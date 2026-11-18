Wer Anfang Oktober Nvidia-Aktien gekauft hat, sitzt heute auf einem Verlust von mehr als einem Drittel. Die Nvidia Aktie fiel vom Rekordhoch bei 243,37 Dollar bis auf 148,80 Dollar und notiert auch nach den Rekordzahlen nur knapp darüber. Am Mittwochnachmittag rutschte sie zeitweise auf 153,27 Dollar. Für Anleger stellt sich damit die wichtigste Frage des Börsenjahres: Ist das die Chance, einen der profitabelsten Konzerne der Welt mit einem kräftigen Abschlag zu kaufen – oder fällt ein Messer, in das man besser nicht greift?
Nvidia Aktie minus 36 Prozent: Ist das jetzt der Boden – oder erst der Anfang vom Ende der KI-Rally?
Vom Rekord bei 243 Dollar auf unter 155 Dollar: Die Nvidia Aktie ist so günstig bewertet wie lange nicht, während die Analysten im Schnitt noch immer rund 265 Dollar als Kursziel nennen. Die große Analyse: welche Argumente für eine Bodenbildung sprechen, was dagegen spricht und welche drei Ereignisse in den nächsten Tagen die Richtung vorgeben könnten.
Pro Boden
Was für eine Bodenbildung spricht
Die Bewertung ist gesunken
Der Aktionär weist für Nvidia ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 20 aus. Für einen Konzern, der seinen Umsatz zuletzt mehr als verdoppelt hat, ist das im historischen Vergleich niedrig.
Das Wachstum beschleunigt sich
Für das vierte Quartal erwartet Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz, für das Geschäftsjahr 2028 ein Wachstum von rund 75 Prozent. Vera Rubin startete mit fast 20 Milliarden Dollar Umsatz im ersten Quartal.
Die Unterstützung hält
Laut FinanzNachrichten hat die Zone zwischen 148,40 und 152,80 Dollar den Absturz bislang aufgefangen.
Die Analysten bleiben optimistisch
Rund 63 Analysten sehen das Kursziel im Schnitt bei etwa 265 Dollar. Das ist eine Einschätzung der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Contra Boden
Was gegen eine schnelle Wende spricht
Die Erholung ist gescheitert
Ein Plus von fast drei Prozent nach den Zahlen verpuffte binnen Stunden. Laut Bloomberg zeigt das, dass Anleger mehr Belege für die Haltbarkeit des KI-Booms verlangen.
Die Führung ist offen
Colette Kress führt Nvidia nur übergangsweise. Ein dauerhafter Chef ist nicht benannt, der Verwaltungsrat schließt eine Rückkehr von Jensen Huang aus.
Die Marge sinkt
Die Bruttomarge soll im vierten Quartal auf 71 bis 72 Prozent zurückgehen. Erst danach erwartet Nvidia wieder eine leichte Verbesserung.
Das Umfeld bleibt rau
Neue Exportregeln für Asien, Renditen über fünf Prozent bei US-Staatsanleihen und ein S&P 500 mit fünf Verlusttagen in Folge belasten.
Die Termine
Drei Ereignisse, die jetzt die Richtung vorgeben
Der erste Termin steht unmittelbar bevor. Am Donnerstag beginnt der Handel mit Anthropic-Aktien. Laut Bloomberg ist das Angebot von 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar rund siebenfach überzeichnet. Ein starker Börsenstart würde zeigen, dass Anleger weiter bereit sind, viel Geld in künstliche Intelligenz zu stecken. Ein schwacher Start dürfte die Nvidia Aktie zusätzlich belasten. Zweitens die Führungsfrage: Kress stellt sich laut CNBC erstmals in einer großen Mitarbeiterversammlung, die Suche nach einem dauerhaften Chef läuft. Drittens Washington: Wie streng die neuen Exportregeln umgesetzt werden und ob Abgeordnete Huang zu einer Anhörung laden, kann den Kurs ebenfalls bewegen.
Die Einordnung
Wie Anleger die Lage lesen können
Historisch hat die Nvidia Aktie mehrfach tiefe Rückschläge erlebt und sich anschließend erholt. Eine Garantie dafür gibt es nicht. Entscheidend ist, ob sich das Problem diesmal auf die Stimmung beschränkt oder auf das Geschäft übergreift. Die Zahlen sprechen bislang für Ersteres: Der Umsatz wächst schneller als zuvor, Kunden fragen nach mehr Kapazität. Die Unsicherheit liegt bei Führung, Politik und Finanzierung. Wer eine Bodenbildung erkennen will, sollte deshalb weniger auf einzelne Kurstage achten als darauf, ob die Unterstützungszone hält und ob Nvidia die offenen Fragen in den kommenden Wochen beantwortet.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Wie weit ist die Nvidia Aktie vom Rekordhoch entfernt?
Rund 36 Prozent. Das Rekordhoch lag Anfang Oktober bei 243,37 Dollar.
Wo liegt die wichtigste Unterstützung?
Laut FinanzNachrichten in der Zone zwischen 148,40 und 152,80 Dollar.
Welches Kursziel sehen Analysten für die Nvidia Aktie?
Rund 63 Analysten nennen im Schnitt etwa 265 Dollar. Das ist eine Einschätzung der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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