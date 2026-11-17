Welche Analysten lagen bei Nvidia richtig?

UBS-Analyst Timothy Arcuri hatte eine Prognose um 130 Milliarden Dollar und einen Umsatz über den Erwartungen vorhergesagt – genau so kam es.

Welche Analysten sind skeptisch?

Unter anderem Bernstein, Evercore ISI, Truist und HSBC mit neutralen Einstufungen sowie Seaport Global mit „Sell“ und einem Kursziel von 130 Dollar.

Wann kommen die ausführlichen Analystenstudien?

Nach dem Analystengespräch am späten Abend deutscher Zeit, die meisten Studien erscheinen in der Nacht und am Mittwochmorgen.