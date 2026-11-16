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Nvidia-Aktie: Jensen Huang lotet Comeback aus – Musk trommelt, Washington bremst. Wie realistisch ist die Rückkehr?

aktiencheck.de Redaktion12 Min.

Drei Tage nach seinem Rücktritt spricht Jensen Huang laut Financial Times mit Vertrauten über eine Rückkehr an die Nvidia-Spitze. Verbündete bauen einen „War Room“ auf, Elon Musk unterstützt den Aufruf zur Rückkehr – doch US-Finanzminister Scott Bessent fordert einen Chef von außen. Was dafür spricht, was dagegen und was das für die Aktie vor den Zahlen am Dienstag bedeutet.

Leerer schwarzer Lederchefsessel am Kopfende eines Konferenztischs, dahinter grün leuchtende Serverracks hinter einer GlaswandKI-generierte Illustration
Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Am Donnerstag war er weg. Am Sonntagabend war er zurück – zumindest in den Schlagzeilen. Jensen Huang, Gründer von Nvidia und 33 Jahre lang der einzige Chef des Konzerns, erwägt nach einem Bericht der Financial Times eine Rückkehr an die Unternehmensspitze. Er habe mit Vertrauten über diese Möglichkeit gesprochen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Reuters und Bloomberg griffen den Bericht umgehend auf.

Das ist eine Wendung, die selbst für diese an Wendungen reiche Woche bemerkenswert ist. Denn der 63-Jährige war erst am 12. November mit sofortiger Wirkung als President, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten – nach Berichten über außereheliche Beziehungen, darunter eine zu einer Frau, die US-Behörden für eine Quelle des chinesischen Geheimdienstes halten. Bloomberg schreibt, der Verwaltungsrat habe Huang hinausgedrängt.

Schlusskurs der Nvidia-Aktie am Freitag, 13. November
162,85 USD
Wochenminus – das stärkste seit April 2025
–12,75 %
Abstand zum Rekordhoch vom Oktober
–32 %
Comeback-Wahrscheinlichkeit beim Prognosemarkt Kalshi nach dem FT-Bericht (zuvor 9 %)
21 %
Quelle: Bloomberg, Wall Street Journal, Kalshi

Der Bericht

Ein „War Room“ für die Rückkehr

Was die FT berichtet, klingt nach einer generalstabsmäßig geplanten Kampagne. Ein Verbündeter Huangs sagte der Zeitung, man stelle einen „War Room“ aus Managern des Silicon Valley zusammen, um beim Verwaltungsrat für die Rückkehr des früheren Chefs zu werben. Zudem wolle man sich um Unterstützung aus dem Weißen Haus bemühen. Huang selbst stehe hinter den Bemühungen, so der Verbündete.

Jeder, der in der Tech-Branche außerhalb der großen KI-Labore etwas zählt, liebt Jensen.

Ein Verbündeter Huangs gegenüber der Financial Times, 15.11.2026 (übersetzt)

Für die Einordnung ist eines entscheidend: Offiziell bestätigt ist nichts. Sprecher von Nvidia und von Huang lehnten gegenüber der FT einen Kommentar ab. Und selbst wenn Huang zurückwill – entscheiden kann er es nicht allein. Er hält keine kontrollierende Beteiligung an Nvidia und kann den Verwaltungsrat nicht überstimmen. Seinen eigenen Sitz in dem Gremium hat er mit dem Rücktritt ebenfalls geräumt.

Der Absturz

Vom Geständnis zum Rücktritt in vier Tagen

Wie konnte es so weit kommen? Ein Rückblick auf die turbulentesten Tage in der Geschichte des Chipkonzerns:

  1. 4. Nov.

    Kongress schaltet sich ein

    Drei republikanische Ausschussvorsitzende bitten Huang um ein vertrauliches Briefing zu seinen Kontakten mit der Megaspeed-Managerin Alice Huang

  2. 8. Nov.

    Geständnis und Untersuchung

    Huang räumt in einer E-Mail an die Belegschaft eine Affäre ein, der Verwaltungsrat startet eine unabhängige Untersuchung – und spricht ihm zugleich das Vertrauen aus

  3. 11. Nov.

    Zweite Enthüllung

    Die New York Times berichtet über eine Beziehung zu einer ihm direkt unterstellten Vizepräsidentin

  4. 12. Nov.

    Rücktritt

    Huang geht mit sofortiger Wirkung, Finanzchefin Colette Kress wird Interims-CEO

  5. 15. Nov.Jetzt

    Comeback-Bericht

    FT: Huang spricht mit Vertrauten über eine Rückkehr – am selben Tag fordert US-Finanzminister Bessent einen externen Chef

  6. 17. Nov.

    Quartalszahlen

    Erste Bilanz ohne Huang, vorgelegt von Interims-Chefin Kress

  7. 1. Dez.

    Befragung im Kongress

    Huang und Vertreter von Nvidia stellen sich drei Ausschüssen des Repräsentantenhauses

Quelle: Nvidia, New York Times, Financial Times, Reuters, TRT World

Im Zentrum der Affäre steht Alice Huang – mit Jensen Huang nicht verwandt –, eine frühere Managerin des Singapurer Rechenzentrumsbetreibers Megaspeed, eines Nvidia-Kunden. US-Geheimdienstvertreter halten sie laut New York Times für eine Quelle des chinesischen Geheimdienstes. Megaspeed steht seit Längerem im Verdacht, US-Exportbeschränkungen für Nvidia-Chips umgangen zu haben; nach Angaben des Wall Street Journal ermittelt inzwischen das US-Justizministerium.

Zur Vollständigkeit gehört: Peking weist die Spionagevorwürfe zurück. Nvidia hatte frühere Vorwürfe gegen Megaspeed als untersucht und entkräftet bezeichnet, Megaspeed gibt an, Alice Huang habe das Unternehmen im August 2025 verlassen. US-Beamte gingen Berichten zufolge nicht davon aus, dass Jensen Huang von ihren mutmaßlichen Aktivitäten wusste. Huang selbst bestreitet, von einer Spionageoperation gewusst zu haben.

Meine Familie trägt keine Verantwortung für meine Entscheidungen. Ich trage sie.

Jensen Huang in seiner E-Mail an die Nvidia-Belegschaft, 8.11.2026 (übersetzt)

Einen Tag vor dem Rücktritt kam die zweite Enthüllung hinzu: die Beziehung zu einer Vizepräsidentin, die direkt an Huang berichtete. Am Donnerstagmorgen folgte die Mitteilung des Verwaltungsrats. In der Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC dankte das Gremium Huang für seine „tiefgreifenden“ Verdienste. Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern seitdem interimistisch und behält ihre Rolle als CFO. Den Vorsitz des Gremiums übernahm mit Harvey C. Jones erstmals überhaupt ein formeller Chairman.

Das Voyager-Gebäude im NVIDIA-Hauptquartier in Santa Clara, Kalifornien, mit NVIDIA-Schriftzug an der Fassade
Das Voyager-Gebäude der Nvidia-Zentrale in Santa Clara: Hier sucht der Verwaltungsrat nun den ersten Nachfolger in der Geschichte des Konzerns. · Bild: NVIDIA Corporation (Pressebild „NVIDIA Voyager“, NVIDIA Newsroom, nvidianews.nvidia.com)

Die Allianz

Musk, Milliardäre, Mitarbeiter: wer Huang zurückwill

Kaum war Huang weg, formierte sich eine Unterstützerfront, wie man sie für einen zurückgetretenen Konzernchef selten sieht. Elon Musk hatte schon vor dem Rücktritt auf X geschrieben, es wäre „eine Ehre“, Huang einzustellen. Am Freitag legte er nach: „Eine Petition zur Wiedereinsetzung von Jensen läuft, und ich unterschreibe sie auch.“ Musk argumentiert, Nvidias wichtigste Geschäftsbeziehungen hingen persönlich an Huang. Auch Epic-Games-Chef Tim Sweeney unterstützt den öffentlichen Aufruf „Bring Jensen Back“.

Auf der Website „Stand with Jensen“ kamen laut Gulf News bereits mehr als 164.000 Namen zusammen, nach Angaben der Initiatoren auch von Mitarbeitern und Aktionären. Ein dort veröffentlichter offener Brief an den Verwaltungsrat wirbt für Huangs Rückkehr. Intern sammelte ein Beitrag im Vorschlagssystem, der die Wiedereinsetzung anregt, laut WIRED mehr als 1.600 Kommentare – überwiegend zustimmend.

Gewicht bekommt die Kampagne vor allem durch zwei prominente Aktionäre: Brad Gerstner (Altimeter Capital) und Gavin Baker (Atreides Management) forderten den Verwaltungsrat am Freitag in einem offenen Brief auf, die Nachfolge ohne Hast zu regeln und „alle Optionen auf dem Tisch“ zu lassen – ausdrücklich „einschließlich einer möglichen Rückkehr von Jensen Huang“. Fundstrat-Stratege Tom Lee schrieb auf X, eine Wiedereinsetzung wäre eine „starke (und schockierende) Erlösungsgeschichte“.

Uneingeschränkt ist der Rückhalt allerdings nicht. Shaun Maguire von der Wagniskapitalgesellschaft Sequoia nannte Huangs Verhalten einen „dummen Fehler“ und „schlecht für Amerika“ – räumte aber ein, sein Abgang hinterlasse als technisch versierter, aggressiver Gründer-Chef eine „riesige Lücke“.

Der Gegenwind

Washington will einen Neuanfang

Der lauteste Widerspruch kommt aus der US-Regierung. Ausgerechnet am Tag des FT-Berichts forderte Finanzminister Scott Bessent im Sender Fox News einen radikalen Schnitt.

Wenn der Verwaltungsrat einen neuen Chef sucht, muss er außerhalb des Unternehmens suchen. Bei dem, was im Unternehmen los war, braucht es einen dramatischen Umbruch.

US-Finanzminister Scott Bessent bei Fox News, 15.11.2026 (übersetzt)

Bessent nannte Nvidia zwar ein „wunderbares Unternehmen“ und Huang einen „unglaublichen Innovator“. Er stellte aber offen die Frage, ob bei Nvidia eine Kultur geherrscht habe, die „scheinbar illegale Verkäufe“ vorantrieb, um Umsatz und Gewinn aufzublähen. Wäre Nvidia eine Bank, so Bessent, würden viele Führungskräfte abgesetzt. Vom Verwaltungsrat und den externen Anwälten erwartet er laut Axios Antworten innerhalb von zehn Tagen. Zudem bekräftigte er, dass keine Chips nach China verkauft werden dürfen, die leistungsfähiger sind als Nvidias H200.

Präsident Donald Trump sendet gemischte Signale. Am 8. November nannte er Huang noch „einen feinen Menschen“, der Nvidia-Chef bleiben solle. Laut New York Times rief er ihn sogar an und ermutigte ihn, um seinen Posten zu kämpfen. Nach dem Rücktritt schrieb Trump auf Truth Social jedoch, es gebe nur einen Mann, der Huangs Platz einnehmen könne: Apples früheren Chef Tim Cook. „Eine Legende ersetzt eine Legende!“ Für eine Rückkehr Huangs hat sich Trump öffentlich bisher nicht ausgesprochen.

Dazu kommt der Kongress: Huang und Vertreter von Nvidia haben einer freiwilligen, vertraulichen Befragung durch drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses am 1. Dezember zugestimmt. Der Investor Anthony Scaramucci kommentierte den Comeback-Bericht auf X knapp mit „Not happening“: Der Verwaltungsrat könne keinen Chef zurückholen, dessen Verhalten noch untersucht wird.

Die Analyse

Wie realistisch ist das Comeback? Die Fakten im Check

Ein Comeback wenige Tage nach einem erzwungenen Rücktritt wäre in der Geschichte großer US-Konzerne höchst ungewöhnlich. Doch Nvidia ist kein gewöhnlicher Konzern – und Huang kein gewöhnlicher Chef.

  • Gründer ohne Nachfolger

    Huang war 33 Jahre lang der einzige CEO. Zeitweise sollen mehr als 60 Führungskräfte direkt an ihn berichtet haben. Laut Semafor taucht das Wort „Nachfolge“ in Nvidias jüngstem Geschäftsbericht kein einziges Mal auf.

  • Ein eng vertrauter Verwaltungsrat

    Drei der elf Mitglieder sitzen seit der Gründung 1993 im Gremium, die durchschnittliche Amtszeit liegt laut Semafor bei fast 15 Jahren – rund doppelt so lang wie im S&P-500-Schnitt.

  • Mächtige Fürsprecher

    Musk, Großaktionäre wie Altimeter und Atreides sowie Teile der Belegschaft machen öffentlich Druck.

  • Die Wettmärkte drehen

    Bei Kalshi sprang die Wahrscheinlichkeit nach dem FT-Bericht von 9 auf 21 Prozent. Bei Polymarket lag sie zuletzt bei 21 Prozent, dass Huang noch in diesem Jahr zu Nvidia zurückkehrt – zwei Tage zuvor waren es 7 Prozent.

Kalshi: Wie wahrscheinlich wird Jensen Huang wieder Nvidia-CEO?

Prozent

Implizite Wahrscheinlichkeiten im Kalshi-Markt zur Frage, wer nächster Nvidia-CEO wird; Momentaufnahmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Prognosemärkte sind Wetten, keine Prognose der Redaktion.

Quelle: Kalshi (Kalshi News, Beiträge auf X), BigGo Finance

Daten als Tabelle
ZeitpunktWahrscheinlichkeit
12. Nov. abends (Spitze)15
13. Nov.7
14. Nov.9
15. Nov., nach dem FT-Bericht21

Zur Einordnung: Vor dem FT-Bericht führte bei Kalshi Arm-Chef Rene Haas mit 26 Prozent das Kandidatenfeld an, vor Nvidias Rechenzentrums-Manager Ian Buck mit 16 Prozent und Interims-Chefin Kress mit 11 Prozent. Pikant: Huang selbst hatte im Januar gesagt, ein CEO, der nach Ansicht von zwölf oder 15 Board-Mitgliedern seinen Job nicht macht, werde entlassen.

Unsere Einschätzung: Ein Comeback ist kein Hirngespinst mehr, aber auch nicht das wahrscheinlichste Szenario. Selbst die Wettmärkte sehen nach dem Sprung rund vier zu eins gegen eine Rückkehr. Kurzfristig – vor Abschluss der Untersuchung und vor der Befragung im Kongress – halten wir einen Schritt des Verwaltungsrats für sehr unwahrscheinlich. Entscheidend werden zwei Fragen: Was findet die unabhängige Untersuchung? Und wie hart bleibt Washington?

Die Aktie

Sechs Verlustwochen in Serie

An der Börse hat das Drama tiefe Spuren hinterlassen. Am Tag des Rücktritts brach die Nvidia-Aktie zeitweise um bis zu 14 Prozent auf rund 149 US-Dollar ein, den tiefsten Stand seit mehr als 16 Monaten, und schloss 4,3 Prozent tiefer. Am Freitag ging sie mit 162,85 Dollar aus dem Handel. Unter dem Strich stand ein Wochenminus von 12,75 Prozent – das stärkste seit dem Zollschock im April 2025 und die sechste Verlustwoche in Folge, die längste Serie seit 2012. Der Börsenwert fiel erstmals seit Juli 2025 unter 4 Billionen Dollar.

Schon vor dem Skandal stand die Aktie unter Druck: In der Vorwoche hatte sie rund 9 Prozent verloren, seit Anfang Oktober summiert sich der Verlust an Börsenwert laut CNBC auf rund 1,7 Billionen Dollar. Die Konkurrenz profitierte: AMD und Broadcom legten in der Woche des Rücktritts jeweils mehr als 18 Prozent zu. Anleger setzten offenbar darauf, dass die Rivalen von den Turbulenzen bei Nvidia profitieren und sich größere Stücke des KI-Marktes sichern können.

Wochenbilanz 9. bis 13. November: Nvidia gegen die Rivalen

Prozent

Quelle: Investing.com, Wall Street Journal

Daten als Tabelle
AktieVeränderung
Nvidia-12,75 %
AMD+18,9 %
Broadcom+18,2 %

Und der Comeback-Bericht? Er sorgte für ein erstes Aufatmen, mehr nicht. Ein Perpetual-Futures-Kontrakt auf den Nvidia-Kurs an der Krypto-Plattform Hyperliquid stieg am Sonntag um mehr als 3 Prozent. Die Nasdaq-100-Futures legten zeitweise fast 0,9 Prozent zu, gaben die Gewinne dann aber wieder ab. Im frühen Handel bei Robinhood zeigte sich die Aktie laut Bloomberg kaum verändert.

Der Showdown

Am Dienstag zählt es – für Kress und für Huang

Die nächste Bewährungsprobe kommt schnell. Am Dienstag legt Nvidia die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor – die erste Bilanz seit Huangs Abgang, präsentiert von Interims-Chefin Kress. Für Mittwoch hat sie laut CNBC eine Versammlung der gesamten Belegschaft angesetzt.

Nvidia, drittes Quartal des Geschäftsjahres 2027: Was der Markt erwartet
KennzahlWert
TerminDienstag, 17.11., nach US-Börsenschluss (ca. 22:20 Uhr MEZ)
Telefonkonferenz23:00 Uhr MEZ
Umsatzausblick Nvidia108,0 Mrd. USD ± 2 %
Bruttomarge-Ausblick74,0 % ± 0,5 Prozentpunkte
Konsens Umsatzrund 108,8 Mrd. USD
Konsens Gewinn je Aktierund 2,47 USD
Vorquartal (Q2)96,2 Mrd. USD (+106 % zum Vorjahr)
Erwartete Kursbewegungrund ± 10,6 %

Konsens laut MarketBeat; erwartete Kursbewegung laut Optionsmarkt, Stand 10.11.2026.

Quelle: Nvidia (Ausblick vom 26.08.2026), MarketBeat, MarketPulse

Nvidia Vera Rubin DSX: Visualisierung einer KI-Fabrik mit Reihen von Rechenzentrums-Racks auf Basis der Vera-Rubin-Plattform
Nvidias KI-Fabrik-Plattform Vera Rubin: Die Rechenzentrums-Sparte ist der Motor des Konzerns – und steht am Dienstag im Mittelpunkt. · Bild: NVIDIA Corporation (Pressebild, NVIDIA Newsroom, nvidianews.nvidia.com)

Für Huang ist der Dienstag ein indirekter Test. Liefert Nvidia ohne ihn souverän und bestätigt die Nachfrage nach Rechenzentrumschips, schwächt das das Argument seiner Unentbehrlichkeit. Enttäuscht der Ausblick auf das vierte Quartal, dürften die Rufe nach seiner Rückkehr lauter werden. Mit Spannung erwartet wird zudem, ob sich Kress in der Telefonkonferenz zur Untersuchung, zur Nachfolgersuche oder zum Comeback-Bericht äußert.

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