Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: NVD, US-Handelssymbol: NVDA, Nasdaq) startet mit einem Paukenschlag in die neue Woche. Im amerikanischen Nachthandel stieg das Papier am Sonntagabend New Yorker Zeit um 7,07 Prozent auf 134,40 US-Dollar. Am Freitag hatte die Nvidia Aktie noch 14,01 Prozent auf 125,53 US-Dollar verloren und im Tagesverlauf bei 124,50 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Im Nachthandel schwankte der Kurs zwischen 115 und 140 US-Dollar, bei einem Volumen von rund 4,95 Millionen Aktien.
Nvidia Aktie: Plus 7 Prozent in der Nacht nach dem schwärzesten Tag seit DeepSeek – Beginnt jetzt die Gegenbewegung?
Die Nvidia Aktie springt im Nachthandel zum Wochenstart um rund 7 Prozent auf 134,40 Dollar, nachdem sie am Freitag um 14 Prozent auf ein 52-Wochen-Tief gestürzt war. Futures ziehen kräftig an, die Bewertung ist so niedrig wie seit Jahren nicht. Doch SEC-Ermittlungen und die Chefsuche bleiben offen. Die Analyse.
Der Absturz
Die schlimmste Woche der Firmengeschichte
Die Fallhöhe ist gewaltig. Der Freitag war für die Nvidia Aktie der schwächste Handelstag seit dem DeepSeek-Ausverkauf im Januar 2025 und schloss die schlechteste Woche ihrer Geschichte ab. Seit dem Rekord im Oktober hat das Papier fast die Hälfte seines Werts verloren, mehr als 2,7 Billionen US-Dollar Börsenwert sind verschwunden. Auslöser war ein Bündel aus Sorgen: der Rücktritt von Gründer Jensen Huang, Berichte über eine zivilrechtliche Untersuchung der US-Börsenaufsicht SEC zu den Unternehmensangaben, Fragen zu Chipverkäufen nach China und die allgemeine Angst vor einer KI-Blase.
Die Gegenbewegung
Warum Käufer über Nacht zurückkehren
Der Nachthandel zeigt ein klares Muster. Am Sonntagabend zogen die US-Futures kräftig an, die Kontrakte auf den Nasdaq-100 stiegen um rund 2,8 Prozent, die auf den S&P 500 um gut 2 Prozent. Nach einer Woche, in der alle drei großen Indizes in die Korrektur gerutscht sind, kehren Schnäppchenjäger zurück, und die Nvidia Aktie als größter Verlierer erholt sich am stärksten.
Fundamental liefert der Konzern Argumente. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 103 Prozent auf den Rekordwert von 115,8 Milliarden US-Dollar, für das laufende Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Auf Basis der Gewinne der vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach Daten von CoinGlass nur noch bei rund 13,5. Hinzu kommt ein Signal aus dem Markt für Rechenleistung: Die Mietpreise für Nvidias älteren H100-Chip sind laut Yahoo Finance seit Ende 2025 um rund 59 Prozent gestiegen. Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung ist also ungebrochen, während die Aktie fällt.
Die Risiken
SEC, Kalifornien und die offene Chefsuche
Die Erholung steht auf wackligen Beinen. Nach Angaben des Wall Street Journal untersucht die SEC, ob Nvidias Angaben Anleger in die Irre geführt haben. Weder die Behörde noch das Unternehmen haben dies bestätigt. Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta sagte, seine Behörde prüfe Aspekte des Falls. Der Verwaltungsrat hat eine Rückkehr von Jensen Huang ausgeschlossen und die Personalberatung Heidrick and Struggles mit der Suche nach einem dauerhaften Chef beauftragt. Bis dahin führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen kommissarisch.
Einordnung der Redaktion: Eine Erholung im Nachthandel ist ein Stimmungssignal, aber noch keine Trendwende. Die Umsätze im Overnight-Handel sind deutlich dünner als zur regulären Handelszeit, entsprechend groß sind die Ausschläge. Entscheidend wird, ob die Nvidia Aktie das Freitagstief bei 124,50 US-Dollar in den kommenden Tagen verteidigt und ob es Klarheit zu den Ermittlungen und zur Chefsuche gibt. Die verkürzte Thanksgiving-Woche dürfte die Schwankungen eher verstärken.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Nvidia Aktie
Warum steigt die Nvidia Aktie im Nachthandel?
Nach dem Absturz um 14 Prozent am Freitag kehren Käufer zurück. Die US-Futures zogen am Sonntagabend kräftig an, und die Bewertung ist nach dem Kursrutsch deutlich gesunken.
Was belastet die Nvidia Aktie weiterhin?
Berichte über eine SEC-Untersuchung, die Suche nach einem neuen Vorstandschef nach dem Rücktritt von Jensen Huang und Fragen zu Chipverkäufen nach China.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Nvidia Aktie?
ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: NVD, US-Handelssymbol: NVDA (Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.