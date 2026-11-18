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NVIDIA Aktie nach dem Chefabgang: DZ Bank erhöht Kursziel auf 240 USD!

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 18:07 2 Min.

Die NVIDIA-Aktie fällt auf 151,81 USD, während die DZ Bank nach dem Chefabgang ihr Kursziel auf 240 USD anhebt.

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Ingo Wermann von der DZ Bank hebt den fairen Wert der NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA) von 215 auf 240 USD an und bestätigt das Rating "kaufen". An der Nasdaq bewege sich die Aktie am Mittwoch in die Gegenrichtung. Um 12:00:54 Uhr New Yorker Zeit habe sie im laufenden Handel bei 151,81 USD gelegen, ein Minus von 3,66 USD oder 2,35%. Was für Ingo Wermann nach dem Chefabgang zählt Der Chipkonzern habe turbulente Tage hinter sich. Mitten in diese Unruhe falle eine Entscheidung, die aufhorchen lasse: Ingo Wermann setze den fairen Wert um 25 USD herauf. Den Ausschlag gebe in der NVIDIA-Aktienanalyse der DZ Bank der Blick auf das kommende Geschäftsjahr. Der Ausblick falle überzeugend aus, und geschäftlich sei der Konzern auch nach dem Abgang des Chefs weiter auf einem guten Weg. Kursziel 240 USD – wie groß der Abstand zum Börsenkurs ist Die Anhebung von 215 auf 240 USD entspreche einem Plus von rund 11,6% gegenüber der bisherigen Bewertung der DZ Bank. Für Anleger sei eine zweite Zahl besonders aufschlussreich. Vom Mittagskurs bei 151,81 USD aus müsste die Aktie um rund 58,1% steigen, um den neuen fairen Wert zu erreichen. Diese Spanne zeige, wie weit die Bewertung von Ingo Wermann und der aktuelle Börsenkurs auseinanderlägen. Mit dem Kursziel 240 USD und dem Rating "kaufen" bleibt Ingo Wermann in seiner NVIDIA-Aktienanalyse für die DZ Bank auch nach dem Führungswechsel optimistisch. Teilen Sie den Artikel mit dem Freund, der bei NVIDIA seit Jahren sagt: "Beim nächsten Rücksetzer schaue ich mal rein." Heute können Sie ihm die Suche ersparen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 18. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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