Am Montag feierte die Börse, am Mittwoch zieht sie Bilanz. Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol: NVD, US-Handelssymbol: NVDA) verliert zum Handelsstart 8,53 Prozent auf 142,13 Dollar und gehört zu den Nasdaq100 Verlierern. Zu Wochenbeginn war das Papier um mehr als 31 Prozent auf 165,05 Dollar gesprungen, nachdem der Verwaltungsrat Jensen Huang als Konzernchef zurückgeholt hatte. Seither hat die Aktie rund 14 Prozent abgegeben.
Nvidia Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 9 Prozent – die Huang-Rally schmilzt dahin
Die Nvidia Aktie zählt zum Handelsstart zu den Nasdaq100 Verlierern: Der KI-Chipkonzern fällt um 8,53 Prozent auf 142,13 Dollar. Zwei Tage nach der Rückkehr von Jensen Huang ist fast die Hälfte des Kurssprungs wieder weg. Die Analyse zeigt, warum Ermittlungen, Exportsperren und Zinsangst schwerer wiegen als der Chefwechsel.
Die Gründe für den Kursverlust
Der Chef ist zurück, die Probleme sind geblieben
Die Rückkehr des Gründers hat eine Führungsfrage beantwortet, aber keine der anderen. Das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC untersuchen nach Medienberichten, ob Nvidia-Chips über eine Firma in Singapur an Exportverboten vorbei nach China gelangt sind. Am Dienstag setzte die US-Regierung diese Firma, Megaspeed, und eine Tochter des chinesischen Konzerns Alibaba auf eine Handelssperrliste. Nvidia hat frühere Vorwürfe in diesem Zusammenhang zurückgewiesen.
Am Mittwoch kommen die Belastungen des Gesamtmarkts hinzu. Die US-Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Regierung schlug neue Zölle gegen 14 Handelspartner vor, und Anleger ziehen weiter Geld aus KI-Aktien ab.
Laufende Ermittlungen
Die Untersuchungen zu möglichen Verstößen gegen Exportregeln dauern an. Ihr Ausgang ist offen.
Neue Handelssperren
Abnehmer in Asien fallen weg, und der Markt fürchtet weitere Beschränkungen.
Inflation und Zinsen
Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher.
Zweifel am KI-Boom
Sinkende Speicherbestellungen und fallende Anleihen von KI-Cloud-Anbietern nähren die Sorge, dass Kunden ihre Ausgaben kürzen.
Einordnung
Ein Stimmungsbarometer für den ganzen Markt
Bemerkenswert ist das Tempo. Allein am Dienstag verlor Nvidia rund 233 Milliarden Dollar an Börsenwert. Marktbeobachter sprechen von anhaltender Nervosität und sehen in der starken Abhängigkeit von einer einzelnen Person eher ein Zeichen von Schwäche als von Stärke.
Noch liegt der Nasdaq100 Verlierer über dem Niveau von vor Huangs Rückkehr, das rechnerisch bei rund 125 Dollar lag. Der Puffer schrumpft aber schnell. Für den Gesamtmarkt ist die Nvidia Aktie ein Gradmesser: Solange der wichtigste KI-Wert fällt, erholen sich auch Zulieferer und Kunden kaum.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum ist die Nvidia Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Laufende Ermittlungen zu Chip-Exporten, neue Handelssperren, höhere Inflation und die Flucht aus KI-Aktien belasten. Die Nvidia Aktie fällt am 25. November 2026 zum Handelsstart um 8,53 Prozent auf 142,13 Dollar.
Wie viel vom Kurssprung nach Huangs Rückkehr ist übrig?
Am Montag stieg die Aktie um 31,48 Prozent auf 165,05 Dollar. Seither hat sie rund 14 Prozent verloren, liegt aber noch über dem Stand vor der Rückkehr.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Nvidia Aktie?
Die ISIN lautet US67066G1040, die WKN 918422. An der Nasdaq wird die Aktie unter NVDA gehandelt, in Deutschland unter NVD.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.