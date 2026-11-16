Bei Nvidia ist die Führungsfrage nach nur wenigen Tagen wieder offen. Wie die Financial Times berichtet, erwägt Firmengründer Jensen Huang eine Rückkehr an die Spitze des KI-Chipkonzerns, den er in der vergangenen Woche als CEO verlassen hatte. Unterstützer bauen öffentlich Druck auf den Verwaltungsrat auf – während die Nvidia-Aktie (Kürzel: NVDA, ISIN: US67066G1040) am Montag vor dem US-Handel erneut nachgab.
Nvidia-Aktie: Petition, Investorenbrief, Druck aus Washington – kommt Jensen Huang zurück?
Wenige Tage nach dem Rücktritt von Jensen Huang wächst der Druck auf den Nvidia-Verwaltungsrat. Laut Financial Times erwägt der Gründer eine Rückkehr, eine Petition zählt über 156.000 Unterstützer. Nvidia sucht offiziell einen Nachfolger – und legt am Dienstag die ersten Zahlen unter Interimschefin Colette Kress vor.
Was bisher geschah
Warum musste Jensen Huang überhaupt gehen?
Nvidia hatte in der Vorwoche mitgeteilt, dass der Verwaltungsrat den Rücktritt Huangs als President, CEO und Mitglied des Gremiums angenommen hat. Medienberichten zufolge ging es um private Beziehungen, die in den USA Sicherheitsbedenken auslösten; eine eigene Begründung nannte Nvidia in den vorliegenden Quellen nicht. Bereits am 8. November hatte der Konzern eine Untersuchung angekündigt, für die unabhängige Verwaltungsräte die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz mandatierten. Damals erklärte das Gremium, es gebe keinen Anlass zur Annahme, dass nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse verletzt worden seien.
Interimistisch führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen, sie behält zugleich ihre Rolle als CFO. Verwaltungsratschef Harvey Jones sprach Kress und dem Management das volle Vertrauen des Gremiums aus. Die Nvidia-Aktie verlor nach Angaben der Nachrichtenagentur AP am Tag der Bekanntgabe 4,3 Prozent und am Freitag weitere 2 Prozent.
Die neue Entwicklung
Wer drängt auf ein Comeback?
Laut Financial Times hat Huang mit Vertrauten über eine Rückkehr gesprochen. Ein Verbündeter stelle einen „Krisenstab“ aus Tech-Managern zusammen und wolle Unterstützung im Weißen Haus suchen; die Initiative habe Huangs Rückendeckung. Nvidia und ein Sprecher Huangs wollten sich gegenüber der Zeitung nicht äußern.
Petition „Stand with Jensen“
Ein offener Brief zählte laut Newsweek bis Sonntag mehr als 156.000 Unterschriften, darunter nach eigenen, unbestätigten Angaben über 7.500 Nvidia-Beschäftigte und über 82.700 Aktionäre. Auch Elon Musk kündigte an, zu unterschreiben.
Brief von Großinvestoren
Brad Gerstner (Altimeter) und Gavin Baker (Atreides) forderten den Verwaltungsrat auf, alle Optionen inklusive einer Rückkehr Huangs zu prüfen. Ihre Fonds hielten laut CNBC per Ende Juni zusammen rund 10,6 Millionen Nvidia-Aktien.
Druck aus Washington
US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Sonntag im Fernsehsender Fox, Nvidia brauche einen grundlegenden Umbau, und verlangte binnen zehn Tagen Antworten von Verwaltungsrat und externen Anwälten.
Offiziell läuft bei Nvidia die Nachfolgesuche: Man sei dabei, eine Personalberatung auszuwählen, und habe noch keine Kandidaten formell angesprochen, teilte der Konzern mit. Berücksichtigt würden interne wie externe Bewerber. Laut Financial Times soll der Verwaltungsrat Arm-Chef Rene Haas als möglichen Nachfolger angesprochen haben; Nvidia hat das nicht kommentiert.
Einordnung
Was bedeutet das für Anleger?
Für die Nvidia-Aktie fällt die Führungsdebatte in eine ohnehin entscheidende Woche. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor – erstmals unter Kress. Neben den Zahlen dürften Aussagen zur Führungsstruktur und zum Stand der internen Untersuchung im Fokus stehen. Der Markt reagiert bereits nervös: Am Montag gaben in Asien Halbleiterwerte wie TSMC deutlich nach, an der Tradegate notierte die Nvidia-Aktie am späten Vormittag rund 2 Prozent im Minus.
Ob ein Comeback realistisch ist, ist offen. Analyst Dan Ives (Yorkville Ives & Co.) sieht laut Newsweek keine Chance für eine Rückkehr Huangs als CEO. Governance-Experte Charles Elson äußerte sich ähnlich skeptisch.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Ist Jensen Huang zu Nvidia zurückgekehrt? Nein. Laut Financial Times erwägt er eine Rückkehr, offiziell sucht Nvidia einen Nachfolger. Interimschefin ist Colette Kress.
Wann legt Nvidia die nächsten Zahlen vor? Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss; die Telefonkonferenz ist für 17 Uhr New Yorker Zeit angesetzt.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Nvidia-Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Kürzel NVDA, die ISIN lautet US67066G1040.
Wer unterstützt eine Rückkehr Huangs? Unter anderem eine Online-Petition mit über 156.000 Unterschriften, Elon Musk sowie die Investoren Brad Gerstner und Gavin Baker.
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