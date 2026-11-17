Kaum waren die Zahlen veröffentlicht, begann an der Wall Street die große Bestandsaufnahme. Nvidia hat mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und einer Prognose von 130 Milliarden Dollar für das Schlussquartal klar über den Erwartungen abgeschnitten. Für die Nvidia-Aktie ist das ein wichtiges Signal, denn in den Tagen vor der Bilanz hatten zahlreiche Analysten ihre Kursziele gesenkt und ihre Einstufungen zurückgenommen. Die ausführlichen Studien nach dem Analystengespräch folgen in der Nacht und am Mittwochmorgen. Doch schon jetzt lässt sich sagen, wessen Thesen die Zahlen stützen – und wer seine Einschätzung überdenken muss.
Nvidia-Aktie nach den Zahlen: Was die Analysten sagen – UBS lag punktgenau, Wolfe sah die Chance, Bernstein bleibt skeptisch
Die Nvidia-Zahlen sind da, die Wall Street sortiert ihre Thesen. Vor der Bilanz hatten Analysten reihenweise Kursziele gesenkt und Einstufungen gekappt. Jetzt zeigt sich, wer richtig lag: UBS hatte die 130-Milliarden-Prognose fast exakt vorhergesagt, Bank of America und Wolfe sahen eine Kaufgelegenheit. Die Übersicht: erste Stimmen, die Positionen der wichtigsten Häuser und worauf Analysten jetzt achten.
Die Optimisten
Wer vor den Zahlen auf Nvidia setzte
Am treffsichersten war UBS. Analyst Timothy Arcuri hatte vor der Bilanz erwartet, dass Nvidia die Umsatzschätzungen um 3 bis 4 Milliarden Dollar übertrifft und eine Prognose um 130 Milliarden Dollar abgibt, weil die Rubin-Generation planmäßig hochlaufe. Genau so kam es, beim Umsatz fiel der Vorsprung sogar noch größer aus. Arcuri bewertet die Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 240 Dollar, nachdem er es zuvor von 300 Dollar gesenkt hatte.
Ähnlich zuversichtlich zeigte sich Bank of America. Analyst Vivek Arya bestätigte vor den Zahlen seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 280 Dollar und argumentierte, eine starke Prognose könne die Brücke bilden, bis der Verwaltungsrat einen neuen Chef gefunden habe. Chris Caso von Wolfe Research sah in der Aktie bereits eine Prognosesenkung eingepreist und bleibt mit „Outperform“ und 275 Dollar positiv. Ebenfalls bei 275 Dollar liegt Christopher Rolland von Susquehanna. Morgan Stanley-Analyst Joseph Moore traut Colette Kress die Führung als Interimschefin zu und nennt ein Kursziel von 267 Dollar. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Prognose der Redaktion.
Wir erwarten eine Prognose für das vierte Quartal im Bereich von 130 Milliarden Dollar, da Rubin weiter auf Kurs ist.
Die Skeptiker
Wer vor den Zahlen auf die Bremse trat
Auf der anderen Seite stehen die Häuser, die nach Huangs Rücktritt den Rückwärtsgang eingelegt hatten. Bernstein stufte die Aktie auf „Market Perform“ ab und halbierte das Kursziel von 400 auf 200 Dollar. Evercore ISI senkte auf „In Line“ und kappte das Ziel von 465 auf 186 Dollar, Truist ging auf „Hold“ mit 174 Dollar, HSBC auf „Hold“ mit 170 Dollar. Am pessimistischsten ist Seaport Global mit „Sell“ und 130 Dollar. Ihre Begründungen drehten sich weniger um die Nachfrage als um die Führungsfrage, die China-Risiken und die Margen. Ob diese Häuser nach den starken Zahlen umschwenken, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen.
Die ersten Stimmen
Gerstner steht zu Kress – die Marge wird zum Streitpunkt
Zu den ersten Stimmen gehört Altimeter-Chef Brad Gerstner, der sich im Fernsehsender CNBC hinter Interimschefin Kress stellte. Er hatte zuvor den Verwaltungsrat gedrängt, eine Rückkehr Huangs nicht auszuschließen. Erste Marktkommentatoren heben den Rückgang der Bruttomarge im Schlussquartal hervor: Von knapp 75 auf 71 bis 72 Prozent entspricht das in der Mitte der Spanne einem Minus von rund 3 Prozentpunkten. Genau hier dürften die Analysten im Gespräch mit Kress nachhaken: Wie stark belasten die Speicherpreise, und wann greift die angekündigte Preisdurchsetzung bei Rubin?
Das große Bild
Die Analysten zwischen Zahlen und Zweifeln
Selten war die Wall Street bei Nvidia so gespalten – nicht wegen des Geschäfts, sondern wegen der Führung.
Die Bilanz zeigt ein bemerkenswertes Muster: Die Optimisten argumentieren mit der ungebrochenen Nachfrage und der niedrigen Bewertung, die Skeptiker mit Governance und Politik. Die Zahlen geben vor allem dem ersten Lager recht. Für die Skeptiker dürfte jedoch entscheidend sein, was Kress zur Nachfolge, zur Untersuchung des Verwaltungsrats und zum China-Geschäft sagt. Anleger sollten in den kommenden Tagen genau verfolgen, ob die Häuser ihre Kursziele wieder anheben – das wäre das deutlichste Signal, dass die Vertrauenskrise abklingt.
Häufige Fragen zu den Analystenmeinungen zur Nvidia-Aktie
Welche Analysten lagen bei Nvidia richtig?
UBS-Analyst Timothy Arcuri hatte eine Prognose um 130 Milliarden Dollar und einen Umsatz über den Erwartungen vorhergesagt – genau so kam es.
Welche Analysten sind skeptisch?
Unter anderem Bernstein, Evercore ISI, Truist und HSBC mit neutralen Einstufungen sowie Seaport Global mit „Sell“ und einem Kursziel von 130 Dollar.
Wann kommen die ausführlichen Analystenstudien?
Nach dem Analystengespräch am späten Abend deutscher Zeit, die meisten Studien erscheinen in der Nacht und am Mittwochmorgen.
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