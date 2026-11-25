Die Rückkehr des Gründers hat eine Führungsfrage beantwortet, aber keine der anderen. Das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC untersuchen nach Medienberichten, ob Nvidia-Chips über eine Firma in Singapur an Exportverboten vorbei nach China gelangt sind. Am Dienstag setzte die US-Regierung diese Firma, Megaspeed, und eine Tochter des chinesischen Konzerns Alibaba auf eine Handelssperrliste. Nvidia hat frühere Vorwürfe in diesem Zusammenhang zurückgewiesen.

Am Mittwoch kommen die Belastungen des Gesamtmarkts hinzu. Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Regierung schlug neue Zölle gegen 14 Handelspartner vor, und Anleger ziehen weiter Geld aus KI-Aktien ab.