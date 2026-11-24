Aktien des Tages NVDA aktien bullish Technologie

NVIDIA Aktie: Oppenheimer erwartet, dass die Konkurrenz weiter hinterherläuft

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 19:00 1 Min. Oppenheimer

Nach Jensen Huangs Rückkehr stuft Oppenheimer die NVIDIA-Aktie auf "outperform" hoch und setzt das Kursziel auf 250 US-Dollar.

Bild: NVIDIA Corp.

Der Analyst von Oppenheimer, Rick Schafer, hat die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) nach der Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von "perform" auf "outperform" hochgestuft und ein Kursziel von 250 US-Dollar genannt. Huangs Rückkehr sei "ein Gewinn für die KI und ein Gewinn für die Anleger", so Rick Schafer. Nach Einschätzung von Oppenheimer würden NVIDIAs integrierte Plattform und das hohe Innovationstempo dafür sorgen, dass die Wettbewerber "weiterhin hinterherlaufen müssten". Mit der Nachricht von Huangs Rückkehr falle zudem ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor weg. Der Analyst von Oppenheimer, Rick Schafer, bewertet die NVIDIA-Aktie nun mit "outperform" und setzt das Kursziel auf 250 US-Dollar. (Analyse vom 23.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.