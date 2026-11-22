Platzt die KI-Blase gerade?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Kurse fallen stark, die Umsätze der Unternehmen wachsen aber weiter. Kommentatoren sprechen teils von einer Neubewertung.

Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordumsatz?

Anleger zweifeln, ob die Kunden die Milliardeninvestitionen in KI-Chips mit eigenen Gewinnen rechtfertigen können.

Wie stark ist der Nasdaq gefallen?

Laut Severint verlor der Nasdaq Composite in der Woche rund 10 Prozent. Am Freitag allein waren es 5,28 Prozent.

Was steht in der kommenden Woche an?

Am 25. November erscheinen die US-Daten zur Inflation (PCE). Am 26. November ist die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.