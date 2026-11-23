Paukenschlag an der Wall Street und im globalen Technologiesektor: In einer überraschenden Eilmeldung habe der Verwaltungsrat von Nvidia bekannt gegeben, dass er einstimmig für die Wiedereinsetzung von Firmengründer Jensen Huang als Chairman und Chief Executive Officer (CEO) mit sofortiger Wirkung gestimmt habe. Damit würden lediglich elf Tage seit seinem spektakulären Rücktritt vergehen, der weltweit Schockwellen ausgelöst und die Nvidia-Aktie sowie den gesamten KI-Sektor auf Talfahrt geschickt habe. Diese rasche Kehrtwende unterstreiche eindrucksvoll, wie unverzichtbar der langjährige Konzernchef für das operative Geschäft, die Kundenbeziehungen und die langfristige Strategie des KI-Chipmarktführers sei. Während der Verwaltungsrat nach intensiven Gesprächen und unter Einbeziehung der US-Regierung keine Gefahr für die nationale Sicherheit sehe, blieben die internen Untersuchungen sowie die Ermittlungen der US-Behörden bestehen und würden durch neue Kontrollgremien flankiert.