Es ist die Wendung, auf die Hunderttausende gewartet haben. Fünf Tage nach seinem Rücktritt hat Jensen Huang sein Schweigen gebrochen – und bietet an, an die Spitze von Nvidia zurückzukehren. Wenn der Verwaltungsrat entscheide, dass seine Rückkehr im besten Interesse der Aktionäre, der Mitarbeiter, des Unternehmens und Amerikas sei, wäre es ihm eine Ehre, als Vorstandschef zurückzukommen, erklärte der Gründer am Dienstag in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Nvidia-Aktie reagierte binnen Minuten: Von rund 150,58 Dollar sprang sie auf 154,38 Dollar und machte einen Großteil ihrer Tagesverluste wett. Doch es gibt einen Haken. Der Verwaltungsrat hat bislang signalisiert, dass er eine Rückkehr nicht erwägt. Ausgerechnet am Tag der wichtigsten Quartalszahlen des Jahres beginnt damit die nächste Runde im Machtkampf um den wertvollsten Chipkonzern der Welt.
Nvidia-Aktie: Jensen Huang will zurück – „Es wäre mir eine Ehre“. Doch der Verwaltungsrat sagt bislang Nein
Fünf Tage nach seinem Rücktritt bricht Nvidia-Gründer Jensen Huang sein Schweigen: Er entschuldigt sich beim Verwaltungsrat und bietet seine Rückkehr als Vorstandschef an. Die Nvidia-Aktie dreht binnen Minuten ins Plus. Trump, Elon Musk und mehr als 180.000 Unterstützer wollen ihn zurück, Finanzminister Bessent und der Verwaltungsrat bislang nicht. Die große Titelgeschichte: alle Stellungnahmen, die Szenarien, das große Bild – und was das Comeback-Angebot am Tag der Quartalszahlen für die Nvidia-Aktie bedeutet.
Die Erklärung
Fünf Sätze, eine Entschuldigung und ein Angebot
Die Erklärung ist kurz, aber jedes Wort ist gewählt. Huang entschuldigt sich darin beim Verwaltungsrat. Er räumt ein, den Ansprüchen von Nvidia nicht gerecht geworden zu sein und schwere persönliche Fehler gemacht zu haben. Er habe dem Verwaltungsrat Probleme bereitet, die er zutiefst bedauere, und übernehme für seine Fehler die volle Verantwortung. Zugleich sagt er zu, mit der unabhängigen Untersuchung des Verwaltungsrats zusammenzuarbeiten. Huang erinnert daran, dass er vor 53 Jahren in die USA kam, nennt die Einbürgerung einen der stolzesten Momente seines Lebens und Nvidia sein Lebenswerk. Seit seinem Abschied habe er eine Flut von Aufrufen von Mitarbeitern, Investoren, Geschäftspartnern und Kunden erhalten, als Vorstandschef zurückzukehren.
Wenn der Verwaltungsrat entscheidet, dass meine Rückkehr im besten Interesse unserer Aktionäre, unserer Mitarbeiter, des Unternehmens und Amerikas ist, wäre es mir eine Ehre, diesem Ruf zu folgen und als CEO zurückzukehren.
Bemerkenswert ist, was Huang nicht tut: Er fordert seinen Posten nicht zurück, sondern legt die Entscheidung ausdrücklich in die Hände des Verwaltungsrats. Huang war am 12. November nach 33 Jahren an der Spitze zurückgetreten, nachdem er eine außereheliche Affäre eingeräumt hatte und Berichte über weitere Beziehungen aufgekommen waren – darunter laut Wall Street Journal mit einer Mitarbeiterin und mit einer Frau, die US-Behörden für eine mutmaßliche chinesische Agentin halten.
Die Stellungnahmen
Wer Huang zurückwill – und wer nicht
Selten hat eine Personalie so viele mächtige Stimmen auf den Plan gerufen. Ein Überblick über alle bisher bekannten Positionen.
Der Verwaltungsrat: bislang keine Rückkehr
Nach Informationen von CNBC, Reuters und The Hill erwägt der Verwaltungsrat unter dem Vorsitzenden Harvey Jones eine Wiedereinsetzung derzeit nicht. Er konzentriere sich auf die Untersuchung der Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, ob Huangs Verhalten die nationale Sicherheit oder Firmengeheimnisse berührt hat. Zugleich läuft die Suche nach einem dauerhaften Chef unter internen und externen Kandidaten. Auf Huangs Erklärung hat Nvidia bislang nicht öffentlich reagiert.
Donald Trump: „hätte nichts dagegen“
Der US-Präsident sagte am Montag, er hätte nichts gegen eine Rückkehr. Huang habe eine große Lektion gelernt, und viele Menschen wünschten sich sein Comeback.
Elon Musk, Tim Sweeney, Garry Tan: die Petition
Die Online-Petition „Stand with Jensen“ hat mehr als 180.000 Unterschriften gesammelt. Musk schrieb auf X, er unterzeichne ebenfalls, Epic-Games-Chef Tim Sweeney rief „Save Jensen!“. Die Petition fordert die Wiedereinsetzung, solange eine unabhängige Untersuchung läuft.
Brad Gerstner und Gavin Baker: alle Optionen offenhalten
Die Großinvestoren von Altimeter Capital und Atreides Management baten den Verwaltungsrat in einem Brief, sich Zeit zu lassen und eine Rückkehr Huangs nicht auszuschließen.
Scott Bessent: Neuanfang von außen
Der US-Finanzminister forderte am Wochenende einen umfassenden Umbau der Führung und einen Chef von außerhalb des Unternehmens.
Jeffrey Sonnenfeld: kein Fall von „woker Personalabteilung“
Der Governance-Experte der Yale School of Management hält dagegen: Eine Beziehung mit einer direkt unterstellten Mitarbeiterin sei in jedem Unternehmen ein Kündigungsgrund und werfe Fragen nach Urteilsvermögen und Regeltreue auf.
Hinzu kommt ein Termin in Washington: Huang hat zugesagt, am 1. Dezember Fragen von drei Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses zu beantworten. Spätestens dann dürfte die Debatte erneut hochkochen. Am Prognosemarkt Kalshi sahen Händler am Dienstag nur eine Wahrscheinlichkeit von rund 12 Prozent, dass Huang der nächste Nvidia-Chef wird.
Huang bittet nicht um seinen Job. Er legt die Entscheidung dem Verwaltungsrat vor die Füße – und mit ihr den Druck von Präsident, Investoren und Belegschaft.
Die Nvidia-Aktie
Zwei Billionen Dollar Börsenwert verloren – und jetzt ein Hoffnungsschimmer
Wie sehr die Führungsfrage auf der Aktie lastet, zeigen die Zahlen. Am Montag schloss die Nvidia-Aktie 4,1 Prozent tiefer bei 156,14 Dollar, dem niedrigsten Schlusskurs seit Juli 2025. Seit dem Rekordschluss von 239,24 Dollar Anfang Oktober ist der Börsenwert um rund zwei Billionen Dollar geschrumpft. Melissa Otto, Research-Chefin bei S&P Global Visible Alpha, sprach von einem vollständigen Vertrauensverlust. Danni Hewson von AJ Bell warnte, unter Huang habe Nvidia seine Fühler tief ins gesamte KI-Ökosystem ausgestreckt – verliere der Konzern an Schwung, treffe das auch viele andere Unternehmen. Dass die Aktie nach Huangs Erklärung sofort ansprang, zeigt: Ein Teil des Marktes setzt auf das Comeback.
Auch die Analysten reagieren. Morgan Stanley bestätigte zwar seine Einstufung „Overweight“, senkte aber das Kursziel von 300 auf 267 Dollar und die Schätzungen für das Rechenzentrumsgeschäft 2027 und 2028 um rund zehn Prozent. Die Nachfrage nach Chips übersteige weiter das Angebot, doch die Unsicherheit über die Führung und strengere Exportregeln erhöhten die Risiken. Insgesamt zählt der Markt laut 24/7 Wall St. 59 Kaufempfehlungen bei einem durchschnittlichen Kursziel von 278,31 Dollar – viele davon stammen aber aus der Zeit vor dem Rücktritt.
Das große Bild
Jobs, Altman, Huang: die Macht der Gründer
Die Frage, ob Huang zurückkehrt, ist größer als Nvidia. Sie berührt drei Grundsatzfragen: Wie viel ist ein Gründer wert? Wer kontrolliert einen Konzern? Und wie politisch ist die KI-Industrie geworden?
Die Börsengeschichte kennt spektakuläre Comebacks. Steve Jobs kehrte 1997 zu Apple zurück und machte aus einem Sanierungsfall den wertvollsten Konzern der Welt. Sam Altman wurde 2023 bei OpenAI nach nur fünf Tagen wieder eingesetzt, nachdem fast die gesamte Belegschaft mit Kündigung gedroht hatte. Beide Fälle zeigen, welche Macht Gründer, Mitarbeiter und Investoren entfalten können. Doch der Fall Huang unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt: Es geht nicht um einen Strategiestreit, sondern um persönliches Fehlverhalten und mögliche Fragen der nationalen Sicherheit. Ein Verwaltungsrat, der Huang zurückholt, bevor die Untersuchung abgeschlossen ist, müsste sich den Vorwurf gefallen lassen, die Regeln der Unternehmensführung dem Druck der Popularität zu opfern.
Hinzu kommt die Politik. Dass der Präsident und sein Finanzminister öffentlich unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wer Nvidia führen soll, zeigt, wie sehr Washington den Chipkonzern als strategisches Gut betrachtet. Parallel verschärfte das US-Handelsministerium die Lizenzpflichten für Chiplieferungen in mehrere Länder, darunter Singapur, Malaysia und Brasilien. Und eines ist klar: Huang hält keine Mehrheit an Nvidia. Über seine Rückkehr entscheidet allein der Verwaltungsrat – nicht die Petition, nicht der Präsident und nicht die Börse.
Die Szenarien
Was jetzt auf die Nvidia-Aktie zukommt
Szenario 1: Das Comeback
Der Verwaltungsrat holt Huang nach Abschluss der Untersuchung zurück. Die Führungsfrage wäre geklärt, die Aktie dürfte kurzfristig profitieren. Offen blieben Fragen der Governance und das Verhältnis zu Washington.
Szenario 2: Der Neuanfang
Ein interner oder externer Kandidat wird Vorstandschef. Das würde Teile der Politik beruhigen, aber Mitarbeiter und Kunden auf die Probe stellen. Entscheidend wäre, ob Strategie und Innovationstempo erhalten bleiben.
Szenario 3: Die Hängepartie
Die Untersuchung zieht sich, der Machtkampf geht weiter. Dann dürfte der Führungsabschlag auf der Aktie bestehen bleiben – selbst bei starken Quartalszahlen.
Häufige Fragen zur Rückkehr von Jensen Huang
Will Jensen Huang zu Nvidia zurückkehren?
Ja. In einer schriftlichen Erklärung vom 17. November 2026 sagte Huang, es wäre ihm eine Ehre, als Vorstandschef zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat dies im besten Interesse von Aktionären, Mitarbeitern, Unternehmen und Amerika sieht.
Holt der Verwaltungsrat Huang zurück?
Bislang deutet nichts darauf hin. Nach Berichten von CNBC, Reuters und The Hill erwägt der Verwaltungsrat eine Rückkehr derzeit nicht und konzentriert sich auf die laufende Untersuchung.
Wer führt Nvidia derzeit?
Finanzchefin Colette Kress ist Interimschefin. Der Verwaltungsrat sucht unter internen und externen Kandidaten nach einem dauerhaften Nachfolger.
Wie hat die Nvidia-Aktie reagiert?
Nach Huangs Erklärung stieg die Aktie binnen Minuten um rund 2,5 Prozent auf 154,38 Dollar und machte einen Großteil ihrer Tagesverluste wett.
Wer unterstützt Huangs Rückkehr?
US-Präsident Donald Trump, Elon Musk, Tim Sweeney, die Investoren Brad Gerstner und Gavin Baker sowie mehr als 180.000 Unterzeichner einer Petition. US-Finanzminister Scott Bessent fordert dagegen einen Chef von außen.
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