Es ist das Paradox dieses Börsenmorgens: Nvidia legt erneut Rekordzahlen vor, hebt das Wachstumsziel für das kommende Geschäftsjahr an – und die Analysten greifen trotzdem zum Rotstift. Die Nvidia Aktie war am Dienstag bei 155,46 Dollar aus dem regulären Handel gegangen, sprang nach den Zahlen zeitweise um rund fünf Prozent auf knapp 164 Dollar und gab den Großteil davon bis zum Morgen wieder ab. Vorbörslich stand die Nvidia Aktie gegen 7:40 Uhr bei 157,98 Dollar, auf Tradegate wurden am Morgen rund 145 Euro gezahlt. Die Botschaft des Marktes ist eindeutig: Die Zahlen überzeugen, die Begleitumstände nicht.
Nvidia Aktie nach den Rekordzahlen: Analysten kappen reihenweise die Kursziele - Was die Wall Street jetzt wirklich zweifeln lässt
Umsatzrekord, höheres Wachstumsziel, nachbörslich zeitweise fünf Prozent im Plus – und trotzdem senken Jefferies, Morgan Stanley und Raymond James ihre Kursziele für die Nvidia Aktie. Die große Analyse: welche Risiken die Häuser jetzt einpreisen, wer die Ziele sogar anhebt und welche Marken für die Nvidia Aktie in den kommenden Tagen entscheiden.
Die Analysten
Kursziele runter, Kaufempfehlungen bleiben
Bemerkenswert ist die Richtung der Anpassungen. Jefferies senkt das Kursziel für die Nvidia Aktie von 300 auf 250 Dollar, bleibt aber bei Kaufen. Morgan Stanley nimmt das Ziel von 267 auf 260 Dollar zurück und bestätigt Overweight. Den größten Schnitt macht Raymond James mit einer Senkung von 515 auf 350 Dollar. Gegen den Trend hebt JPMorgan sein Ziel von 215 auf 230 Dollar an, Cantor Fitzgerald bestätigt 250 Dollar und Overweight, Stifel bleibt bei 205 Dollar und Kaufen. Summit Insights mit Analyst Kinngai Chan stuft die Aktie dagegen auf Halten ab. Alle genannten Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser vom 18. November 2026, keine Prognose der Redaktion.
Die Risiken
Was die Häuser jetzt einpreisen
Regulierung aus Washington
Morgan Stanley verweist ausdrücklich auf Maßnahmen des US-Handelsministeriums. Exportregeln für KI-Chips können ganze Absatzmärkte verschieben.
Berichte über Ermittlungen
Ebenfalls genannt werden Berichte über Untersuchungen von Justizministerium und Börsenaufsicht sowie eine interne Untersuchung. Bestätigte Ergebnisse liegen nicht vor.
Führungsfrage
Nach dem Abschied von Jensen Huang und der Entscheidung des Boards gegen ein Comeback muss die neue Führung erst beweisen, dass sie das Tempo hält.
Hohe Erwartungen
Bei einem Konzern dieser Größe reicht ein Rekord allein nicht mehr. Der Markt bewertet vor allem, wie belastbar das Wachstum 2027 und 2028 ist.
Zusätzliche Unruhe bringt eine Schlagzeile, nach der der frühere Nvidia-Chef Jensen Huang vor dem US-Kongress aussagen soll. Eine offizielle Bestätigung dazu lag bis zum Morgen nicht vor. Für die Nvidia Aktie zeigt schon die Meldung, wie stark politische Nachrichten inzwischen den Kurs mitbestimmen.
Das große Bild
Ein Wachstumsmotor mit neuen Bremsklötzen
Operativ liefert Nvidia, was der Markt erhofft hatte. Das Wachstumsziel für das Geschäftsjahr 2028 steigt auf rund 75 Prozent nach zuvor 70 Prozent, und laut Morgan Stanley haben sich die Umsätze mit Prozessoren und im Unternehmensgeschäft mehr als verdoppelt. Das Geschäft verbreitert sich also über die großen Cloud-Konzerne hinaus. Im Durchschnitt sehen rund 63 Analysten das Kursziel der Nvidia Aktie bei etwa 265 Dollar – auch das ist eine Einschätzung der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Abstand zum aktuellen Kurs zeigt, wie groß die Lücke zwischen fundamentaler Stärke und aktueller Stimmung geworden ist.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen nicht deutlich?
Weil die Analysten die Risiken aus Regulierung, Berichten über Ermittlungen und der Führungsfrage höher gewichten. Mehrere Häuser senkten deshalb ihre Kursziele.
Welche Kursziele nennen die Analysten?
Jefferies 250 Dollar, Morgan Stanley 260 Dollar, Raymond James 350 Dollar, JPMorgan 230 Dollar, Cantor 250 Dollar und Stifel 205 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Was hat Nvidia beim Wachstum angekündigt?
Für das Geschäftsjahr 2028 strebt der Konzern ein Wachstum von rund 75 Prozent an, nach zuvor 70 Prozent.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.