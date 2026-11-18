Wie weit ist die Nvidia Aktie vom Rekordhoch entfernt?

Rund 36 Prozent. Das Rekordhoch lag Anfang Oktober bei 243,37 Dollar.

Wo liegt die wichtigste Unterstützung?

Laut FinanzNachrichten in der Zone zwischen 148,40 und 152,80 Dollar.

Welches Kursziel sehen Analysten für die Nvidia Aktie?

Rund 63 Analysten nennen im Schnitt etwa 265 Dollar. Das ist eine Einschätzung der Häuser, keine Prognose der Redaktion.