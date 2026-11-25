Vom Tagestief hat sie sich gelöst, im Minus bleibt sie trotzdem. Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVD, US-Handelssymbol: NVDA) schloss am Mittwoch 3,91 Prozent tiefer bei 149,30 Dollar und zählt weiter zu den Nasdaq100 Verlierern. Am Vormittag war der Kurs bis auf 141,17 Dollar gefallen.
Nvidia Aktie: Nasdaq100 Verlierer schließt bei 149 Dollar – jetzt belastet die Schuldenangst
Die Nvidia Aktie bleibt Nasdaq100 Verlierer: Der KI-Chipkonzern schließt 3,91 Prozent tiefer bei 149,30 Dollar, nach einem Tagestief bei 141 Dollar. Neu ist die Begründung: Die Absicherung von Schulden großer KI-Kunden ist so teuer wie nie. Die Analyse zeigt, was das für Nvidia bedeutet.
Die Gründe für den Kursverlust
Der Kreditmarkt zweifelt an den Kunden
Am Mittwoch rückte ein neues Thema in den Vordergrund. Die Kosten, mit denen sich Investoren gegen Zahlungsausfälle von Unternehmen aus dem KI-Sektor absichern, stiegen auf Rekordstände. Betroffen sind einige der größten Abnehmer von Nvidia-Chips, die ihren Ausbau mit Krediten finanzieren.
Für Nvidia ist das eine indirekte, aber ernste Belastung. Wenn Gläubiger an der Zahlungsfähigkeit der Kunden zweifeln, steht auch deren Bestellvolumen infrage. Dazu kamen die Faktoren vom Morgen: eine auf 3,8 Prozent gestiegene US-Inflation, neue Zollvorschläge und die laufenden Ermittlungen zu Chip-Exporten.
Teure Kreditabsicherung
Der Anleihemarkt preist bei KI-Unternehmen ein höheres Ausfallrisiko ein.
Inflation und Zinsen
Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher.
Offene Ermittlungen
Die Untersuchungen zu möglichen Verstößen gegen Exportregeln dauern an.
Einordnung
Vom Montagssprung sind 60 Prozent übrig
Am Montag war die Nvidia Aktie nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze von 125,53 auf 165,05 Dollar gesprungen. Zwei Tage später hat sie rund 40 Prozent dieses Gewinns wieder abgegeben. Gegenüber dem Montagsschluss beträgt das Minus knapp 10 Prozent.
Bemerkenswert ist der Tagesverlauf. Der Nasdaq 100 holte sein Minus von zeitweise mehr als 4 Prozent fast vollständig auf und schloss nur 0,65 Prozent tiefer. Der Nasdaq100 Verlierer Nvidia erholte sich ebenfalls, blieb aber deutlich hinter dem Index zurück.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum ist die Nvidia Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Die Absicherung von Schulden großer KI-Unternehmen ist so teuer wie nie, dazu kommen Inflation, Zollpläne und laufende Ermittlungen. Die Nvidia Aktie schloss am 25. November 2026 um 3,91 Prozent tiefer bei 149,30 Dollar.
Wie tief fiel die Nvidia Aktie im Tagesverlauf?
Das Tagestief lag bei 141,17 Dollar. Bis zum Handelsschluss erholte sich der Kurs auf 149,30 Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Nvidia Aktie?
Die ISIN lautet US67066G1040, die WKN 918422. An der Nasdaq wird die Aktie unter NVDA gehandelt, in Deutschland unter NVD.
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