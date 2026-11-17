Es ist die Wendung, auf die Hunderttausende gewartet haben. Fünf Tage nach seinem Rücktritt hat Jensen Huang sein Schweigen gebrochen – und bietet an, an die Spitze von Nvidia zurückzukehren. Wenn der Verwaltungsrat entscheide, dass seine Rückkehr im besten Interesse der Aktionäre, der Mitarbeiter, des Unternehmens und Amerikas sei, wäre es ihm eine Ehre, als Vorstandschef zurückzukommen, erklärte der Gründer am Dienstag in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Nvidia-Aktie reagierte binnen Minuten: Von rund 150,58 Dollar sprang sie auf 154,38 Dollar und machte einen Großteil ihrer Tagesverluste wett. Doch es gibt einen Haken. Der Verwaltungsrat hat bislang signalisiert, dass er eine Rückkehr nicht erwägt. Ausgerechnet am Tag der wichtigsten Quartalszahlen des Jahres beginnt damit die nächste Runde im Machtkampf um den wertvollsten Chipkonzern der Welt.