Nvidia-Aktie: Mizuho bleibt bei „Outperform“ – Kursziel sinkt auf 220 Dollar

Mizuho reiht sich in eine Serie von Kurszielsenkungen ein. Laut Investing.com stufte CLSA die Nvidia-Aktie von „High-Conviction Outperform“ auf „Outperform“ ab und senkte das Ziel auf 255 Dollar. HSBC ging auf „Hold“ mit einem Kursziel von 170 Dollar, DA Davidson kappte das Ziel von 300 auf 200 Dollar und bleibt bei „Buy“. Bernstein bleibt bei „Market Perform“ mit 200 Dollar. Mit 220 Dollar liegt Mizuho damit im Mittelfeld der jüngsten Ziele.

Bewertungsseitig nennt Investing.com für die Nvidia-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,6. Auf Sicht von sechs Monaten liegt die Aktie rund 28 Prozent im Minus.