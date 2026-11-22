Es ist eine Woche, die Anleger so schnell nicht vergessen werden. Am Freitag, 20. November 2026, brach die Wall Street ein: Der Nasdaq Composite verlor 5,28 Prozent auf 22.618 Punkte, der S&P 500 gab 3,70 Prozent auf 6.910 Zähler nach. Mittendrin die Nvidia Aktie: Nach Angaben der NZZ büßte der KI-Gigant rund 14 Prozent seines Börsenwerts ein, auf Wochensicht liegen Nvidia und AMD laut Börse-global jeweils mehr als 13 Prozent im Minus. Dabei hatte Nvidia erst wenige Tage zuvor Rekordzahlen geliefert.
Nvidia Aktie: Nasdaq verliert 10 Prozent in einer Woche – platzt jetzt die KI-Blase?
Die Nvidia Aktie verliert rund 14 Prozent Börsenwert, der Nasdaq erlebt die schwächste Woche seit März 2020 und der Angstindikator VIX springt auf 35,89. Was hinter dem KI-Ausverkauf steckt, welche Warnsignale Anleger kennen müssen – und was gegen das Platzen der Blase spricht.
Das Beben
Was an der Wall Street wirklich passiert ist
Die Zahlen sind eindeutig: Der Nasdaq verbuchte nach Berechnungen von Severint ein Wochenminus von rund 10 Prozent und damit seine schwächste Woche seit März 2020. Der S&P 500 liegt mehr als zehn Prozent unter seinem Rekord und ist damit offiziell in der Korrektur. Die Gewinne des Nasdaq für 2026 sind komplett ausradiert. Der Angstindikator VIX schoss um 26 Prozent auf 35,89 Punkte nach oben. Laut Deadline gingen im KI-Sektor rund vier Billionen Dollar an Börsenwert verloren.
Wochenverluste der US-Indizes (KW 47)
%
Verlust gegenüber dem Vorwochenschluss, Beträge ohne Vorzeichen
Quelle: Severint, Schlusskurse 20. November 2026
Daten als Tabelle
|Nasdaq Composite
|10,0
|S&P 500
|8,6
|Dow Jones
|8,0
|Russell 2000
|7,5
Die Auslöser
Drei Gründe für die Panik
Gewinnmitnahmen nach dem Anthropic-Debüt
CNBC und Benzinga führen den Ausverkauf laut Rio Times auf Verkäufe nach dem Börsengang von Anthropic zurück. Chipwerte führten die Verluste an.
Zinsangst
Die Protokolle der Fed-Sitzung im Oktober deuten darauf hin, dass weitere Zinserhöhungen möglich sind. In der Eurozone stieg die Inflation im Oktober auf rund 4,0 Prozent.
Unsicherheit um Nvidia
Reuters berichtet über eine mögliche Prüfung der US-Börsenaufsicht SEC zu Rechnungslegungsfragen bei Nvidia. Der Inhalt ist bislang unbekannt.
Auffällig: Selbst Gold gab am Freitag um rund vier Prozent nach. Das deutet laut Rio Times darauf hin, dass Anleger Liquidität beschaffen mussten. In Asien fielen der Nikkei um 5,1 Prozent und der Kospi um 5,2 Prozent. Auch der DAX hat seinen Höhenflug beendet: Zum Wochenschluss am Donnerstag stand er bei 25.463,81 Punkten, 4,81 Prozent unter dem Rekordhoch von 26.749,95 Punkten aus der Vorwoche.
Die Blasen-Frage
Warum die Nvidia Aktie fällt, obwohl die Zahlen glänzen
Nvidia meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent. Trotzdem dreht die Stimmung. Der Grund: Die Frage lautet nicht mehr, ob Nvidia viel verkauft, sondern ob die Kunden mit den Chips auch Geld verdienen. Die fünf größten Hyperscaler wollen in diesem Jahr laut Euronews mehr als 700 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur stecken. Starke Zahlen eines Zulieferers belegen nicht, dass diese Investitionen sich rechnen, argumentiert der Analyst von JS Research. Ein Kommentar auf web.de sieht in den Kursverlusten eher eine Neubewertung als ein Platzen der Blase. Entscheidend sei, dass die Kunden weiter Hunderte Milliarden Dollar für Prozessoren ausgeben. Für die Nvidia Aktie hängt damit alles an einer Frage: Halten die Hyperscaler ihre Bestellungen?
Wenn selbst Rekordzahlen die Nvidia Aktie nicht stützen, geht es nicht mehr um Gewinne – sondern um Vertrauen.
Die Folgen
Was der Ausverkauf für die Realwirtschaft bedeutet
Die Korrektur trifft nicht nur Chipwerte. Laut JS Research würden verschobene KI-Projekte auch Bauunternehmen, Stromversorger und Metalllieferanten treffen. Anleger flüchteten in US-Staatsanleihen, während Gold, Silber und Kupfer nachgaben. Der Börsengang von Anthropic zeigt dagegen, dass für KI weiter Kapital da ist: Er soll laut JS Research rund 93,5 Milliarden Dollar brutto eingebracht haben. Ob daraus am Ende genug Gewinn entsteht, bleibt offen.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie und zur KI-Blase
Platzt die KI-Blase gerade?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Die Kurse fallen stark, die Umsätze der Unternehmen wachsen aber weiter. Kommentatoren sprechen teils von einer Neubewertung.
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordumsatz?
Anleger zweifeln, ob die Kunden die Milliardeninvestitionen in KI-Chips mit eigenen Gewinnen rechtfertigen können.
Wie stark ist der Nasdaq gefallen?
Laut Severint verlor der Nasdaq Composite in der Woche rund 10 Prozent. Am Freitag allein waren es 5,28 Prozent.
Was steht in der kommenden Woche an?
Am 25. November erscheinen die US-Daten zur Inflation (PCE). Am 26. November ist die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Wertpapierdaten: Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol Xetra: NVD, US-Handelssymbol: NVDA, Nasdaq) und die AMD Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Handelssymbol Frankfurt: AMD, US-Handelssymbol: AMD, Nasdaq). Anthropic (Nasdaq-Neuling): ISIN, WKN und Handelssymbol folgen nach Prüfung.
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