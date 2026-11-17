Die NVIDIA-Aktie stehe charttechnisch unter Druck: Sechs Wochen in Folge habe der Technologietitel Kursverluste hinnehmen müssen. Eine längere Durststrecke habe es in der gesamten Börsenhistorie lediglich im Juni und Juli 2008 gegeben, als die Aktie sieben Wochen in Serie nachgegeben habe. Mit anderen Worten: Folge im Umfeld der Quartalszahlen eine weitere schwache Woche, dann wäre die historisch längste Dürreperiode der Geschichte egalisiert. Aus technischer Sicht bilde die Marke von 153 USD eine absolute Kernunterstützung, wo sich die Hochs vom November 2024 und vom Januar 2025 befinden würden. Ein nachhaltiger Bruch dieser Bastion würde das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung erhöhen und könnte das übergeordnete Korrekturszenario verschärfen. Auf der Oberseite würden dagegen mehrere Hürden warten: Zunächst gelte es, die jüngste Abwärtskurslücke (179,92 USD zu 181,46 USD) zu schließen. Darüber stelle die Nackenlinie der zuvor ausgebildeten Doppeltopformation bei rund 190 USD eine zentrale Barriere dar. Erst ein Anstieg über dieses Niveau würde die derzeit vorliegende Topbildung negieren. Bis dahin sollten Anleger Vorsicht und Risikobewusstsein walten lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.11.2026)