Am Mittwoch rückte ein neues Thema in den Vordergrund. Die Kosten, mit denen sich Investoren gegen Zahlungsausfälle von Unternehmen aus dem KI-Sektor absichern, stiegen auf Rekordstände. Betroffen sind einige der größten Abnehmer von Nvidia-Chips, die ihren Ausbau mit Krediten finanzieren.

Für Nvidia ist das eine indirekte, aber ernste Belastung. Wenn Gläubiger an der Zahlungsfähigkeit der Kunden zweifeln, steht auch deren Bestellvolumen infrage. Dazu kamen die Faktoren vom Morgen: eine auf 3,8 Prozent gestiegene US-Inflation, neue Zollvorschläge und die laufenden Ermittlungen zu Chip-Exporten.