Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) unter die Lupe.
NVIDIA Aktie: Operative Stärke trifft auf strategische Unsicherheit
NVIDIA verdoppelt den Quartalsumsatz auf 115,8 Milliarden USD, doch die offene Nachfolge von Jensen Huang dämpft laut Jens Klatt die Börsenreaktion.
In den vergangenen Wochen seien Halbleiterwerte und die Schwergewichte der jüngsten Tech-Rally spürbar unter Druck geraten. Anleger hätten begonnen, die Nachhaltigkeit des Booms rund um künstliche Intelligenz kritisch zu hinterfragen, da Inflation, hohe Zinsen und die massiven Kosten für den Ausbau der Recheninfrastruktur Sorgen geschürt hätten, die großen Cloud-Anbieter könnten ihre Ausgaben drosseln. Dies hätte weitreichende Folgen für den gesamten Technologiesektor. Der jüngste Quartalsbericht von NVIDIA habe jedoch Argumente geliefert, die sich kaum mit einem deutlichen Nachfragerückgang vereinbaren ließen: Rekordumsätze, ein florierendes Rechenzentrumsgeschäft und ein starker Ausblick würden von anhaltend hohem Bedarf an Rechenleistung zeugen. Dennoch sei die Marktreaktion überraschend verhalten ausgefallen, was laut Klatt vor allem auf die Unsicherheit rund um den überraschenden Rücktritt des langjährigen CEOs Jensen Huang zurückzuführen sei. Für die NVIDIA-Aktie ergebe sich somit ein ungewöhnliches Spannungsfeld aus beeindruckenden Geschäftszahlen und einer tiefgreifenden Führungskrise.
💡 3 Key Takeaways
Rekordquartal widerlege Nachfragesorgen: NVIDIA habe den Umsatz im Q3 FY2027 um 103% auf 115,8 Milliarden USD (Data Center: +110%) gesteigert und für das vierte Quartal einen Umsatz von 130 Milliarden USD (±3%) in Aussicht gestellt.
Exzellente Profitabilität und Cashflow: Der operative Gewinn sei auf 77,5 Milliarden USD (+115% YoY) gestiegen, bei einer Bruttomarge von 74,8%. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres habe das Unternehmen einen freien Cashflow von 113,7 Milliarden USD generiert.
CEO-Rücktritt als zentraler Risikofaktor: Der Rückzug von Jensen Huang im Zuge von Ermittlungen hinterlasse eine strategische Lücke, die der Markt trotz der starken Zahlen einpreise. Finanzchefin Colette Kress übernehme interimistisch, doch eine dauerhafte Nachfolge stehe bislang aus.
📊 Quartalszahlen: Beeindruckendes Wachstum im Segment für künstliche Intelligenz
Die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 ließen sich kaum als Zeichen einer Geschäftseintrübung interpretieren. NVIDIA untermauere operativ seine Vormachtstellung:
Umsatz und Data Center: Der Konzern habe einen Umsatz von 115,8 Milliarden USD erwirtschaftet, was einem Anstieg von 103% gegenüber dem Vorjahr und 20% gegenüber dem Vorquartal entspreche. Der größte Beitrag sei aus dem Data-Center-Segment gekommen, das 107,6 Milliarden USD (+110% YoY) beigesteuert habe. Dies verdeutliche eindrucksvoll das Ausmaß der anhaltenden Investitionen in Infrastrukturen für künstliche Intelligenz.
Profitabilität: Das operative Ergebnis habe 77,5 Milliarden USD erreicht, der Nettogewinn habe bei 65,3 Milliarden USD gelegen. Der Gewinn je Aktie (EPS) habe sich auf 2,70 USD belaufen. Mit einer Bruttomarge von 74,8% beweise NVIDIA, dass es das rasante Wachstum mit außergewöhnlich hoher Profitabilität verknüpfen könne.
Prognose und Produktpipeline: Für das vierte Quartal erwarte das Unternehmen einen weiteren Rekordumsatz von rund 130 Milliarden USD (±3%), selbst ohne Berücksichtigung von Umsätzen mit Rechenzentrumschips in China. Zudem habe NVIDIA mit der Auslieferung seiner neuen Vera-Rubin-NVL72-Systeme begonnen, um die Nachfrage nach Hochleistungsanwendungen für künstliche Intelligenz weiter zu bedienen.
💰 Finanzanalyse: Gigantische Cashflows und hohe Investitionskraft
Die größte Stärke von NVIDIA liege derzeit in der Fähigkeit, das Geschäftsmodell zu skalieren, ohne Margeneinbußen hinnehmen zu müssen:
Überproportionales Gewinnwachstum: Während der Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um 103% gestiegen sei, sei der operative Gewinn um 115% gewachsen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres sei der Umsatz auf 293,7 Milliarden USD geklettert (Vorjahr: 147,8 Mrd. USD), der operative Gewinn sei von 86,1 auf 194,8 Milliarden USD gesprungen.
Cashflow und Bilanz: Allein im dritten Quartal habe die operative Tätigkeit Barmittel in Höhe von 48,3 Milliarden USD generiert, der freie Cashflow (FCF) habe 43,8 Milliarden USD erreicht. Nach neun Monaten habe sich der FCF auf beachtliche 113,7 Milliarden USD summiert. NVIDIA finanziere seine Expansion somit primär aus eigenen Mitteln. Am Quartalsende habe der Konzern über 29,1 Milliarden USD an Barmitteln und 24,4 Milliarden USD an marktgängigen Wertpapieren verfügt, denen langfristige Schulden von 32,4 Milliarden USD gegenüberstünden.
F&E-Ausgaben: Die Forschungs- und Entwicklungskosten seien im dritten Quartal auf 7,5 Milliarden USD gestiegen (Vorjahr: 4,7 Mrd. USD) – ein Beleg dafür, dass NVIDIA massiv in neue Technologien investieren könne, während der Gewinn gleichzeitig noch schneller wachse.
🏛️ Der Fall Jensen Huang: Eine ernsthafte Führungskrise
Der Abgang von Jensen Huang stelle für die NVIDIA-Aktie eine weitaus gravierendere Zäsur dar als ein gewöhnlicher Chefwechsel:
Die Person Jensen Huang: Er habe das Unternehmen 33 Jahre lang gelenkt, die strategische Ausrichtung geprägt und sei das öffentliche Gesicht der Revolution rund um künstliche Intelligenz gewesen. Seine überraschende Demission habe den Markt verunsichert, zumal die Berichte über außereheliche Beziehungen und mögliche Verbindungen einer der betreffenden Personen zu chinesischen Nachrichtendiensten eine schwere Belastung darstellen würden.
Corporate Governance im Fokus: Auch wenn bislang keine Belege für den Verrat von Geschäftsgeheimnissen vorlägen, agiere NVIDIA in einem Sektor von höchster nationaler Sicherheitsrelevanz. Das Unternehmen müsse nun nicht nur eine Reputationskrise bewältigen, sondern auch Fragen zur internen Kontrolle auf höchster Managementebene beantworten.
Die Nachfolgefrage: CFO Colette Kress übernehme als Interim-CEO und sorge für operative Stabilität. Dennoch stehe eine dauerhafte Nachfolge bislang aus. Nach Einschätzung von Klatt würden weiterhin überzeugende Antworten des Managements auf die brennendsten Fragen der Analysten fehlen. Die künftige Führung müsse das Vertrauen von Kunden und Mitarbeitern erst neu aufbauen.
🏁 Fazit: NVIDIA-Aktie zwischen technologischer Dominanz und Führungswechsel
Der jüngste Quartalsbericht zeige eindrucksvoll, dass NVIDIA weiterhin der wichtigste Infrastrukturlieferant für künstliche Intelligenz bleibe. Die Skalierbarkeit des Geschäfts, das gewaltige Cashflow-Potenzial und das technologische Ökosystem würden einen starken Burggraben gegenüber Wettbewerbern bilden. Doch die operative Stärke allein genüge den Finanzmärkten derzeit nicht, um die strategische Unsicherheit nach dem Rücktritt von Jensen Huang vollständig auszublenden. Für Anleger bedeute dies, dass bei der Bewertung der NVIDIA-Aktie nicht nur die enormen Wachstumsperspektiven, sondern auch die neu entstandenen Risiken im Bereich der Corporate Governance und der langfristigen Kundenbindung sorgfältig abgewogen werden müssten. Selbst ein außergewöhnlich starkes Unternehmen sei nicht zwingend zu jedem Preis ein Selbstläufer. (Analyse vom 19.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.