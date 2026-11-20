Es ist die Schlagzeile, die Nvidia-Aktionären gerade noch gefehlt hat: Jensen Huang, der Mann, der Nvidia 33 Jahre lang geführt hat, soll einen eigenen Chiphersteller gründen wollen – mit 50 Milliarden Dollar Startkapital. Die Meldung rast seit Donnerstag mit „BREAKING“-Etikett durch die sozialen Netzwerke. Zeitgleich fällt die Nvidia-Aktie am Freitag um rund 7 Prozent auf etwa 135 Dollar. Passt perfekt zusammen – stimmt aber so nicht. Wer die Quelle zurückverfolgt, landet nicht bei Huang, sondern bei einer Vorhersage in einem Podcast.
Nvidia-Aktie stürzt auf 135 Dollar: Gründet Jensen Huang einen 50-Milliarden-Rivalen? Was an dem Gerücht wirklich dran ist
Die Nvidia-Aktie fällt den siebten Tag in Folge. Im Netz verbreitet sich die Meldung, Ex-Chef Jensen Huang erwäge einen neuen Chiphersteller. Der Faktencheck zeigt: Es ist die Vorhersage eines Reporters, kein bestätigter Plan.
Faktencheck
Woher das Gerücht stammt – und was daraus wurde
Der Ursprung ist benannt: Rohan Goswami, Reporter des US-Mediums Semafor, hat in der Sendung „Prof G Markets“ eine Prognose abgegeben. Huang könne mit langjährigen Unterstützern rund 50 Milliarden Dollar einsammeln und ein neues Unternehmen aufbauen. Das war eine persönliche Vorhersage, kein Bericht über konkrete Gespräche.
Auf dem Weg durch das Netz hat sich die Aussage verändert. Aus „könnte“ wurde in einem viel geteilten Beitrag auf X „erwägt Berichten zufolge“. Chinesische Finanzdienste verbreiteten die Meldung so, als handle es sich um einen Semafor-Artikel. Mehrere Medien haben das inzwischen eingeordnet: Es gibt keine Pflichtmitteilung, keine Stellungnahme des Unternehmens und keine namentlich genannte Quelle, die einen solchen Plan stützt.
Der Stand der Fakten: Jensen Huang hat weder eine Firma noch eine Finanzierungsrunde noch ein Chipdesign angekündigt. Eine Stellungnahme von Nvidia zu der Spekulation liegt nicht vor.
Der Kurs
Warum die Nvidia-Aktie tatsächlich fällt
Für den Kursrutsch braucht es das Gerücht nicht. Die Nvidia-Aktie hat seit dem Rücktritt Huangs am 12. November keinen einzigen Handelstag im Plus beendet. Bis zum Donnerstagsschluss summierte sich das Minus seit der Rücktrittsmeldung auf 16 Prozent. Am Freitag fiel der Kurs im Tagestief auf 135,06 Dollar, ein neues 52-Wochen-Tief. Die Gründe, die Marktberichte nennen, sind andere:
Chip-Ausverkauf weltweit: Halbleiterwerte brachen in Asien, Europa und den USA ein, die Nasdaq verlor mehr als 3 Prozent.
Führungsvakuum: Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia übergangsweise, die Suche nach einem dauerhaften Chef läuft.
Kalifornien: Der Bundesstaat verlangt Aufklärung zu Chiplieferungen nach China.
Anthropic-Effekt verpufft: Der Rekord-Börsengang hat die Stimmung für KI-Aktien nicht gedreht.
Kein seriöser Marktbericht führt den Kursrutsch vom Freitag auf die Gründungsspekulation zurück. Dass sie die Nervosität zusätzlich anheizt, ist eine Einordnung der Redaktion.
Einordnung der Redaktion
Warum die Geschichte trotzdem verfängt
Das Gerücht ist deshalb so wirkungsvoll, weil es eine reale Lücke füllt. Verwaltungsratschef Harvey Jones hat eine Wiedereinsetzung Huangs ausgeschlossen, die Personalberatung Heidrick und Struggles sucht einen Nachfolger. Was ein 63-jähriger Gründer mit einem zweistelligen Milliardenvermögen und den besten Kontakten der Branche als Nächstes tut, ist die offene Frage. Laut Reuters fragen sich Anleger zudem, ob Nvidia die Finanzierung von KI-Infrastrukturfirmen ohne Huang im bisherigen Tempo fortsetzt.
Zwischen einer offenen Frage und einem Plan liegen allerdings Welten. Ob Huang vertraglich überhaupt gegen Nvidia antreten dürfte, ist öffentlich nicht bekannt. Und ein Chipkonzern entsteht nicht mit einer Finanzierungsrunde: Nvidias Vorsprung beruht auf Software, Fertigungskapazität und Kundenbindung, die über Jahrzehnte gewachsen sind.
Die Zahlen
Rekordquartal und eine Aktie im Ausverkauf
Operativ liefert Nvidia weiter. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 115,84 Milliarden Dollar, für das vierte Quartal stellt der Konzern 130 Milliarden in Aussicht – Analysten hatten mit 125,25 Milliarden gerechnet. Die Nvidia-Aktie liegt dennoch rund 41 Prozent unter ihrem Hoch von Anfang Oktober. Der längste Verlustlauf der Unternehmensgeschichte dauerte laut Motley Fool acht Handelstage, im Jahr 2019. Schließt die Nvidia-Aktie auch am Montag im Minus, wäre dieser Rekord eingestellt.
Im deutschen Abendhandel wurde die Nvidia-Aktie bei Lang und Schwarz um 18:16 Uhr mit 123,22 Euro gehandelt, 7,14 Prozent unter dem Vortag.
Fazit
Nvidia-Aktie: Das Gerücht ist dünn, die Unsicherheit ist echt
Wer die Nvidia-Aktie wegen eines angeblichen Huang-Rivalen verkauft, handelt auf Basis einer Podcast-Prognose. Wer sie hält, sollte trotzdem genau hinsehen: Solange Nvidia keinen dauerhaften Chef präsentiert und die Rolle des Gründers ungeklärt bleibt, reicht ein einzelner Beitrag in den sozialen Medien, um Milliarden an Börsenwert zu bewegen. Die Antwort auf das Gerücht kann nur von zwei Seiten kommen – von Huang selbst oder vom Verwaltungsrat.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Gründet Jensen Huang einen neuen Chiphersteller?
Dafür gibt es keine Bestätigung. Die Meldung geht auf eine Vorhersage des Semafor-Reporters Rohan Goswami in der Sendung „Prof G Markets“ zurück. Huang hat nichts angekündigt.
Warum fällt die Nvidia-Aktie am 20.11.?
Marktberichte nennen den weltweiten Ausverkauf bei Chipwerten, die ungeklärte Nachfolge an der Konzernspitze und die Anfrage Kaliforniens zu China-Lieferungen.
Wie tief ist die Nvidia-Aktie gefallen?
Am Freitag markierte sie bei 135,06 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Es ist der siebte Verlusttag in Folge.
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