Der Auslöser sitzt nicht in der Bilanz, sondern im Vorstandsbüro. Am 12. November trat Gründer Jensen Huang als Chef zurück. Interimsweise führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern, der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet und erklärt, Huang nicht zurückholen zu wollen. Über die Hintergründe kursieren in den Medien unterschiedliche, unbewiesene Darstellungen; belegt ist nur, was Nvidia selbst und mehrere Quellen übereinstimmend berichten.

Hinzu kommt Druck von außen. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta sagte im Fernsehen, sein Büro prüfe Aspekte des Falls, es seien „rote Flaggen" aufgetaucht. Nach Medienberichten stellte seine Behörde Nvidia bereits am 19. November eine Vorladung zu, in der es darum geht, ob Spitzenchips oder vertrauliche Technik nach China gelangten und ob Anleger irregeführt wurden. Ein Gesetzesverstoß ist bislang nicht festgestellt.