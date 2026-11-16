Nvidia-Aktie: Petition, Investorenbrief, Druck aus Washington – kommt Jensen Huang zurück?

Für die Nvidia-Aktie fällt die Führungsdebatte in eine ohnehin entscheidende Woche. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor – erstmals unter Kress. Neben den Zahlen dürften Aussagen zur Führungsstruktur und zum Stand der internen Untersuchung im Fokus stehen. Der Markt reagiert bereits nervös: Am Montag gaben in Asien Halbleiterwerte wie TSMC deutlich nach, an der Tradegate notierte die Nvidia-Aktie am späten Vormittag rund 2 Prozent im Minus.

Ob ein Comeback realistisch ist, ist offen. Analyst Dan Ives (Yorkville Ives & Co.) sieht laut Newsweek keine Chance für eine Rückkehr Huangs als CEO. Governance-Experte Charles Elson äußerte sich ähnlich skeptisch.