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NVIDIA Aktie: Lieferengpässe lassen nach, neues Management hebt Wachstumserwartungen an

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 15:37 1 Min. Citigroup

Citi sieht bei NVIDIA weiterhin eine sehr starke Nachfrage und bestätigt das Kursziel von 225 US-Dollar.

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Die Analysten von Citi bestätigen nach den Zahlen zum dritten Quartal ihr Rating "buy" und ihr Kursziel von 225 US-Dollar für die NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker: NVDA). Der Quartalsbericht habe die Einschätzung von Citi bekräftigt, dass die Nachfrage nach den Produkten von NVIDIA "weiterhin sehr stark" sei. Die Lieferengpässe würden nachlassen. Das neue Management sei zuversichtlich genug, seine langfristigen Wachstumserwartungen anzuheben. Bei der Finanzierung von KI-Infrastrukturprojekten gehe NVIDIA inzwischen selektiver vor. Das könne das Wachstum einzelner Neocloud-Anbieter bremsen, die sich auf Rechenleistung für KI-Anwendungen spezialisiert hätten. Die Analysten von Citi empfehlen die NVIDIA-Aktie mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 225 US-Dollar weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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