In den vergangenen Wochen seien Halbleiterwerte und die Schwergewichte der jüngsten Tech-Rally spürbar unter Druck geraten. Anleger hätten begonnen, die Nachhaltigkeit des Booms rund um künstliche Intelligenz kritisch zu hinterfragen, da Inflation, hohe Zinsen und die massiven Kosten für den Ausbau der Recheninfrastruktur Sorgen geschürt hätten, die großen Cloud-Anbieter könnten ihre Ausgaben drosseln. Dies hätte weitreichende Folgen für den gesamten Technologiesektor. Der jüngste Quartalsbericht von NVIDIA habe jedoch Argumente geliefert, die sich kaum mit einem deutlichen Nachfragerückgang vereinbaren ließen: Rekordumsätze, ein florierendes Rechenzentrumsgeschäft und ein starker Ausblick würden von anhaltend hohem Bedarf an Rechenleistung zeugen. Dennoch sei die Marktreaktion überraschend verhalten ausgefallen, was laut Klatt vor allem auf die Unsicherheit rund um den überraschenden Rücktritt des langjährigen CEOs Jensen Huang zurückzuführen sei. Für die NVIDIA-Aktie ergebe sich somit ein ungewöhnliches Spannungsfeld aus beeindruckenden Geschäftszahlen und einer tiefgreifenden Führungskrise.