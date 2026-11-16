Nvidia-Aktie: Jensen Huang lotet Comeback aus – Musk trommelt, Washington bremst. Wie realistisch ist die Rückkehr?

Am Donnerstag war er weg. Am Sonntagabend war er zurück – zumindest in den Schlagzeilen. Jensen Huang, Gründer von Nvidia und 33 Jahre lang der einzige Chef des Konzerns, erwägt nach einem Bericht der Financial Times eine Rückkehr an die Unternehmensspitze. Er habe mit Vertrauten über diese Möglichkeit gesprochen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf mehrere mit der Sache vertraute Personen. Reuters und Bloomberg griffen den Bericht umgehend auf.

Das ist eine Wendung, die selbst für diese an Wendungen reiche Woche bemerkenswert ist. Denn der 63-Jährige war erst am 12. November mit sofortiger Wirkung als President, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten – nach Berichten über außereheliche Beziehungen, darunter eine zu einer Frau, die US-Behörden für eine Quelle des chinesischen Geheimdienstes halten. Bloomberg schreibt, der Verwaltungsrat habe Huang hinausgedrängt.