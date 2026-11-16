Die nächste Kursziel-Senkung für die Nvidia-Aktie: Mizuho hat das Ziel für den KI-Chipkonzern von 250 auf 220 Dollar reduziert, bleibt aber bei der Einstufung „Outperform“. Gemessen am von Investing.com zitierten Kurs von 162,85 Dollar sieht Mizuho für die Nvidia-Aktie (Handelssymbol NVDA, ISIN US67066G1040) damit weiterhin ein Kurspotenzial von rund 35 Prozent.
Nvidia-Aktie: Mizuho bleibt bei „Outperform“ – Kursziel sinkt auf 220 Dollar
Mizuho senkt das Kursziel für die Nvidia-Aktie von 250 auf 220 Dollar, hält aber an „Outperform“ fest. Nach dem Rücktritt von Jensen Huang spricht Mizuho von einem Neustart unter neuer Führung und rechnet Risikoszenarien durch. Zum zitierten Kurs von 162,85 Dollar bleibt ein Kurspotenzial von rund 35 Prozent – einen Tag vor den Quartalszahlen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Analyst
- in den Quellen nicht genannt
- Bank
- Mizuho
- Rating
- Outperform (unverändert)
- Kursziel
- 220 USD (zuvor 250 USD)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Investing.com vor US-Handelsstart
Analysten-Update
Mizuho spricht von einem Neustart – und rechnet die Risiken durch
Hintergrund ist eine turbulente Woche: Laut Investing.com trat Jensen Huang als Vorstandschef zurück, der Börsenwert von Nvidia schrumpfte um rund 2 Billionen Dollar. Mizuho bezeichnet die Lage als Neustart für das Unternehmen unter neuer Führung. Übergangsweise führt laut Investing.com Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen, während der Verwaltungsrat einen Nachfolger sucht.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Outperform
|Outperform
|Kursziel
|250 USD
|220 USD
|Abstand zum Kurs (162,85 USD)
|+53,5 %
|+35,1 %
Quelle: Investing.com, rallies.ai
Die Argumente von Mizuho
Drei Risikoszenarien
Mizuho hat laut Investing.com drei Szenarien für den Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2029 modelliert: den Verlust von China-Umsätzen, eine Erosion der Marktanteile und Druck auf die Premiumpreise.
Bewertungsprämie schmilzt
Die Nvidia-Aktie liegt laut Mizuho rund 32 Prozent unter ihrem Hoch aus dem Oktober, der Halbleiterindex SOX nur 23 Prozent. Der Rückgang könnte nach Einschätzung von Mizuho den Abbau eines Großteils der Bewertungsprämie widerspiegeln („could reflect an unwinding of much of Nvidia's valuation premium“).
Zurück zu den Fundamentaldaten
Anleger sollten sich laut Mizuho wieder auf Fundamentaldaten und Umsetzung konzentrieren („refocus on fundamentals and execution“).
Einordnung: Eine Welle von Kursziel-Senkungen
Mizuho reiht sich in eine Serie von Kurszielsenkungen ein. Laut Investing.com stufte CLSA die Nvidia-Aktie von „High-Conviction Outperform“ auf „Outperform“ ab und senkte das Ziel auf 255 Dollar. HSBC ging auf „Hold“ mit einem Kursziel von 170 Dollar, DA Davidson kappte das Ziel von 300 auf 200 Dollar und bleibt bei „Buy“. Bernstein bleibt bei „Market Perform“ mit 200 Dollar. Mit 220 Dollar liegt Mizuho damit im Mittelfeld der jüngsten Ziele.
Bewertungsseitig nennt Investing.com für die Nvidia-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,6. Auf Sicht von sechs Monaten liegt die Aktie rund 28 Prozent im Minus.
Quartalszahlen am Dienstag
Bereits am Dienstag, 17. November, legt Nvidia die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Neben dem Zahlenwerk dürfte vor allem interessieren, wie sich die Übergangsführung zur Nachfolge und zur Strategie äußert – und ob sich die von Mizuho skizzierten Risiken bei China-Geschäft, Marktanteilen und Preisen bereits abzeichnen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Mizuho (Mizuho Securities USA); der verantwortliche Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht genannt. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine Meldung von Investing.com vom 16.11.2026, 05:33 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 220 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: mizuhogroup.com/americas/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 220,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Mizuho Securities USA (Analyst nicht genannt) vom 16.11.2026, 11:33 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:51 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Mizuho Securities USA (Analyst nicht genannt).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.