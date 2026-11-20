Vor wenigen Wochen war sie das wertvollste Unternehmen der Welt, jetzt steht die Nvidia-Aktie (Handelssymbol NVDA, ISIN US67066G1040) in der Rangliste der größten US-Konzerne nur noch auf Platz vier. Am Freitag fällt das Papier im US-Handel zeitweise um rund 4 bis 6 Prozent auf etwa 137 bis 139 Dollar und markiert ein neues 52-Wochen-Tief. Es ist ein Absturz, der weit über die Zahlen hinausgeht.
Nvidia-Aktie: Neues Jahrestief und Platz 4 hinter Alphabet – wer stoppt den Absturz?
Die Nvidia-Aktie rutscht am Freitag auf ein neues 52-Wochen-Tief und fällt im Börsenwert hinter Alphabet. Seit Ende Oktober hat sie rund ein Drittel verloren.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Interims-CEO
- Colette Kress (Finanzchefin)
- Dividende
- 0,25 USD je Aktie, Stichtag 2.12.2026
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 19.11.2026
Dabei lieferte der KI-Pionier erst am 17. November ab: Der Umsatz im dritten Geschäftsquartal sprang auf 115,8 Milliarden Dollar, gut doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, für das vierte Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Die Börse honoriert das nicht. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 145,98 Dollar, seit dem 29. Oktober, als sie noch 213,66 Dollar kostete, summiert sich das Minus auf rund 32 Prozent. Am Freitag steuert sie laut Marktberichten auf die siebte Verlustsitzung in Folge zu.
Warum fällt die Nvidia-Aktie trotz Rekordzahlen? Es geht um Vertrauen.
Der Auslöser sitzt nicht in der Bilanz, sondern im Vorstandsbüro. Am 12. November trat Gründer Jensen Huang als Chef zurück. Interimsweise führt Finanzchefin Colette Kress den Konzern, der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet und erklärt, Huang nicht zurückholen zu wollen. Über die Hintergründe kursieren in den Medien unterschiedliche, unbewiesene Darstellungen; belegt ist nur, was Nvidia selbst und mehrere Quellen übereinstimmend berichten.
Hinzu kommt Druck von außen. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta sagte im Fernsehen, sein Büro prüfe Aspekte des Falls, es seien „rote Flaggen" aufgetaucht. Nach Medienberichten stellte seine Behörde Nvidia bereits am 19. November eine Vorladung zu, in der es darum geht, ob Spitzenchips oder vertrauliche Technik nach China gelangten und ob Anleger irregeführt wurden. Ein Gesetzesverstoß ist bislang nicht festgestellt.
Berichten zufolge prüft auch die US-Börsenaufsicht SEC zivilrechtlich, ob Offenlegungen Anleger in die Irre führten. Zudem sollen Huang und der Nvidia-Chefjurist Anfang Dezember vor Ausschüssen des US-Kongresses aussagen. Beides ist bislang nur von einzelnen Medien gemeldet und sollte mit Vorsicht gelesen werden.
Wie weit hat Alphabet die Nvidia-Aktie überholt?
Im Oktober war Nvidia noch die Nummer eins unter den US-Konzernen, dann rutschte das Unternehmen hinter Apple und Microsoft, am Freitag zeitweise auch hinter Alphabet. Der Wechsel passt zum Marktbild: Anleger streuen ihre KI-Wetten und belohnen Konzerne, die Chips, Cloud und Software unter einem Dach bündeln. Alphabet steht an diesem Handelstag im Dow-Jones-Umfeld sogar im Plus, während Nvidia in dieselbe Tabelle als größter Verlierer eingeht.
Was sagen Analysten zum Nvidia-Kursziel und zur Bewertung?
Die Meinungen bleiben gespalten, aber überwiegend positiv. Wedbush bestätigte am 18. November das Votum „Outperform" und hob sein Kursziel von 275 auf 293 Dollar, Morgan Stanley bleibt bei „Overweight", kappte das Ziel aber von 267 auf 260 Dollar. Ventura-Research-Chef Vinit Bolinjkar verweist auf eine Bewertung von rund 20 Mal den Gewinn der vergangenen zwölf Monate und rund 13 Mal den erwarteten Gewinn; eine Korrektur sei nicht automatisch eine Kaufgelegenheit, solange Nachfolge und Ausblick ungeklärt seien. Das sind Einschätzungen Dritter, aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Empfehlung ab.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3
|115,8 Mrd. USD (+103 %)
|Rechenzentrumsumsatz Q3
|107,6 Mrd. USD
|Umsatzausblick Q4
|rund 130 Mrd. USD
|Schlusskurs 19.11.2026
|145,98 USD
|Kursverlust seit 29.10.2026
|rund 32 %
Quelle: NVIDIA-Mitteilung vom 17.11.2026; Marktberichte vom 20.11.2026
Wie geht es mit der Nvidia-Aktie weiter? Diese Termine zählen.
20. November: monatlicher Optionsverfall an den US-Börsen
Anfang Dezember: angekündigte Anhörungen im US-Kongress (Termin nicht exakt belegt)
2. Dezember: Dividenden-Stichtag, 0,25 Dollar je Aktie
offen: Benennung eines dauerhaften CEO
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum fällt die Nvidia-Aktie? Belastend wirken der Rücktritt von CEO Jensen Huang am 12. November, die laufende Untersuchung, Fragen zu Chipexporten nach China und ein schwacher KI-Sektor.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten? Wedbush nennt 293 Dollar, Morgan Stanley 260 Dollar; die Einschätzungen stammen von den Häusern, nicht von aktiencheck.de.
Wer führt Nvidia derzeit? Finanzchefin Colette Kress als Interims-CEO.
Hat Alphabet Nvidia überholt? Zeitweise ja: Am Freitag lag Nvidia im Börsenwert laut Marktberichten nur noch auf Platz vier der US-Konzerne, hinter Alphabet.
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