46 Dollar und einem Minus von 0,44 Prozent beendet hatte, sprang nachbörslich zeitweise um rund 5 Prozent auf 163,25 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut TipRanks bei 232,33 Dollar – fast 50 Prozent über dem Schlusskurs. Doch wie belastbar ist diese Nvidia Aktienprognose nach dem Rücktritt von Gründer Jensen Huang?
Nvidia Aktie Prognose: 130-Milliarden-Ausblick schlägt den Konsens, Analysten sehen im Schnitt 232 Dollar – reicht das ohne Huang für die Wende?
Nvidia übertrifft mit 115,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz die Erwartungen und stellt für das laufende Quartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Nachbörslich springt die Aktie um bis zu 5 Prozent, doch viele Häuser hatten ihre Kursziele zuvor kräftig gekappt. Die große Nvidia Aktienprognose: Zahlen, Konsens, Kursziele und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- ISIN
- US67066G1040
- Ticker
- NVDA (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones
- Rekordhoch
- 243,67 $ (06.10.2026)
- Interims-CEO
- Colette Kress (zugleich Finanzchefin)
- Dividende
- 0,25 $ je Aktie, Zahltag 23.12.2026
Stand: 17.11.2026, Nasdaq-Schluss 16:00 Uhr New York (22:00 Uhr MEZ)
Erwartungen übertroffen
Umsatz 115,8 Mrd. Dollar statt rund 109 Mrd. erwartet, bereinigter Gewinn je Aktie 2,68 Dollar statt rund 2,47 Dollar.
Starker Ausblick
Für das vierte Quartal peilt Nvidia 130 Mrd. Dollar Umsatz an, der Konsens lag bei rund 125 Mrd. Dollar.
Führungsfrage bleibt offen
Der Verwaltungsrat schließt eine Rückkehr von Jensen Huang aus, die Suche nach einem neuen Chef läuft.
Kursziele zuvor gekappt
Evercore, Stifel, Bernstein, UBS und Mizuho hatten ihre Ziele in den Tagen vor den Zahlen teils drastisch gesenkt.
Der Auslöser
Was ist bei der Nvidia Aktie in der Nacht passiert?
Die Ausgangslage war angespannt wie selten. Seit dem Rekordhoch von 243,67 Dollar am 6. Oktober hatte die Nvidia Aktie mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren. Am 12. November trat Jensen Huang als Vorstandschef zurück, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern seither übergangsweise. In der Woche vor den Zahlen folgten Abstufungen und Kurszielsenkungen in Serie. Am Dienstagabend lieferte Kress dann ihren ersten Quartalsbericht als Interimschefin – und übertraf die Erwartungen auf breiter Front.
Überschattet wurde der Abend von der Führungsfrage. Verwaltungsratschef Harvey Jones machte im Analystengespräch klar, dass das Gremium Huang nicht wieder einsetzen will, und begründete dies mit einem Verhalten, das nicht mit dem Verhaltenskodex vereinbar sei. Für die Suche nach einem neuen Chef wurde die Personalberatung Heidrick & Struggles beauftragt; geprüft werden interne wie externe Kandidaten. Zusätzlich richtete der Verwaltungsrat einen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrollen ein. In Asien griffen Anleger am Mittwochmorgen bei Chipwerten wie Samsung und SK Hynix zu, wenngleich der nachbörsliche Aufschlag der Nvidia Aktie im Verlauf der Nacht schrumpfte: Laut einem ABC-Liveblog lag er gegen 23:30 Uhr MEZ bei rund 3,3 Prozent, zwischenzeitlich nur noch bei etwa 1,5 Prozent.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Nvidia sein Geld?
Nvidia entwickelt Grafik- und KI-Beschleuniger, die vor allem in Rechenzentren für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle eingesetzt werden. Dazu kommen Netzwerktechnik, Software wie die Programmierplattform CUDA sowie komplette Serversysteme. Die Fertigung übernehmen Auftragshersteller, allen voran TSMC. Mit einem Data-Center-Anteil von mehr als 90 Prozent am Umsatz hängt das Geschäft heute fast vollständig an den Investitionsbudgets der großen Cloud-Anbieter, KI-Labore und neuer Rechenzentrumsbetreiber.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Nvidia für das laufende Quartal ab?
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 25. Oktober 2026) steigerte Nvidia den Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, 20 Prozent mehr als im Vorquartal. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden Dollar. Die bereinigte Bruttomarge lag bei 74,9 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,68 Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit rund 108,8 bis 109,0 Milliarden Dollar Umsatz und 2,47 bis 2,48 Dollar je Aktie gerechnet.
Die Unternehmensprognose für das vierte Quartal sieht einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar plus/minus 3 Prozent vor. Darin ist eine zusätzliche Kalenderwoche enthalten, Data-Center-Umsätze aus China sind nicht eingerechnet. Die Bruttomarge soll auf 71 bis 72 Prozent zurückgehen. Laut dem Liveblog von Kiplinger hob Kress außerdem das Ziel für das jährliche Umsatzwachstum von 70 auf 75 Prozent an; auf welches Geschäftsjahr sich das bezieht, wird in den Quellen unterschiedlich dargestellt. Die Abnahmeverpflichtungen gegenüber Zulieferern stiegen auf 390 Milliarden Dollar. Den Aktionären stellt Nvidia ein um 150 Milliarden Dollar aufgestocktes Rückkaufprogramm in Aussicht; im dritten Quartal flossen über Rückkäufe und Dividende 28,1 Milliarden Dollar zurück.
|Kennzahl
|Ist / Ausblick
|Konsens
|Umsatz Q3 GJ 2027
|115,8 Mrd. $
|rund 108,8–109,0 Mrd. $
|Umsatz Q4 GJ 2027 (Ausblick)
|130 Mrd. $ ±3 %
|rund 125 Mrd. $
|Gewinn je Aktie Q3 (bereinigt)
|2,68 $
|2,47–2,48 $
|Umsatz GJ 2027
|–
|411,7 Mrd. $
|Gewinn je Aktie GJ 2027
|–
|9,32 $
|Gewinn je Aktie GJ 2028
|–
|15,93 $
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Konsens für das Gesamtjahr vor den Zahlen erhoben, Anhebungen sind wahrscheinlich. GJ endet Ende Januar.
Quelle: Nvidia (8-K, 17.11.2026); stockanalysis.com/S&P Global (13.11.2026); tikr.com (12.11.2026); Kiplinger, TipRanks
Die Analysten
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Das Lager der Analysten ist nach wie vor mehrheitlich positiv, aber deutlich vorsichtiger als noch im Sommer. Laut TipRanks raten 26 Experten zum Kauf, zwölf zum Halten und einer zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 232,33 Dollar, die Spanne reicht von 130 bis 345 Dollar. Der Datendienst stockanalysis.com, der auf S&P Global zurückgreift und auch ältere Ziele berücksichtigt, kommt bei 61 Analysten auf durchschnittlich 279,63 Dollar. Der Unterschied zeigt, wie stark die Kursziele in den vergangenen Wochen gefallen sind.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Goldman Sachs
|Buy (bestätigt)
|220 $
|17.11.2026
|Investing.com
|Wedbush (D. Ives)
|Outperform
|225 $
|18.11.2026
|TipRanks
|Jefferies
|k. A.
|250 $ (zuvor 300 $)
|18.11.2026
|Tokenpost
|Rosenblatt (K. Cassidy)
|Buy
|300 $ (zuvor 390 $)
|13.11.2026
|stockanalysis.com
|Stifel (C. Roy)
|Buy
|205 $ (zuvor 315 $)
|13.11.2026
|stockanalysis.com
|Bernstein (S. Rasgon)
|Market Perform
|200 $ (zuvor 400 $)
|12.–17.11.2026
|TipRanks, tikr.com
|Evercore ISI (M. Lipacis)
|In Line
|186 $ (zuvor 465 $)
|12.11.2026
|Yahoo Finance
|HSBC (F. Lee)
|Hold
|170 $
|13.11.2026
|stockanalysis.com
Einstufungen und Kursziele Dritter. Datierung der Bernstein-Abstufung in den Quellen uneinheitlich (12.–17.11.). Jefferies: Zeitpunkt vor oder nach den Zahlen unklar.
Quelle: Investing.com, TipRanks, Tokenpost, Yahoo Finance, tikr.com, stockanalysis.com
Auffällig ist: Eine Welle von Kurszielerhöhungen nach den Zahlen war bis zum frühen Mittwochmorgen noch nicht belegt. Goldman Sachs bestätigte die Kaufempfehlung mit 220 Dollar und verwies auf die höheren Wachstumsziele, Dan Ives blieb bei 225 Dollar und bezeichnete die Lage als offen. Morningstar-Analyst Brian Colello sprach laut ABC von „peak uncertainty“. Viele Häuser dürften ihre Modelle im Laufe des Tages anpassen – die Nvidia Aktie Prognose kann sich damit binnen Stunden verschieben.
Bewertung
Ist die Nvidia Aktie nach dem Absturz günstig bewertet?
Gemessen am Gewinn ist die Nvidia Aktie so niedrig bewertet wie seit Jahren nicht. Laut tikr.com lag das erwartete KGV am 11. November bei 14,3 – nahe dem Fünfjahrestief von 13,9 und weit unter dem Fünfjahresschnitt von 35,7. Auf Basis des Konsens-Gewinns für das Geschäftsjahr 2028 von 15,93 Dollar errechnet sich beim Schlusskurs von 155,46 Dollar sogar ein KGV von unter 10. Diese Bewertung spiegelt die Sorge wider, dass die Investitionswelle der KI-Rechenzentren ihren Höhepunkt überschreitet und die Führungskrise strategische Entscheidungen verzögert.
|Kennzahl
|Wert
|Erwartetes KGV (12 Monate)
|14,3
|Fünfjahresschnitt erwartetes KGV
|35,7
|KGV nachlaufend
|19,4
|KGV auf Konsens GJ 2028
|rund 9,8
KGV GJ 2028 selbst gerechnet auf Basis 155,46 $ und Konsens-EPS 15,93 $ (vor den Zahlen).
Quelle: tikr.com (11./12.11.2026); InvestingPro via Investing.com (17.11.2026)
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Nvidia Aktie?
Charttechnisch befindet sich die Nvidia Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Die 50-Tage-Linie lag Mitte November bei rund 216 Dollar und damit weit über dem aktuellen Kurs. Der Relative-Stärke-Index notierte am 12. November mit 25,8 im überverkauften Bereich – ein Zustand, aus dem heraus Gegenbewegungen häufig heftig ausfallen. Als wichtige Unterstützung gilt das jüngste Dreimonatstief bei 148,80 Dollar vom 13. November. Ein nachhaltiger Sprung über die Marke von 160 Dollar, die nachbörslich überwunden wurde, wäre ein erstes Signal der Stabilisierung; bis zur 50-Tage-Linie bleibt aber ein weiter Weg.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Nvidia Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten und Marktberichten
|Bull (Höchstziel TipRanks)
|345 $
|rund +122 %
|anhaltender KI-Investitionszyklus, Rückkäufe, niedrige Bewertung
|Base (Durchschnitt TipRanks)
|232,33 $
|rund +49 %
|Ausblick über Konsens, Margen auf hohem Niveau
|Bear (Tiefstziel TipRanks)
|130 $
|rund −16 %
|Führungskrise, sinkende Bruttomarge, Exportkontrollen
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 155,46 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026).
Quelle: TipRanks (Hoch, Tief, Durchschnitt), Stand 16./17.11.2026
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
18. November, 15:30 Uhr MEZ: US-Handelsstart – hält der nachbörsliche Aufschlag?
18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung
In den kommenden Tagen: angepasste Kursziele der Analysten nach den Zahlen
2. Dezember 2026: Dividenden-Stichtag (0,25 Dollar je Aktie, Zahltag 23. Dezember)
Offen: Ergebnis der Board-Untersuchung und Ernennung eines neuen Vorstandschefs
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie Prognose
Wie hat Nvidia im dritten Quartal abgeschnitten?
Der Umsatz stieg um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,68 Dollar über den erwarteten rund 2,47 Dollar.
Welche Prognose gibt Nvidia selbst ab?
Für das vierte Quartal erwartet Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 3 Prozent) und eine Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent.
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Laut TipRanks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 232,33 Dollar, die Spanne reicht von 130 bis 345 Dollar. 26 von 39 Analysten raten zum Kauf.
Warum ist die Nvidia Aktie so stark gefallen?
Seit dem Rekordhoch im Oktober belasteten Sorgen um den KI-Investitionszyklus, neue Exportregeln und zuletzt der Rücktritt von Jensen Huang.
Wer führt Nvidia jetzt?
Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise. Der Verwaltungsrat sucht intern und extern nach einem neuen Chef und schließt eine Rückkehr Huangs aus.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 220 Dollar von Goldman Sachs (17.11.2026, laut Investing.com) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von Goldman Sachs: Goldman Sachs Global Investment Research – Disclosures, ergänzend Goldman Sachs – European Policy.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 220,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Global Investment Research) vom 17.11.2026, 21:16 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 07:40 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 07:40 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Global Investment Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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