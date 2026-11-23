Fundamental liefert der Konzern Argumente. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 103 Prozent auf den Rekordwert von 115,8 Milliarden US-Dollar, für das laufende Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach Daten von CoinGlass nur noch bei rund 13,5. Hinzu kommt ein Signal aus dem Markt für Rechenleistung: Die Mietpreise für Nvidias älteren H100-Chip sind laut Yahoo Finance seit Ende 2025 um rund 59 Prozent gestiegen. Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ist also ungebrochen, während die Aktie fällt.