Am Dienstag vergangener Woche sagte der Verwaltungsrat noch Nein. Am Montag ist Jensen Huang wieder da. Nvidia hat seinen Gründer einstimmig und mit sofortiger Wirkung als Präsident, Chef und Mitglied des Verwaltungsrats eingesetzt, elf Tage nach seinem Rücktritt. Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) reagiert mit dem größten Kurssprung ihrer jüngeren Geschichte: Um 16:12 Uhr deutscher Zeit steht sie bei 167,40 Dollar, 33,35 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei 125,53 Dollar.
Nvidia Aktie: Zwei Treffen am Wochenende, ein Präsident am Telefon - So lief Jensen Huangs Comeback wirklich
Elf Tage nach seinem Rücktritt ist Jensen Huang wieder Chef von Nvidia. Die Nvidia Aktie springt um 33 Prozent auf 167 Dollar und holt rund eine Billion Dollar Börsenwert zurück. Hinter der Kehrtwende stehen Gespräche am Wochenende, grünes Licht aus Washington und ein Verwaltungsrat ohne Alternative. Was jetzt gilt, was offen bleibt und was das für Anleger bedeutet.
Die Kehrtwende
Was den Verwaltungsrat umgestimmt hat
In der Mitteilung nennt der Verwaltungsrat zwei Gründe. Erstens habe er nach mehreren Gesprächen Vertrauen in Huangs Offenheit und seine Fähigkeit gewonnen, den Konzern zu führen. Zweitens habe er Einschätzungen hochrangiger Stellen der US-Regierung eingeholt. Präsident Donald Trump sagte dem Sender CNBC, er habe direkt und indirekt mit dem Gremium gesprochen. Die Regierung habe keinen Grund zu der Annahme, dass Huangs Rückkehr ein Risiko für die nationale Sicherheit sei. Der bekannte Tech-Analyst Dan Ives formulierte es nüchterner: Der Verwaltungsrat habe keine Wahl gehabt, weil der Rücktritt zu einem Problem für die Wirtschaft und die Weltmärkte geworden sei.
Die Bedingungen
Was gilt und was offen bleibt
Eine Rückkehr ohne Auflagen ist es nicht. Der Ausschuss unabhängiger Direktoren, der prüft, ob Huang Ziel eines ausländischen Geheimdienstes war, setzt seine Arbeit bis zum Abschluss fort. Huang hat zugesagt, daran mitzuwirken. Harvey Jones bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats, Colette Kress kehrt auf ihren Posten als Finanzchefin zurück. Nvidia arbeitet außerdem weiter mit den Behörden zusammen. Finanzminister Scott Bessent erwartet, dass der Konzern klärt, wer von möglichen Verstößen gegen Exportregeln wusste. Huang selbst erklärte, er fühle sich geehrt und übernehme die Aufgabe mit Demut. Er könne es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen.
Die Aktie
Eine Billion zurück, eine halbe fehlt noch
Seit dem 6. November hatte Nvidia nach Berechnung des Senders CNN rund 1,5 Billionen Dollar an Börsenwert verloren. Der heutige Sprung bringt bei gut 24 Milliarden Aktien rund eine Billion Dollar zurück (eigene Rechnung). Die Verluste seit Bekanntwerden der Affäre sind damit laut CNBC fast ausgeglichen. Zum Rekordschluss vom 6. Oktober bei 239,24 Dollar fehlen der Nvidia Aktie aber noch rund 30 Prozent (eigene Rechnung). Denn der Kurs war schon vor dem Skandal gefallen, weil Anleger an der Dauer des KI-Booms zweifelten. Diese Zweifel hat Huangs Rückkehr nicht beseitigt.
Einordnung der Redaktion: Die Börse hat in elf Tagen vorgeführt, was Jensen Huang für Nvidia wert ist: je nach Rechnung eine bis anderthalb Billionen Dollar. Das spricht für ihn und gegen die Art, wie der Konzern aufgestellt ist. Ein Unternehmen dieser Größe sollte nicht an einer Person hängen. Für Anleger folgen daraus drei Punkte. Der Schock ist vorbei, das stützt die Nvidia Aktie kurzfristig. Die Untersuchung kann jederzeit neue Schlagzeilen liefern. Und die eigentliche Frage, ob die Kunden weiter Hunderte Milliarden in KI-Rechenzentren stecken, entscheidet sich nicht im Verwaltungsrat, sondern in den nächsten Quartalszahlen.
FAQ
Häufige Fragen zum Comeback von Jensen Huang
Ist Jensen Huang wieder Chef von Nvidia?
Ja. Der Verwaltungsrat hat ihn am 23. November 2026 einstimmig und mit sofortiger Wirkung als Präsident und Chef wiedereingesetzt.
Ist die Untersuchung gegen Jensen Huang beendet?
Nein. Der Ausschuss unabhängiger Direktoren führt seine Untersuchung zu Ende, Huang hat seine Mitwirkung zugesagt.
Wie hat die Nvidia Aktie reagiert?
Sie stieg nach Handelsstart um rund 33 Prozent auf gut 167 Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Nvidia Aktie?
ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.