Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen nicht deutlich?

Weil die Analysten die Risiken aus Regulierung, Berichten über Ermittlungen und der Führungsfrage höher gewichten. Mehrere Häuser senkten deshalb ihre Kursziele.

Welche Kursziele nennen die Analysten?

Jefferies 250 Dollar, Morgan Stanley 260 Dollar, Raymond James 350 Dollar, JPMorgan 230 Dollar, Cantor 250 Dollar und Stifel 205 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Was hat Nvidia beim Wachstum angekündigt?

Für das Geschäftsjahr 2028 strebt der Konzern ein Wachstum von rund 75 Prozent an, nach zuvor 70 Prozent.