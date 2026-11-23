In der Mitteilung nennt der Verwaltungsrat zwei Gründe. Erstens habe er nach mehreren Gesprächen Vertrauen in Huangs Offenheit und seine Fähigkeit gewonnen, den Konzern zu führen. Zweitens habe er Einschätzungen hochrangiger Stellen der US-Regierung eingeholt. Präsident Donald Trump sagte dem Sender CNBC, er habe direkt und indirekt mit dem Gremium gesprochen. Die Regierung habe keinen Grund zu der Annahme, dass Huangs Rückkehr ein Risiko für die nationale Sicherheit sei. Der bekannte Tech-Analyst Dan Ives formulierte es nüchterner: Der Verwaltungsrat habe keine Wahl gehabt, weil der Rücktritt zu einem Problem für die Wirtschaft und die Weltmärkte geworden sei.